Все, что нужно знать о породе



Лабрадор-ретриверы определенно не лежебоки. Они охотно плавают, играют — кто-то сказал: «Апорт!»? — наслаждаются долгими прогулками со своими любимыми людьми... Лабрадоры готовы ко всему и вся. В том числе и к дрессировкам. Благодаря присущей этой породе сообразительности сеансы дрессировки обычно проходят на ура. После необходимой дрессировки большинство этих уравновешенных и игривых собак отлично ладит с детьми. Благодаря характеру лабрадоров из них получаются превосходные собаки-поводыри, а также их часто используют в качестве собак-терапевтов. Кроме того, у них очень хорошие манеры.

Важно помнить, что у этой породы есть довольно значительный источник мотивации — аппетит! В связи с этим поддержание нормального веса у лабрадоров может оказаться несколько более сложной задачей, чем, возможно, в случае с другими породами. Однако сбалансированное, специально разработанное для лабрадоров питание, интенсивные физические нагрузки и хороший ветеринарный врач помогут вашей собаке быть здоровый и счастливой.

Лабрадоры — довольно крепкие и мускулистые собаки с сильными челюстями и крупным носом. Их умные глаза, обычно карие или орехового цвета, полны мягкости и преданности. Когда лабрадор-ретривер смотрит на своего хозяина, их эмоциональная связь очевидна всем.

Шерсть у лабрадоров короткая и густая, без волнистости и очесов, с устойчивым к погодным условиям подшерстком. Представителей этой породы можно встретить с желтым (от светло-кремового до лисье-рыжего), коричневым или полностью черным окрасом. Хвост лабрадора довольно толстый у основания и часто приподнят во время движения. Он полностью покрыт густой шерстью, придающей ему округлый вид так называемого «выдрового хвоста». Совет: когда лабрадор рад вас видеть, держитесь подальше от его хвоста!

Представители породы лабрадор-ретривер известны своим дружелюбным, добрым нравом и прекрасно адаптируются практически к любым жизненным ситуациям. Лабрадор — семейная собака, которая с большим нетерпением дожидается возвращения ваших детей из школы и радостно бежит в сад, чтобы поиграть с ними. Услышав посторонние или громкие звуки, лабрадор будет лаять, но хорошей сторожевой собаки из него не выйдет — при хорошей социализации лабрадоры совершенно неагрессивны и не проявляют никакой враждебности ни к человеку, ни к своим собратьям.