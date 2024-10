La race de votre chien joue un rôle important dans la détermination de sa durée de vie. Ainsi, on constatera que les races de grande taille ont malheureusement une espérance de vie plus courte. En revanche, les petites races de chiens sont généralement celles qui ont l'espérance de vie la plus longue. Cette différence peut être associée à des facteurs génétiques et à des caractéristiques spécifiques à la race.

Les chiens de grande taille vieillissent à un rythme accéléré, ce qui peut accroître le risque de problèmes de santé tels que des problèmes articulaires et certains cancers. À l’inverse, les petites races sont connues pour avoir la plus grande longévité, certaines comme les Yorkshire terriers ou les chihuahuas, par exemple, figurant parmi les races de chiens ayant la plus longue espérance de vie.