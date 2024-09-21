Поговорим о мейн-кунах
Официальное название: Мэйн-кун
Другие названия: Мэйн-шаг
Происхождение: Соединенные Штаты Америки
Длина шерсти3 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|25 - 41 cm
|25 - 35 cm
|Вес
|Вес
|6 - 10 kg
|4 - 7 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 15 месяцев
|От 15 месяцев до 7 лет
|Пожилой возраст
|Старше 7 лет
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Хотя некоторые представители семейства кошачьих менее склонны к общению, эти домашние питомцы очень ориентированы на людей. И даже дружелюбны. Не будучи слишком зависимы (они не будут постоянно докучать вам, чтобы привлечь внимание), они все же предпочитают находиться рядом с владельцем. И будут следовать за вами по квартире, переходя из комнаты в комнату. Каждый раз.
Мейн-куны не настолько приспособлены к покорению высот, как другие породы, им лучше рассматривать объекты на земле, чем взбираться для этого вверх. Кроме того, у них продолжительный период развития: они достигают максимальных размеров в возрасте от трех до пяти лет. Но они сохраняют «детский» характер на протяжении всей жизни — всегда игривые, любопытные, они будут исследовать все, чем занимаются их владельцы.
Мейн-куны редко мяукают. Вместо этого они издают звуки, напоминающие мягкое щебетание или курлыканье; кажется, что их высокий тихий голос совсем не соответствует их величественной стати. Можно сказать, что их шерсть с гривой на шее, напоминающей гриву льва, «всепогодная», поскольку она водостойкая. Тонкий мягкий подшерсток покрыт ниспадающей шерстью средней длины, которая, хотя и шелковистая, имеет выразительный объем. Это помогает сохранять тепло в холодную погоду, как и пушистый хвост, которым они оборачиваются для дополнительного утепления. Кошки породы мейн-кун могут иметь царственный, а иногда устрашающий вид, но пусть это не вводит вас в заблуждение — они, как правило, очень добродушны и преданны своим владельцам.
Из-за своих размеров они не становятся выдающимся спортсменами, но это неудивительно. Благодаря своему миролюбивому характеру и терпению они отличные компаньоны для детей, а также для остальных членов семьи. С ними легко жить, они довольно общительны; взрослые кошки обычно хорошо ладят с другими животными. В общем, это идеальный товарищ по дому!
Два факта о мейн-куне
1. Повышенная «пушистость»
Это ни в коем случае не миниатюрная кошка. Но с такой пушистой пышной шерстью некоторые кошки мейн-куна могут казаться еще крупнее, чем если бы их шерсть была короче. Но под пушистой шерстью скрывается крепкая мускулатура и длинное сильное тело.
2. Ой, я такой неуклюжий!
Хотя мейн-куны довольно ловкие, они бывают немного неуклюжие и могут неправильно рассчитать высоту при прыжках на поверхности. Возможно, это бросается в глаза из-за их размера, но при этом только добавляет им игривой привлекательности.
История породы
Считается, что мейн-куны родом из штата Мэн, но как они туда попали, точно не известно. Это является предметом многих споров. Существует широко распространенная легенда, что порода появилась в результате скрещивания полудиких беспородных кошек с енотами, хотя с биологической точки зрения это невозможно.
Эта гипотеза, а также внешний вид породы привели к возникновению ее названия (по-английски coon — «енот»). Другая популярная теория гласит, что она произошла от шести домашних кошек, которых Мария-Антуанетта отправила в Уискассет, штат Мэн, когда планировала бежать из Франции во время Французской революции. Скорее всего!
В настоящее время большинство заводчиков считают, что порода возникла в результате скрещивания короткошерстных беспородных кошек с заокеанскими длинношерстными. Именно естественный отбор, вызванный условиями окружающей среды, привел к появлению этих крупных, мускулистых кошек с густой шерстью, способных пережить суровые зимы Новой Англии.
Кошки мейн-кун, одной из давнейших пород в Северной Америке, были популярными участниками на ранних выставках в Бостоне и Нью-Йорке. В 1895 году кошка окраса коричневый табби по кличке Кози получила титул лучшей кошки на выставке в «Мэдисон-сквер-гарден». С тех пор порода не утратила своей популярности.
От головы до кончика хвоста
Описание мейн-куна
1.Шерсть
2.Кости
3.Голова
4.Хвост
5.Внешний вид
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Будучи крупными животными, они нуждаются в физической нагрузке для поддержания здоровья.
С возрастом, достигнув максимальных размером, мейн-кун может набирать избыточный вес. Его можно поддерживать в норме с помощью регулярных игр. Как и для кошек больших пород, гоняться за игрушками, скомканными бумажными шариками и хватать их своими большими лапами — прекрасный способ для мейн-куна не только поддерживать здоровье, но и быть наготове для охоты на мышей. Попросите ветеринарного врача рассказать вам, как нужно играть с любимцем, чтобы он оставался в отличной форме.
Проблемой может стать гипертрофическая кардиомиопатия.
В целом представители породы мейн-кун здоровы, но имеют определенную предрасположенность к некоторым заболеваниям, самым серьезным из которых является гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание связано с утолщением сердечной мышцы и может быть генетическим. Оно также может быть вызвано недостаточным содержанием в рационе аминокислот, таких как таурин. Поскольку заболевание может привести к серьезным осложнениям, включая сердечную недостаточность, ветеринарные врачи рекомендуют проходить обследование с рентгенографией грудной клетки и эхокардиографией (УЗИ сердца) для раннего выявления любых проблем.
У породы может возникнуть наследственная проблема с тазобедренным суставом.
Из-за их размеров и мускулатуры у мейн-кунов может появится дисплазия тазобедренного сустава. Эта проблема генетическая, в одном из исследований на рентгенологических снимках были найдены признаки дисплазии тазобедренного сустава приблизительно у 51 % кошек породы мейн-кун. Однако паниковать не нужно! Ответственные заводчики проверяют потенциальных родителей на наличие этого заболевания, а в случае обнаружения соответствующего гена выводят его носителей из разведения. А качественное сбалансированное питание в сочетании с регулярными ветеринарными осмотрами поможет поддержать здоровье питомца.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ и обеспечивать достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных функций. Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье питомца. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если накладывать в миску всю рекомендуемую суточную норму корма, питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Растут котята мейн-куна особенно долго, и в этот период закладываются основные характеристики уникальной крупной породы. При этом они увеличиваются в размерах очень быстро, намного быстрее, чем обычные котята: 3-месячный котенок мейн-куна может весить почти 2 кг, что примерно вдвое больше, чем вес котят других пород! Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них появляются молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также могут поддерживать здоровье пищеварительной системы и здоровый баланс микрофлоры кишечника. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть и другие важные цели в области питания взрослых мейн-кунов:
поддержание здоровья суставов мощного скелета благодаря хондроитинсульфату, глюкозамину, жирной кислоте DHA Большие, тяжелые и мощные, мейн-куны нуждаются в крепких суставах.
контроль состояния сердца с помощью адаптированного уровня магния, натрия, калия, аргинина, EPA/DHA, таурина, L-карнитина, антиоксидантов. Несмотря на их внушительное телосложение, эти животные предрасположены к таким проблемам, как гипертрофическая кардиомиопатия или уплотнение стенок сердца.
Сохранение здоровья кожи и красоты роскошной шерсти благодаря обогащению целевыми питательными веществами, которые усиливают барьерную роль кожи.
Поддержание должной гигиены ротовой полости благодаря форме гранул, адаптированной к их большой квадратной челюсти, а также текстуре, которая стимулирует разгрызание.
У пожилых кошек (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у животных все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество питательных веществ из корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей и изменившиеся потребности.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от его образа жизни. Пожилому питомцу, который продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении питомца. Очень важно следить за калорийностью рациона. В этом случае оптимальным вариантом будет корм с умеренным содержанием жиров.
Уход и содержание
Советы по грумингу, дрессировке, физической нагрузке
Чтобы поддержать здоровье кошки и продлить ее жизнь, важно обеспечить ей регулярную физическую нагрузку. Вы можете воспользоваться их любознательностью и стимулировать их к умственной и вместе с тем физической активности , например с помощью интерактивных мисок или других игрушек. Веревочки, мышки на батарейках, даже игрушки с кошачьей мятой побудят вашего питомца к активности. Даже двадцати минут игр в день будет достаточно для поддержания вашего питомца в форме. Оптимальный вариант — 20–60 минут физической нагрузки в день, разбитых на 10-минутные промежутки. Кошки не должны играться слишком долго за один раз. В любом случае, можно только догадываться, кто получит больше удовольствия от игры.
Хотя они отличаются длинной шерстью, их потребности в груминге минимальны. Их шерсть не так спутывается, как у других длинношерстных пород (например, у персидской). Вычесывайте ее металлическим гребешком раз в неделю, чтобы ваша кошка была ухоженной. Ей понравится внимание, а это еще одна прекрасная причина, чтобы провести время вдвоем.
Эти кошки восприимчивы к дрессировке — с помощью кликера их можно научить многим командам. А современные методы дрессировки очень хорошо подходят для характера мейн-кунов. Положительное подкрепление — вознаграждение за правильные действия — импонирует их желанию общаться со своими владельцами. Залог успеха — повторение и короткие занятия. Такой подход идеален для их естественного любопытства, концентрации внимания, интеллекта.
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Все о мейн-куне
Если вы видите хорошо заметную букву «М» на лбу своей кошки (различимый окрас табби) и пучок пушистых волосков, то можете подумать, что это кошка породы мейн-кун. Посетите ветеринарного врача: он поможет вам узнать подробности о происхождении вашей кошки, мейн-кун у вас или нет.
Эти питомцы общительны, они выражают свои эмоции с помощью голоса и языка тела. Иногда они могут, следуя за вами, непрерывно издавать звуки, похожие на щебетание птицы — из-за этого их относят к породам с экспрессивным поведением. Кроме того, вы можете заметить, что они издают характерные только для мейн-кунов шумные звуки — не мяуканье, возможно, что-то похожее на мурлыканье — звуки присущие исключительно этой породе, которые сложно описать! Благодаря такому сочетанию звуков они выдают гармоничные «трели», характерные для их общения с людьми, а также с другими животными.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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