Маленькие породы собаки — великолепные компаньоны для жизни в квартире. Они отлично подойдут жителей маленьких квартир, так как в отличии от более крупных собак, не нуждаются в большом пространстве. Именно это - одна из самых распространенных причин, почему люди выбирают себе в качестве питомца именно представителей мелких пород, вес которых не превышает 20 кг.

Топ-15 самых маленьких пород собак

Многие породы небольших собак склонны к травмам, поэтому хозяину такой собаки стоит с особой тщательностью следить за своим питомцем, оценивая возможные риски при контакте с другими животными и людьми. Но стоит помнить, внимание, которое нужно уделять воспитанию, не пропорционально размеру. Содержание и уход небольших собак требует не меньше времени, чем для воспитания крупных животных.

Отличительная черта данных пород – склонность к громкому лаю, желанию укусить незнакомого человека. Но правильно воспитание исключит такие нюансы в поведении собаки. Вместе с тем, при правильном воспитании такие неприятности не возникают.



Давайте немного лучше ознакомимся с некоторыми породами, которые можно отнести к маленьким.

Чихуахуа

Чихуахуа — самая маленькая собака в мире по весу. Считается, что ее предки были одомашнены индейцами-тольтеками. Многие карликовые породы появились именно благодаря примеси крови этих милых американских аборигенов.

Быстрые, бесстрашные и стремительные чихуахуа любят играть и бегать. Они очень выносливы и неутомимы, обладают живым доброжелательным характером. Это одни из самых добрых маленьких собак, если их правильно воспитывать. Чихуахуа генетически здоровы и могут дожить до 20 лет. Для содержания в паре лучше выбирать однополых животных.

вес 1,8-2,7 кг;

рост 15-25 см.

Пражский крысарик

Эта миниатюрная чешская собака — самая маленькая в мире по росту. Порода выведена еще в VIII веке и упоминается в исторических трудах. Проворные ловкие песики быстро стали любимцами и простых людей, и коронованных особ.

Послушные, верные, ласковые и любящие собаки отлично приживаются в городских апартаментах. У них яркая живая натура, хорошие способности к дрессировке, они очень тихие. Любят подолгу гулять и играть на воздухе. Шерсть гладкая, короткая, за ней легко ухаживать.

вес 1,5-3,5 кг;

рост 20-23 см.

Йоркширский терьер (Йорк)

Крепкий йоркширский терьер с блестящей волнистой шерстью — одна из самых маленьких собак в мире.Но ухаживать за шерстью сложно, поэтому ее обычно стригут (раз в 2-3 месяца), если собака не выставочная.

Традиционно они защищали дома англичан от грызунов и сопровождали их в поездках. Любовь к путешествиям и охотничий азарт закрепились у них на генетическом уровне.

Сейчас йорки на пике популярности. Неудивительно — они преданные, доброжелательные, смелые и любопытные. Гулять в городе и на природе с ними — одно удовольствие, потому что собака даже при самой захватывающей игре обращает внимание на хозяина.

Но есть одна особенность, которую стоит помнить при выборе такого питомца в качестве домашнего животного. Йоркширские терьеры не всегда хорошо уживаются с детьми. Но во многом характер йорка формируется в процессе дрессировки. При должной дрессировке, эти собаки могут стать прекрасным семейным питомцем. вес 3,2 кг;

рост 18-20 см.

Русский той

Русский той - одна из самых популярных собак-компаньонов. Популярной собакой-компаньоном. Это дружелюбные и преданные собаки, подходящие для содержания в семье, в жизни которой стараются принять самое активное участие. А вот непосредственно физическая активность для них не так уж важна, их вполне удовлетворит неспешная прогулка.

Кстати, несмотря на то что внешне самцы и самки породы не отличаются, могут быть отличия в поведение.

вес 1-3 кг;

рост 20-29 см.

Померанский шпиц

Это веселая активная собака с жизнерадостным характером, плохо переносящая одиночество. Но дрессировка – обязательное условие содержания померанца. Её отсутствие ведет к проявлению капризов, упрямства и непослушанию. Шпиц может затевать конфликты с другими собаками вне зависимости от их размера и отстаивать своё главенство в доме. Плюс в этом – собака всегда готова защитить свой дом и всех его жильцов.

Для прогулок же лучше выбирать уединенные места.

вес 1,9-3,5 кг;

рост 18-24 см.

Американский фокстерьер

Американский той-фокстерьер практически лишен недостатков карликовых пород. У него атлетичное и пропорциональное тело, отличное сложение и пропорции. Внимательный взгляд этого гладкошерстного малыша одновременно умиляет и заставляет понять — от собаки не укроется внезапная опасность.

Проницательный, храбрый и энергичный песик практически ничего не боится. Он может стать хорошим сторожем если научить его громко лаять. Короткая шерсть не требует особого ухода. Хороший компаньон из-за преданности и большой адаптивности. Но часто подвержен пищевой непереносимости и аллергиям от укусов насекомых.

вес 1,5-3,5 кг;

рост 21-30 см.

Японский хин

Японский хин — декоративная собачка, родственная тибетскому спаниелю и пекинесу. Она привязана к своим хозяевам и нуждаются в их внимании.

Хины быстро привязываются к человеку и отлично чувствуют себя в его обществе — играют, ласкаются, даже спят на коленях, хотя иногда и проявляют чрезмерный энтузиазм и активность. Без кого-нибудь поблизости они начинают беспокоиться — стоит подобрать питомцу компанию, если с ним не получится быть дома весь день. Мало лает, считается хорошей антистресс-собакой.

Красивая пушистая шерсть - одно из достоинств представителей породы, но необходимо быть готовым к постоянному уходу за ней.

вес 1,4-6,8 кг;

рост 20-27 см.

Английский той-терьер

Черно-подпалый английский той-терьер внешне напоминает миниатюрного добермана. Поджарая стройная собачка выводилась для борьбы с крысами, поэтому очень ценился самый маленький размер животных.

Английский той — любящий и очень ласковый. Если есть возможность, он ведет себя как болонка — обожает хозяев и много с ними общается. Из английского тоя получится отличная сторожевая собака, если уделить некоторое время дрессировке — животное очень бдительное.

вес 2,7-3,6 кг;

рост 25-30 см.

Папильон

Миниатюрный спаниель с ушками-«бабочками» подстраивается под энергетический уровень семьи. Он может быть и активным, и спокойным. Это отличная собака-компаньон и сторож, такой питомец хорошо переносит жару.

Папильоны — очень умные и уверенные в себе собаки, которые легко учатся новым трюкам. Они общительны с людьми и животными, но их стоит ограждать от крупных или слишком энергичных питомцев. Нежному папильону легко нанести травму. Нуждается в ранней социализации.

вес 20-28 кг;

рост 3,2-4,5 см.

Болонка (Болоньез)

Болоньез — настоящая итальянская собака (она даже получила название в честь города Болонья). Ей не нужна компания других питомцев, зато любят людей (оставлять в одиночестве не рекомендуется). Практически не линяет, не нуждается в стрижке, но вычесывать длинную мягкую шерсть нужно каждый день.

Болоньез — распространенная порода маленьких собак для квартир. Обладая сдержанным характером, эти болонки легко находят общий язык с хозяином. Они «считывают» отношение человека к окружающим и копируют его. Характер легкий, любознательный, позитивный, игривый.

вес 2,5-4 кг;

рост 25-30 см.

Мальтийская болонка (Мальтезе)

Кроткие дружелюбные собаки не бояться людей, что подтверждает их вековую славу как собак-компаньонов. Это не очень активные собаки: времяпрепровождение на коленях у хозяина для них предпочтительнее долгих прогулок.

Название породы никак не связано с государством Мальта, как может показаться на первый взгляд. Оно происходит от слова «гавань» (в переводе с одного из языков средиземноморской группы), однокоренного со словом «Мальта».

вес 0,9-3,6 кг;

рост 20-25 см.

Той-пудель

Той пудель — собака, на которую очень редко возникает аллергия. У них уникальное строение шерсти, которая реже выпадает и удерживает частички кожи. Пуделей часто купают и вычесывают — так шерсть удаляется эффективно и безопасно.

Сообразительный, энергичный и общительный, той-пудель в любой момент встать на защиту хозяина и его семьи. Собака любит купаться, нуждается в физической и интеллектуальной нагрузке. Для ребенка школьного возраста это один из лучших друзей для игр.

вес 6,5-7,5 кг;

рост 24-28 см.

Американский эскимосский той-шпиц

Белый пушистый пес с очаровательными глазками-бусинками — уменьшенная версия американского шпица, который происходит от немецкого шпица. Настоящий нордический житель в белоснежной или кремовой шубе — отличный квартирный компаньон.

Собака очень умная, спортивная и преданная, хорошо ладит с детьми и обожает играть. Любит хозяина, к незнакомцам относится настороженно или безразлично. Всё-таки это не декоративный питомец, а охранник с повадками больших собак.Шерсть нуждается в вычесывании два раза в неделю.

Различают три вида породы в зависимости от размера

той (карликовый) рост 23- 30 см, вес 4,5 кг;

миниатюрный – рост 31-38 см, вес 9 кг;

стандартный – рост от 38-49 см, вес 16 кг.

Брюссельский гриффон

Порода была выведена в Бельгии для ловли крыс, но вскоре стал популярным домашним питомцем. Иногда собаки легко возбуждаются, проявляют чувствительность и любят быть в центре внимания. Последнее говорит о том, что если вы думаете о том, чтобы завести гриффона, будьте готовы уделять ему много времени.

Хоть это достаточно миниатюрные собаки, они крепкие и хорошо поддаются дрессировке по программам аджилити и обидиенс, часто достигают высоких результатов в спортивных дисциплинах.

вес 4-5 кг;

рост 23-28 см.

Пекинес

Пекинес входит в топ-14 самых древних видов маленьких собак. Миниатюрные собачки Фу (как их называют в Китае) похожи на крошечных львов. В древности они считались духами-охранниками и принадлежали только китайской императорской семье (их даже носили в рукавах и использовали для защиты от внезапного нападения).

Это бесстрашные, преданные и отчасти замкнутые собаки. С незнакомыми людьми пекинесы сохраняют сдержанность и даже отстраненность, пока не узнают человека лучше.

Крепкое тело – характерная черта представителей породы. При чем самки, как правило, весят больше самцов.

вес 2,7-10 кг;

рост 15-25 см.

Особенности кормления маленьких пород собак

Маленькие собаки быстро взрослеют, зато старость приходит к ним позже, чем к более крупным собакам. Восьмимесячную собаку некоторых пород можно считать уже взрослой и сформировавшейся.

При уходе за собакой, обратите внимание на её вес. Ожирение – не самая распространенная проблема маленьких собак, но контроль веса требуется. Если у вас есть сомнения насчет лишних или недостающих килограммов, обратитесь за консультацией к ветеринару.

Чтобы сохранять оптимальную физическую форму собаки, стоит придерживаться нескольких правил, основные из которых:

1. Корм должен быть калорийным, но не чересчур, чтобы не спровоцировать ожирение.

2. Корм должен удовлетворять высокие энергетические потребности.

3. Корм должен легко перевариваться. Из-за особенностей пищеварения этих домашних животных им необходимо сбалансированное питание с максимально усваиваемыми белками (L.I.P.)

4. Чтобы собака была здорова, помимо белков корм должен содержать: жиры,

жирные кислоты, минеральные вещества, такие как кальций, цинк, фосфор и прочие,

витаминные комплексы, аминокислоты.

5. Избегать подкармливай, придерживаясь двухразового питания.

6. Исключить подкармливание собаки со стола.

7. Корм должен привлекать собаку вкусом и запахом.

8. Добавьте в рацион сухой корм для собак для профилактики зубного камня.

9. При выборе корма ориентируйтесь на породные, возрастные и индивидуальные особенности собаки.

Миниатюрные собаки — забавные, верные и милые создания. Правильно выбрав породу, можно получить идеального компаньона, который будет радовать долгие годы. Подарите собаке любовь, ласку и правильный уход, и она сделает жизнь счастливее.