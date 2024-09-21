Давайте поговорим о бенгалах кошка
Официальное название: Бенгальская кошка
Другие названия: Леопардовая кошка
Происхождение: Соединенные Штаты Америки
Длина шерсти1 out of 5
Активность линьки1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|- cm
|- cm
|Вес
|Вес
|4 - 6 kg
|3 - 5 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Если какую-то кошку и может сгубить любопытство, так это бенгальскую. Эти животные полны уверенности и желания исследовать обстановку в своем доме. С таким любознательным питомцем приключения не заставят себя ждать. Бенгалы отличаются поразительным бесстрашием. Кроме того, они не против побыть в центре внимания.
Что самое заметное в бенгальской кошке? Роскошный пятнистый окрас. Это единственная порода, украшенная столь необычными отметинами такой же формы, как у их дальних родственников — леопардов, ягуаров и оцелотов. Еще одна разновидность этой породы — снежная бенгальская кошка, в уникальном окрасе которой преобладает белый цвет. Это словно миниатюрный снежный леопард! Такой уникальный мотив с белым или светло-коричневым узором образуется благодаря рецессивному гену колорпойнта.
Шерсть у бенгала может быть мраморной или пятнистой. Она плотная, «плюшевая» — при любой расцветке она великолепна.
Если вам нужен питомец с безудержной энергией, эта порода вам подойдет. Ее представители славятся тем, что ведут себя как котята даже в пожилом возрасте. Уникальное сочетание домашнего любимца и дикого обитателя джунглей проявляется и в характере. Они необычайно подвижны и атлетичны, а также очень сильны и в то же время грациозны. К обожаемым многими бенгалам определенно применимы такие эпитеты, как «великолепные», «чудесные» и «поразительные».
Что удивительно, они известны своей тягой к воде: иногда они заходят в душ к владельцам или разглядывают воду, текущую из крана во время приготовления пищи, купания, чистки зубов или мытья рук.
Два факта о бенгальских кошках
1. С 1963 г.
Бенгальская порода является одной из самых новых: она была выведена в 1963 г. и приобрела экспериментальный статус от Международной ассоциации кошек в 1983 г. Статус полноценной породы она получила в 1991 г.
2. Научите их паре трюков
Не только собаки могут научиться выполнять команды и некоторые трюки: в этом бенгалы им не уступают. Их можно научить садиться, вставать, подавать лапу по команде и даже исполнять более сложные действия, например апортировку. У них это так хорошо получается, что вскоре вы засомневаетесь, кто кого дрессирует…
История породы
Название породы происходит от бенгальского тигра, поскольку окрас шерсти этих двух представителей семейства кошачьих схож. Эта домашняя порода берет свое начало от диких кошек. Бенгальские кошки появились в домах в 1963 г., когда эту породу вывел Жан Милль, заводчик кошек из Аризоны. Он скрестил азиатскую леопардовую и черную домашнюю кошек. Получившаяся в итоге порода обладает характером домашней и атлетизмом камышовой кошки.
Затем Милль получил пометы от первой выведенной особи. Бенгальская порода была создана в Калифорнийском университете в Дэвисе, где Милль помог вывести восьмерых котят от абиссинской бурманской кошки и египетской мау.
Сейчас бенгалы стали намного более домашними; в мире заводчиков они считаются ценным приобретением. Их даже называют «Роллс-Ройсом» из кошачьего мира.
Международная ассоциация кошек признала их в 1983 г., но присвоила только экспериментальный статус. В 1991 г. порода получила статус полноценной, а в 1999 г. ее официально признала Международная федерация кошек, авторитетная федерация кошачьих реестров.
От головы до кончика хвоста
Бенгальская кошка: описание породы
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Тяга к лазанию… берегите дорогие люстры!
Поскольку для предков бенгалов родным домом были джунгли, неудивительно, что они любят карабкаться как можно выше — часто на самую высокую точку в квартире. Рекомендуем спрятать семейные реликвии и дорогие светильники, а также следить за ценной мебелью. Атлетизм и бесстрашие — лишь некоторые из чудесных качеств этих животных. Самое поразительное — это их ловкие лапы, способные выполнять множество сложных действий. Известны случаи, когда эти питомцы сами включали и выключали свет!
Морские свинки всех стран, объединяйтесь!
Хотя из бенгалов получаются отличные домашние питомцы, у них очень силен охотничий инстинкт. Учтите, что это лишь четвертое поколение данной породы, недалеко ушедшее от своих диких предков. Когда эта порода обрела известность (и популярность) в конце 1990-х годов, потенциальным владельцам приходилось получать лицензию или разрешение, чтобы завести бенгала. Представители породы по-прежнему склонны самостоятельно искать добычу. Лучше изолировать их от мелких домашних питомцев, таких как песчанки, мыши и морские свинки, чтобы избежать опасного столкновения. Учтите также, что у них ловкие лапы, которыми они способны выполнять множество действий, в том числе поднимать крышки и подбирать предметы!
Тщательно подсчитывать калории не придется.
У представителей этой породы практически не возникает проблем с лишним весом. Благодаря высокой активности, безудержному темпу жизни и огромной любознательности они сжигают калории быстрее, чем супермодели во время недели моды. Рацион должен быть высококачественным и содержать питательные вещества и минералы, необходимые для оптимального развития по мере взросления. Поскольку кошкам нужно питаться часто и понемногу, кормите их по несколько раз в день, тщательно отмеряя порции. Соблюдение рекомендуемой суточной нормы помогает сохранить оптимальную физическую форму.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья питомца
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности организма, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ и обеспечивать достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных функций. Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье организма. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так он сможет самостоятельно регулировать его потребление. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни котенка. В первые месяцы жизни у котенка происходит много значимых перемен и открытий: переезд и исследование нового дома, знакомство с новыми членами семьи и другими животными. В период роста котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование —
от рождения до 4 месяцев
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них появляются молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
От 4 до 12 недель
В этот период естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул. Корм для бенгальского котенка должен содержать жирные кислоты Омега-3 (ЕРА, DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому рекомендуется давать ему корм с меньшим содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка меняются на постоянные. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы оптимальной текстуры, чтобы стимулировать их разгрызание. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть и другие важные цели в области питания взрослых животных.
Поддержание оптимальной мышечной массы за счет включения высококачественного белка и умеренного содержания жиров.
Поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной микрофлоры за счет использования легкоусвояемых белков и пребиотиков.
Поддержание здоровья кожи и блеска короткой шерсти благодаря добавлению аминокислот, витаминов и жирных кислот Омега-3 и Омега-6.
Поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул и текстуре, стимулирующей захват и разгрызание.
У пожилых животных (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у животных все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество питательных веществ из корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей и изменившиеся потребностей.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от ее образа жизни. Пожилому питомцу, который продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении питомца. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых им калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Ловкость и сила бенгалов очевидны, учитывая их происхождение. Этим прирожденным спортсменам нужно пространство для активности в помещении и на открытом воздухе, чтобы они могли удовлетворить свои инстинкты, исследуя деревья и кусты в своих владениях. Если вы решите выводить их на улицу, не спускайте с них глаз, ведь в случае побега на улице им будет угрожать опасность.
Уход за их потрясающей шерстью доставит удовольствие любому владельцу. Эти питомцы, как правило, не возражают против процедур ухода, поэтому следить за их шерстью, зубами и когтями относительно легко. Достаточно расчесывать их раз в неделю. Для сохранения здоровья кожи и шерсти их изредка следует купать. А подстригать когти следует по мере необходимости, но не реже раза в месяц.
Бенгалы хорошо обучаются трюкам и лучше поддаются дрессировке, чем представители многих других пород. Они очень преданны своим владельцам и хорошо чувствуют себя в компании. Кроме того, они чрезвычайно внимательны и ловки; известны случаи, когда они открывали двери и шкафы своими ловкими лапами!
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Бенгальские кошки: особенности
Хотя бенгалы — родственники азиатской леопардовой кошки, они уже хорошо приручены. В равной степени они обладают чертами спортсменов и домашних любимцев, которые хорошо ладят с детьми и подходят для семей. По характеру они даже напоминают собак: они любят выполнять задания и обучаться трюкам!
Совсем нет. Свирепость — это не про них. Они очень дружелюбны и всегда готовы поиграть или просто подремать рядом с владельцем. Также они известны своим умением ладить с детьми. На заметку: у бенгалов очень сильны охотничьи инстинкты, поэтому если у вас есть хомяк или другой мелкий питомец, лучше изолировать его от кошки.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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