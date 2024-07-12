Поговорим о лабрадорах-ретриверах
Есть причина, по которой лабрадор-ретривер — одна из самых популярных пород собак во всем мире. Игривые и преданные, они славятся своим открытым и полным энтузиазма темпераментом, который вы очень быстро полюбите. Кроме того, они умны. При наличии небольшого терпения дрессировать лабрадора очень легко. Просто не ставьте тарелки с едой на край стола.
Официальное название: лабрадор-ретривер
Другие названия: лабрадор, лаб
Страна происхождения: Соединенное Королевство
Склонность к слюнотечению4 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки5 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода4 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире1 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|56 - 61 cm
|53 - 58 cm
|Вес
|Вес
|30 - 36 kg
|25 - 32 kg
|Взрослый возраст
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|Старше 8 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с лабрадором
Все, что нужно знать о породе
Лабрадор-ретриверы определенно не лежебоки. Они охотно плавают, играют — кто-то сказал: «Апорт!»? — наслаждаются долгими прогулками со своими любимыми людьми... Лабрадоры готовы ко всему и вся. В том числе и к дрессировкам. Благодаря присущей этой породе сообразительности сеансы дрессировки обычно проходят на ура. После необходимой дрессировки большинство этих уравновешенных и игривых собак отлично ладит с детьми. Благодаря характеру лабрадоров из них получаются превосходные собаки-поводыри, а также их часто используют в качестве собак-терапевтов. Кроме того, у них очень хорошие манеры.
Важно помнить, что у этой породы есть довольно значительный источник мотивации — аппетит! В связи с этим поддержание нормального веса у лабрадоров может оказаться несколько более сложной задачей, чем, возможно, в случае с другими породами. Однако сбалансированное, специально разработанное для лабрадоров питание, интенсивные физические нагрузки и хороший ветеринарный врач помогут вашей собаке быть здоровый и счастливой.
Лабрадоры — довольно крепкие и мускулистые собаки с сильными челюстями и крупным носом. Их умные глаза, обычно карие или орехового цвета, полны мягкости и преданности. Когда лабрадор-ретривер смотрит на своего хозяина, их эмоциональная связь очевидна всем.
Шерсть у лабрадоров короткая и густая, без волнистости и очесов, с устойчивым к погодным условиям подшерстком. Представителей этой породы можно встретить с желтым (от светло-кремового до лисье-рыжего), коричневым или полностью черным окрасом. Хвост лабрадора довольно толстый у основания и часто приподнят во время движения. Он полностью покрыт густой шерстью, придающей ему округлый вид так называемого «выдрового хвоста». Совет: когда лабрадор рад вас видеть, держитесь подальше от его хвоста!
Представители породы лабрадор-ретривер известны своим дружелюбным, добрым нравом и прекрасно адаптируются практически к любым жизненным ситуациям. Лабрадор — семейная собака, которая с большим нетерпением дожидается возвращения ваших детей из школы и радостно бежит в сад, чтобы поиграть с ними. Услышав посторонние или громкие звуки, лабрадор будет лаять, но хорошей сторожевой собаки из него не выйдет — при хорошей социализации лабрадоры совершенно неагрессивны и не проявляют никакой враждебности ни к человеку, ни к своим собратьям.
Два факта о породе лабрадор-ретривер
1. Лабрадоры живут ради двух вещей: игр и еды.
И не обязательно в этом порядке. Но для этого и нужны дрессировки. Вы можете найти множество отличных видео по дрессировке щенков лабрадора в Интернете, а также обратиться к хорошему дрессировщику в вашем городе. Игры помогают держать вашего лабрадора в отличной физической форме и не дают ему скучать. У вас все получится!
2. Контроль возможных проблем
У лабрадоров-ретриверов могут возникать определенные проблемы со здоровьем — от дисплазии (заводчик, заботящийся о своей репутации, обязательно проверяет родителей, чтобы у будущего щенка не было этой болезни) до разрывов передних крестообразных связок колена (да, как у людей!). Если проводить рекомендованные осмотры и проверки, а также придерживаться сбалансированной диеты, можно обнаруживать большую часть проблем на ранних стадиях.
История породы
Лабрадор-ретриверы не просто так очень хороши на суше и в воде. Они являются прямыми потомками водяной собаки святого Джона и получили свое название в честь столицы канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Этих трудолюбивых собак использовали рыбаки, чтобы вытаскивать сети и рыбу из ледяных вод этой прибрежной дикой местности. Эти собаки также составляли рыбакам компанию на огромном, изолированном и наверняка негостеприимном острове.
Однако ответ на вопрос «Откуда произошли лабрадоры?» не совсем однозначен. Считается, что порода, какой мы ее знаем сегодня, была выведена в Великобритании где-то в начале 1800-х годов. Путешествующие аристократы и вернувшиеся рыбаки привезли предка лабрадора с собой в Англию, где собаки обрели раннюю славу благодаря своей выносливости и преданному нраву.
Граф Малмсбери, человек явно дальновидный, обратил на них внимание и верно подметил, что собаки хорошо подходят для жизни в поместье. Была успешно реализована программа разведения, и именно благодаря графу и некоторым из его собратьев-дворян сегодня существует порода лабрадор-ретривер. Лабрадор-ретриверы по-прежнему чувствуют себя в воде так же комфортно, как и на суше, и остаются одной из самых популярных пород собак в мире.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики лабрадор-ретриверов
1.Уши
2.Шерсть
3.Шерсть
4.Хвост
5.Ноги и спина
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о лабрадор-ретривере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Лабрадоры-ретриверы могут быть склонны к ожирению.
Они любят стащить что-нибудь, если могут это достать! Наука показывает, что регулярные физические упражнения и сбалансированная диета необходимы лабрадорам, чтобы скомпенсировать их склонность к ожирению. Это также сводит к минимуму проблемы с суставами, например дисплазию тазобедренного или локтевого суставов, которая может привести к неправильному развитию тазобедренных суставов и артриту, а также к соответствующим проблемам в локтевых суставах. Дисплазия, которая иногда бывает болезненной, может уменьшить подвижность лабрадоров, и для ее устранения потребуется хирургическое вмешательство. Каковы же хорошие новости? Раннее обнаружение — ключ к контролю над этим заболеванием, и благодаря регулярным осмотрам вы и ваш ветеринарный врач сможете справиться с ним.
Вам они, наверное, знакомы под названием «инфекции ушей», но медицинский термин — отит
И лабрадоры-ретриверы могут быть склонны к ним. В целом, это связано с образом жизни, но ряд занятий, которые по душе лабрадорам, например плавание (даже просто плескание в глубоких лужах), — одна из причин, по которым у лабрадоров могут возникать повторяющиеся инфекции ушей. Ушная раковина, большая внешняя часть уха, блокирует свободную циркуляцию воздуха, поэтому влага может оставаться в ушном канале. В большинстве случаев боль, зуд, неприятный запах из ушей и возможную потерю слуха, которые сопровождают отит, можно предотвратить, проходя соответствующие обследования два раза в год. Но не волнуйтесь, ваш ветеринарный врач знает об этом. Он обнаружит отклонения на ранней стадии и проведет нужное лечение.
У них также могут возникать разрывы связок
Крестообразные связки — это образования из соединительной ткани, которые удерживают коленные суставы вместе. Когда они рвутся, это может быть очень болезненно для собаки, так как в этом случае коленные суставы собаки будут скользить вперед и назад. Это самая распространенная ортопедическая травма у активных собак, которые имеют прямое строение задних лап, как у лабрадора-ретривера. К счастью, такие проблемы довольно просто обнаружить еще до того, как они появятся. Для этого достаточно дважды в год проводить ортопедическое обследование собаки.
Ветеринарный врач также может рассказать вам, как корректировать вес вашего лабрадора для профилактики. Благодаря этим простым средствам вы будете контролировать потенциальные проблемы.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма для породы лабрадор-ретривер нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного.
У щенков лабрадора-ретривера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но и для его роста и развития. На протяжении первых 15 месяцев иммунная система щенков лабрадор-ретривера постепенно развивается. Комплекс антиоксидантов, включая витамин Е, может помочь укрепить их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Работа их пищеварительной системы также отличается от взрослого лабрадор-ретривера: поскольку она еще незрелая, им важно обеспечить белки, которые будут эффективно усваиваться в организме. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды (ФОС), поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что в свою очередь улучшает качество стула.
Важно выбрать крокеты с соответствующим размером, формой и текстурой, чтобы животному было легче захватывать его и разгрызать. Эта фаза роста также отличается умеренными потребностями в энергии. У щенков крупных пород, например лабрадора-ретривера, период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, в том числе дефектам конечностей, деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Ограничение энергетической ценности корма для щенков породы лабрадор-ретривер и кормление правильным суточным количеством помогает контролировать скорость роста и свести к минимуму риск появления избыточного веса. Кастрация — одна из причин избыточного веса собак.
В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм, абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление. На протяжении всей жизни лабрадора ретривера важно избегать кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению, написанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное набор веса.
Основными целями в области питания взрослого лабрадора-ретривера являются:
Поддержание нормального веса собаки с помощью правильно подобранного количества калорий, повышенного уровня белка и L-карнитина, который способствует здоровому жировому обмену. Лабрадор-ретриверы хорошо известны своей жадностью к еде и предрасположенностью к набору лишнего веса. Специально разработанная форма крокеты также может помочь снизить скорость поедания.
Глюкозамин, хондроитин, антиоксиданты, а также эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК и ДГК) помогают поддерживать здоровье костей и суставов.
Помогают сохранить здоровье и красоту кожи и шерсти благодаря достаточному количеству жизненно важных жирных кислот (особенно ЭПК и ДГК), аминокислот и витаминов B, поддерживающих защитные функции кожи
Обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки.
Начиная с 5-летнего возраста у лабрадор-ретриверов появляются первые признаки старения. Формула с антиоксидантами помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а определенные питательные вещества, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих лабрадор-ретриверов должен обладать следующими характеристиками:
Правильно подобранное количество жиров и калорий помогает поддерживать оптимальный вес, а белки и L-карнитин — нужную мышечную массу.
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Эти жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей. Адаптированная форма гранул помогает снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса.
Уход за лабрадором-ретривером
Советы по грумингу, дрессировке и физической нагрузке
Лабрадор-ретривер — это жизнерадостная, энергичная порода, которая нуждается в ежедневных физических нагрузках. Лабрадор, потребность в активности которого не удовлетворяется в достаточной мере, скорее всего, будет проявлять гиперактивность и даже деструктивное поведение, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Среди любимых занятий этих собак — плавание, а также поиск и подача предметов, откуда и название породы. Лабрадоры могут быть склонны к набору лишнего веса, но, к счастью, они также любят сжигать энергию во время охоты или длительных пробежек. Как вы уже догадались, эта порода не подходит для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Для здоровья и блеска шерсти лабрадор-ретривера следует расчесывать еженедельно, а в период сезонной линьки — еще чаще. Для поддержания чистоты их периодически нужно купать, особенно после активного отдыха на улице. А также, если они были где-то рядом с озером или прудом! Лабрадоры, как и все собаки — и люди — нуждаются в регулярном уходе за зубами, включая как чистку зубов в домашних условиях, так и профессиональную чистку. Забота о гигиене ротовой полости вашего лабрадора важна для его общего состояния здоровья в долгосрочной перспективе. Когти следует подрезать по мере отростания, а уши проверять еженедельно, если ваш питомец вам это позволяет.
Лабрадоры-ретриверы обладают хорошей физической силой и высоким уровнем энергии, поэтому жизненно важно с раннего возраста социализировать и дрессировать щенка. А также развлекать его. Если в возрасте с 7 недель до 4 месяцев аккуратно знакомить щенка лабрадора с разными людьми, местами и ситуациями и с раннего возраста дрессировать его, он вырастет хорошо воспитанной и умной собакой. Для щенка лабрадора сеансы дрессировки — часть процесса социализации. Кроме того, в процессе дрессировки владелец может обнаруживать вредные привычки питомца и корректировать их, пока еще не слишком поздно. Лабрадор — преданный, умный и полный энтузиазма компаньон. Проявив небольшое терпение, можно хорошо выдрессировать эту собаку и получить взамен отличное поведение и радостное виляние хвостом.
7/7
Все о лабрадорах-ретриверах
Одним словом, да. У них двухуровневая шерсть; из-за этого такие собаки, как лабрадор, могут сильно линять. Они линяют круглый год, но особенно сильно весной и зимой. Постоянное вычесывание (приучите собаку к вычесыванию дважды в неделю) уменьшит количество шерсти, забивающей ваш пылесос каждую неделю.
Как и любая другая собака, ваш лабрадор-ретривер родился, не зная всех правил. Но он готов и хочет учиться. Правильно занимаясь с ним, вы или профессиональный тренер сможете объяснить щенку, чего от него ожидают. Благодаря своему темпераменту и природе лабрадоры хотят угодить владельцу, поэтому они относительно быстро «схватывают» все, чему их учат. Как и в случае с любой другой породой, если в вашем доме есть дети, очень важно начать дрессировать собаку в раннем возрасте.
Вам также может быть интересно
Подробнее о породах
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей