Все, что нужно знать о породе



Британская короткошерстная кошка — прекрасное во всех отношениях животное, которое принесет радость каждому любителю кошек. Невероятно мягкая шерсть — лишь одна из множества ее привлекательных черт (не говоря уже о 100 различных вариантах рисунка и цветовых комбинациях), наряду с большими круглыми глазами, взгляд которых просто завораживает.

Представители этой породы отличаются независимым, спокойным и сдержанным характером — настоящие британцы! Хотя эти животные обладают несколько независимым нравом, они очень преданы владельцу и дружелюбны. Иногда они даже могут проявлять некоторую неуклюжесть. Скажем так, грация — не самая их сильная сторона. Однако эти особенности делают их еще более очаровательными. Эти питомцы достигают полной физической зрелости приблизительно к трем годам (или даже к пяти).

Эти животные скорее мягкие и пушистые, чем строгие и серьезные. Как бы то ни было, порой они могут вести себя довольно комично, даже для кошек! После первого года жизни котенок становится несколько менее энергичным, а взрослые самцы обычно более активны, чем самки, но это во всех отношениях великолепные домашние питомцы.