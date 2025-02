Au fur et à mesure qu'ils évoluent et passent du stade de chiots à celui de chiens senior, vous verrez les membres de votre famille à quatre pattes grandir et franchir de nombreuses étapes qui influenceront tous les aspects de leur comportement et de leur croissance. À chaque étape du développement d'un chien, vous pouvez faire différentes choses pour l'aider à s'adapter et à rester en bonne santé. Stimuler mentalement votre chiot ou votre chien tout au long de ces différents jalons contribuera également au développement de son cerveau ainsi qu'à sa bonne santé et ce, tout au long de sa vie.

Ces différents stades peuvent varier en fonction de la race et de la taille du chien. Les grandes races, comme les dalmatiens ou les dogues allemands, grandissent plus lentement et restent au stade de développement de chiot un peu plus longtemps. À l'inverse, les petits chiens, comme les shih tzus ou les spitz nains, atteindront leur maturité un peu plus vite, et donc l'âge adulte, plus tôt.