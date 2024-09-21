Все, что нужно знать о породе



Если какую-то кошку и может сгубить любопытство, так это бенгальскую. Эти животные полны уверенности и желания исследовать обстановку в своем доме. С таким любознательным питомцем приключения не заставят себя ждать. Бенгалы отличаются поразительным бесстрашием. Кроме того, они не против побыть в центре внимания.

Что самое заметное в бенгальской кошке? Роскошный пятнистый окрас. Это единственная порода, украшенная столь необычными отметинами такой же формы, как у их дальних родственников — леопардов, ягуаров и оцелотов. Еще одна разновидность этой породы — снежная бенгальская кошка, в уникальном окрасе которой преобладает белый цвет. Это словно миниатюрный снежный леопард! Такой уникальный мотив с белым или светло-коричневым узором образуется благодаря рецессивному гену колорпойнта.

Шерсть у бенгала может быть мраморной или пятнистой. Она плотная, «плюшевая» — при любой расцветке она великолепна.

Если вам нужен питомец с безудержной энергией, эта порода вам подойдет. Ее представители славятся тем, что ведут себя как котята даже в пожилом возрасте. Уникальное сочетание домашнего любимца и дикого обитателя джунглей проявляется и в характере. Они необычайно подвижны и атлетичны, а также очень сильны и в то же время грациозны. К обожаемым многими бенгалам определенно применимы такие эпитеты, как «великолепные», «чудесные» и «поразительные».

Что удивительно, они известны своей тягой к воде: иногда они заходят в душ к владельцам или разглядывают воду, текущую из крана во время приготовления пищи, купания, чистки зубов или мытья рук.