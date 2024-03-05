Уход за маленькими щенками английского бульдога

Английские бульдоги - это собаки с интересной историей и особым характером. У них довольно крепкий корпус, широкий грудной отдел и характерный "серьезный" вид. Но за этой "серьезностью" скрывается добрый и игривый питомец.

Особенности породы

Щенки английского бульдога требуют особого подхода в уходе из-за определенных характеристик породы. В частности, из-за формы морды (она короткая и как бы приплюснутая) бульдоги имеют некоторые проблемы с дыханием, поэтому важно избегать прогулок в жару. Также они склонны к дерматологическим проблемам, поэтому регулярный осмотр кожи может помочь вовремя выявить проблему.

Питание щенков английского бульдога

Правильное питание - это основа здоровья щенка. При наборе лишнего веса бульдоги могут испытывать дополнительную нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему, что способно привести к проблемам со здоровьем. Поэтому выбор правильного корма, который учитывает все потребности и особенности породы, а также возраст питомца, является критически важным. Сбалансированный рацион поможет в поддержании хорошего самочувствия, нормального роста и развития животного.

Что стоит знать о питании щенков английского бульдога:

возраст и потребности - собаки в период роста имеют более высокие потребности в питательных веществах, чем взрослые животные. Выбирайте корм, специально разработанный для щенков определенного возраста;

частота кормления - примерно 4-5 раз в день. По мере взросления постепенно уменьшайте количество приемов пищи;

вода - обеспечивайте питомцу постоянный доступ к свежей воде;

вода собачьи снеки и лакомства - могут использоваться во время тренировок, но не стоит делать их значительной частью рациона или основным источником питания. Всегда учитывайте калорийность собачьих лакомств при определении суточной нормы корма;

собачьи снеки и лакомства специализированный корм - выбирайте корм для щенков средних пород. Например, Medium Puppy от Royal Canin.

Здоровье и вакцинация щенков бульдога

Одной из составляющих ухода за щенками бульдога является вакцинация, ведь она помогает защитить питомца от ряда болезней. В вопросе вакцинации щенков стоит придерживаться некоторых правил:

спросите ветеринарного врача о необходимых вакцинах - в список входят прививки против бешенства, парвовируса и других заболеваний;

выполняйте прививки по графику - первые вакцины обычно вводят собаке в возрасте 6-8 недель, а последующие - с интервалом 2-4 недели, то есть в 10-12 недель и 14-16 недель. После этого рекомендована ревакцинация один раз в год. Подробнее о графике прививок можно почитать здесь ;

выполняйте прививки по графику - первые вакцины обычно вводят собаке в возрасте 6-8 недель, а последующие - с интервалом 2-4 недели, то есть в 10-12 недель и 14-16 недель. После этого рекомендована ревакцинация один раз в год. Подробнее о графике прививок можно почитать ; проконсультируйтесь с врачом относительно поведения животного после вакцинации - у некоторых щенков может несколько повыситься температура или наблюдаться сонливость или снижение аппетита. Такие реакции являются нормальными, но об алгоритме действий в случае таких симптомов стоит поговорить с ветеринарным врачом.

Социализация английского бульдога

Социализация является важной частью воспитания щенка любой породы, так как помогает питомцу адаптироваться к жизни в социуме. Животное будет комфортно чувствовать себя в разных обстоятельствах и ситуациях. Но для этого нужно показать, что происходит за пределами его "спального места". Основные составляющие социализации собаки: знакомство с новыми людьми - помогает щенку привыкнуть к людям разного возраста и вида. Чем раньше начать социализировать щенка, тем спокойнее он будет реагировать;

встреча с другими животными - во время прогулок позволяйте питомцу контактировать с другими собаками разного возраста и породы, но всегда под вашим контролем и с согласия другого владельца;

новый опыт - посещение новых мест, поездки на автомобиле и новый опыт помогут вашему щенку адаптироваться к различным ситуациям;

тренировки - начинайте с основных команд, таких как "сидеть", "лежать", "рядом" и "ко мне". Послушание - важная часть социализации.

Обращайте внимание на реакцию вашего щенка на новые ситуации и соответственно корректируйте свой подход. Кроме того, можно обратиться за помощью к кинологу или специалисту по поведению собак.

Физическая активность

Английские бульдоги, хотя и известны спокойным нравом, нуждаются в регулярной физической активности. Это является базовой потребностью любого животного, с точки зрения как здоровья, так и социализации. Ежедневные прогулки помогут щенку привыкнуть к окружающему миру, потратить накопленную энергию и способствовать поддержанию хорошей физической формы.

Игрушки, которые можно грызть, мячики и различные игры позволят активно проводить время с питомцем. Но помните о безопасности во время игр на улице. Используйте поводок, чтобы избежать нежелательных ситуаций.

Уход за кожей и шерстью бульдога

Шерсть английского бульдога короткая, но это не значит, что она не нуждается в уходе. Она может накапливать грязь и линять. Регулярное расчесывание поможет избавиться от отмерших шерстинок и придаст шерсти ухоженный вид. Вот несколько советов, которые могут пригодиться:расчесывайте шерсть регулярно с помощью щетки с мягкими щетинками;

учитывайте особенности кожи бульдогов. Речь идет о складках на коже. Их нужно постоянно протирать мягкой влажной тканью, а затем вытирать насухо и проверять на наличие раздражений;

купайте при необходимости, используя специальный шампунь для щенков короткошерстных пород;

защитите питомца от паразитов, выполняя профилактическую обработку от гельминтов, блох и клещей. Покупайте средства по рекомендации ветеринарного врача.

Уход за кожей и шерстью бульдога требует вашего постоянного внимания. Вы можете выполнять все уходовые процедуры самостоятельно или обращаться к грумеру.

Воспитание и тренировки

Бульдоги бывают упрямыми, но с правильным подходом они могут стать послушными и преданными спутниками. Щенки этой породы любят внимание владельца, и, как и с собаками других пород, с ними важно строить отношения на положительном подкреплении и уважении. Вот несколько рекомендаций по воспитанию щенков бульдога:

начните как можно раньше - чем раньше вы начнете адаптированные к возрасту тренировки, тем быстрее питомец усвоит правила и команды и адаптируется;

будьте последовательными в своих командах и требованиях. Это поможет животному понять, что от него ожидают. Не разрешайте то, что впоследствии будете запрещать;

поощряйте - используйте положительное подкрепление, в частности ласку, голосовую похвалу и собачьи лакомства, чтобы поощрить желаемое поведение;

избегайте физических наказаний - они могут сделать собаку агрессивной или робкой и ни в коем случае не являются правильным методом воспитания. Вместо этого используйте положительное подкрепление, чтобы мотивировать вашего любимца к правильному поведению.

Выбор аксессуаров и игрушек для щенка бульдога

Правильный выбор аксессуаров может облегчить уход за вашим бульдогом и сделать его жизнь более приятной. От комфортной лежанки до качественного ошейника - каждый элемент имеет значение:

лежанка - выбирайте такую, которая соответствует размеру вашего щенка и в которой ему будет комфортно и безопасно;

игрушки - все собаки любят грызть, поэтому обеспечьте свое животное прочными игрушками, которые можно грызть. Также выбирайте игры, которые стимулируют умственную активность питомца;

поводок и ошейник - приобретите прочный поводок и ошейник, которые подойдут для прогулок и тренировок. Альтернативой ошейнику может стать шлея;

миски для корма и воды - выберите миски, которые легко мыть и которые прочно стоят на полу, чтобы щенок не опрокидывал их во время потребления корма.

Помните, что качество аксессуаров важно. Инвестируйте в качественные вещи, которые прослужат долго и будут безопасными для вашего питомца.

F.a.q.

Как часто нужно кормить щенка бульдога?

Щенки бульдога, особенно в первые месяцы жизни, нуждаются в частом кормлении. Обычно рекомендуется кормить их 4-6 раз в день. Важно выбирать качественный корм, разработанный для щенков соответствующего возраста, чтобы обеспечить им гармоничный рост и развитие. Со временем, когда щенок достигнет возраста 6 месяцев, его можно перевести на трехразовое кормление. А по достижению взрослого возраста можно кормить дважды в день.

Нужно ли регулярно мыть бульдога?

Бульдоги имеют особую структуру кожи со складками. Эти складки могут стать местом накопления грязи и бактерий. Поэтому рекомендуется регулярно проверять и очищать эти складки. Однако чрезмерно частое мытье не рекомендуется, ведь оно способно привести к сухости кожи. Обычно достаточно мыть бульдога раз в месяц или когда он становится грязным.

Какие основные проблемы со здоровьем могут возникнуть у бульдогов?

Бульдоги подвержены некоторым проблемам со здоровьем из-за их особого строения тела и морды. К самым распространенным относятся ортопедические проблемы, проблемы с кожей и дыханием. Важно регулярно посещать ветеринарного врача, поддерживать сбалансированный рацион и физическую активность вашего любимца.

Трудно ли воспитывать английского бульдога?

Бульдоги известны своим упрямством, но они также очень преданные и ласковые. С правильным подходом и последовательностью в действиях бульдог может стать отличным спутником. Важно начинать социализацию и тренировки с раннего возраста, используя положительное подкрепление.

Какие игрушки лучше всего подходят для щенков бульдога?

Щенки бульдога очень энергичные и игривые. Они любят игрушки, которые можно грызть, а также интерактивные игры. Первые, кроме развлекательной функции, могут снизить дискомфорт во время смены зубов. Интерактивные игрушки, такие как мячики, игрушки с колокольчиками внутри, игры-головоломки стимулируют умственную активность щенков и помогают развивать различные навыки. Выбирая игрушки, всегда убедитесь, что они изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат мелких деталей, которые животное может проглотить. Напоследок, регулярно проверяйте состояние уже приобретенных игрушек на наличие повреждений, чтобы избежать возможных травм.