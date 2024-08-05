Давайте поговорим о британской короткошерстной
Официальное название: Британская короткошерстная
Другие названия: Британская голубая, короткошерстная кошка
Происхождение: Великобритания
Длина шерсти2 out of 5
Активность линьки1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Уровень энергии*2 out of 5
Склонность шуметь3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|6 - 9 kg
|4 - 6 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Британская короткошерстная кошка — прекрасное во всех отношениях животное, которое принесет радость каждому любителю кошек. Невероятно мягкая шерсть — лишь одна из множества ее привлекательных черт (не говоря уже о 100 различных вариантах рисунка и цветовых комбинациях), наряду с большими круглыми глазами, взгляд которых просто завораживает.
Представители этой породы отличаются независимым, спокойным и сдержанным характером — настоящие британцы! Хотя эти животные обладают несколько независимым нравом, они очень преданы владельцу и дружелюбны. Иногда они даже могут проявлять некоторую неуклюжесть. Скажем так, грация — не самая их сильная сторона. Однако эти особенности делают их еще более очаровательными. Эти питомцы достигают полной физической зрелости приблизительно к трем годам (или даже к пяти).
Эти животные скорее мягкие и пушистые, чем строгие и серьезные. Как бы то ни было, порой они могут вести себя довольно комично, даже для кошек! После первого года жизни котенок становится несколько менее энергичным, а взрослые самцы обычно более активны, чем самки, но это во всех отношениях великолепные домашние питомцы.
Два факта о породе
1. Не перепутайте
Великолепный серо-голубой окрас британской короткошерстной широко известен как отличительная черта данной породы, но этих животных часто путают с очень популярными русскими голубыми, шартрезами и бурманскими кошками, чей мех имеет ряд мягких оттенков. Однако существует почти 100 других расцветок и окрасов британских короткошерстных, в том числе темно-рыжие, серебристые и белоснежные.
2. Плотные шубки нынче в моде
Густая шерсть британской кошки придает ей характерный бархатистый вид, но шерсти чересчур много: пушистый мех представителей этой породы намного плотнее, чем у представителей какой-либо другой. Из-за этого питомцам может быть очень жарко, поэтому они не слишком любят обниматься.
История происхождения
История британской короткошерстной берет свое начало в Древнем Риме, где скрестили кошек домашней породы с дикими. Считается, что это старейшая из европейских пород, хотя Ассоциация любителей кошек официально признала ее выставочной лишь в 1980 г. Изначально эту породу ценили за умение ловить мышей, но теперь ее главным достоинством считается способность приносить уют в дом.
Эта порода хорошо знакома многим как прототип легендарного Чеширского Кота из книги «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла и отважного кота из детской сказки «Кот в сапогах».
Первая хорошо задокументированная официальная европейская выставка прошла в 1871 г. в лондонском Хрустальном дворце. Первый приз завоевала британская короткошерстная кошка в почтенном возрасте 14 лет!
От головы до кончика хвоста
Особенности британской короткошерстной кошки
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
Вот несколько интересных фактов о британской короткошерстной: от специфических породных признаков до общего обзора состояния здоровья.
Содержание в помещении
Учитывая их очень кроткий нрав, лучше содержать этих кошек в помещении, чтобы уберечь их от хищников: как от диких животных, таких как лисы и еноты, так и от соседских собак, у которых может быть сильно развит охотничий инстинкт. Содержание в помещении также поможет уберечь питомца от заболеваний, которыми очень легко заразиться на улице, например болезни Лайма и других болезней, распространяемых паразитами.
Не лучшая физическая форма…
Какой бы милой и послушной ни была британская короткошерстная, грация — не ее сильная сторона. Представители этой породы легко набирают избыточный вес, учитывая их склонность к пассивному времяпрепровождению. У них не очень активная «жизненная позиция». Некоторые владельцы рассматривают это качество как преимущество, но следует учитывать последствия для здоровья питомца. Регулярно играйте с ней, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, и по возможности увеличивайте ежедневную активность. Поменьше балуйте ее лакомствами и тщательно отмеряйте порции корма в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке продукта.
Обращайте внимание на проблемы с деснами.
У этих питомцев есть склонность к гингивиту — раздражению десен у основания зубов. Это легкая форма воспаления десен, которая поддается лечению в домашних условиях. Однако, как и любое заболевание, она требует внимания и последовательности. Если чистить зубы питомцу как минимум раз в неделю, это поможет предотвратить образование зубного камня. Желательно делать это ежедневно, но договориться с кошкой, возможно, будет непросто…
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности организма, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ и обеспечивать достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных функций. Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье организма. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так он сможет самостоятельно регулировать его потребление. Учитывая спокойный характер британских короткошерстных и их склонность к полноте, важно с раннего возраста подобрать оптимальный рацион и придерживаться рекомендуемой суточной нормы. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни котенка. В первые месяцы жизни у котенка происходит много значимых перемен и открытий: переезд и исследование нового дома, знакомство с новыми членами семьи и другими животными. В период роста британским котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование —
от рождения до 4 месяцев
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них появляются молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
От 4 до 12 недель
В этот период естественный иммунитет, который котенок получает, питаясь молозивом (или первым молоком матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется. Корм со скорректированным содержанием белка и точным балансом витаминов и минералов поддерживает гармоничное развитие мышц и костей для здорового роста. Полезно также включить в рацион L-карнитин, который важен для здорового жирового обмена. В этот период потребность котят в энергии остается высокой. Рекомендуется корм с низким содержанием жиров. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка меняются на постоянные. После того, как у него сменились все молочные зубы на постоянные, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы оптимальной текстуры, чтобы стимулировать разгрызание пищи. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Правильно подобранные гранулы способствуют более легкому разгрызанию и поддержанию гигиены ротовой полости. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть и другие важные цели в области питания взрослых животных.
Поддержание оптимальной физической формы, мышечной массы и здоровья суставов.
Поддержание здоровья кожи и красоты плотной короткой шерсти благодаря содержанию питательных веществ, которые усиливают барьерную функцию кожи.
Поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул и текстуре, стимулирующей захват и разгрызание. Представители породы склонны проглатывать корм, не разгрызая его. Поэтому они больше подвержены заболеваниям зубов, например гингивиту.
Поддержание здоровья сердца за счет оптимального содержания питательных веществ, таких как таурин, L-карнитин, EPA/DHA и антиоксиданты. Эти питомцы могут быть склонны к наследственной гипертрофической кардиомиопатии, или утолщению стенок сердца. Это заболевание легко выявить с помощью эхокардиограммы.
У пожилых кошек (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у них все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от его образа жизни. Пожилой кошке, которая продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащейся в помещении кошки. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых ею калорий. В этом случае оптимальным будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Кошки британской короткошерстной породы обладают мускулистым, но не спортивным телосложением. Это скорее «здоровяки», чем «бодибилдеры». Тем не менее, подобно другим животным, им нужно достаточное количество физической активности каждый день. Однако присматривайте за ними во время прогулок на улице, чтобы уберечь их от нападения хищников, в том числе соседских собак, которые могут обладать охотничьим инстинктом. Игры в помещении отлично подходят для поддержания оптимальной физической формы животного.
Ах, этот бархатный мех! Он радует глаз, и за ним не так уж трудно ухаживать. Груминг британской короткошерстной — относительно легкая задача. Густая мягкая шерсть не нуждается в частом расчесывании — достаточно делать это раз в неделю и чуть чаще во время сезонной линьки весной и осенью, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии. Чрезвычайно мягкая шерсть этих кошек состоит только из одного слоя.
Хотя у британской короткошерстной может быть несколько вальяжный нрав, он имеет также и множество положительных сторон, в том числе высокий интеллект и непоколебимую преданность. Учитывая эти черты характера, представители данной породы легко поддаются дрессировке и хорошо понимают команды. Если у них хорошее настроение.
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Британская короткошерстная кошка: описание породы
Они очень дружелюбны, но не слишком ласковы. Это разные вещи: Представители породы не склонны ластиться из-за своего густого меха. Из-за чрезмерно близкого контакта им может стать жарко. Поэтому они с большим удовольствием предпочтут посидеть рядом с владельцем. Кроме того, они известны своей привязанностью к владельцам и членам семьи, поэтому любят ходить за ними по пятам.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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