Все, что нужно знать о породе



Хотя некоторые представители семейства кошачьих менее склонны к общению, эти домашние питомцы очень ориентированы на людей. И даже дружелюбны. Не будучи слишком зависимы (они не будут постоянно докучать вам, чтобы привлечь внимание), они все же предпочитают находиться рядом с владельцем. И будут следовать за вами по квартире, переходя из комнаты в комнату. Каждый раз.

Мейн-куны не настолько приспособлены к покорению высот, как другие породы, им лучше рассматривать объекты на земле, чем взбираться для этого вверх. Кроме того, у них продолжительный период развития: они достигают максимальных размеров в возрасте от трех до пяти лет. Но они сохраняют «детский» характер на протяжении всей жизни — всегда игривые, любопытные, они будут исследовать все, чем занимаются их владельцы.

Мейн-куны редко мяукают. Вместо этого они издают звуки, напоминающие мягкое щебетание или курлыканье; кажется, что их высокий тихий голос совсем не соответствует их величественной стати. Можно сказать, что их шерсть с гривой на шее, напоминающей гриву льва, «всепогодная», поскольку она водостойкая. Тонкий мягкий подшерсток покрыт ниспадающей шерстью средней длины, которая, хотя и шелковистая, имеет выразительный объем. Это помогает сохранять тепло в холодную погоду, как и пушистый хвост, которым они оборачиваются для дополнительного утепления. Кошки породы мейн-кун могут иметь царственный, а иногда устрашающий вид, но пусть это не вводит вас в заблуждение — они, как правило, очень добродушны и преданны своим владельцам.

Из-за своих размеров они не становятся выдающимся спортсменами, но это неудивительно. Благодаря своему миролюбивому характеру и терпению они отличные компаньоны для детей, а также для остальных членов семьи. С ними легко жить, они довольно общительны; взрослые кошки обычно хорошо ладят с другими животными. В общем, это идеальный товарищ по дому!