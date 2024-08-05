Все, что нужно знать о породе



Похоже, что это действительно идеальная порода. Эти кошки не только красивы, но еще умны — они практически ко всему относятся доброжелательно и непринужденно. Даже продолжительность жизни у них высокая, ведь они часто живут дольше пятнадцати лет.

Однако появились они совсем недавно. Выведенный лишь в 1960-х годах в Соединенных Штатах, рэгдолл является относительно новым членом кошачьего мира. Однако за такое короткое время он стал очень популярным питомцем.

Это одна из самых крупных одомашненных пород: вес самок может достигать 6 кг, а самцов — 9 кг. Хотя они обладают внушительными размерами, они не очень энергичны и даже спокойны, поэтому обычно они хорошо подходят для содержания в квартире. Они также известны своим терпимым отношением к другим животным и детям.

Это крупная кошка, и пушистая «плюшевая» шерсть и подшерсток под ней могут визуально увеличить ее еще больше. Окрас может иметь разнообразный рисунок, варьируясь от шоколадного, лилового и кремового до серого, голубого и рыжего. Однако представители породы обычно имеют общую черту: темные отметины на конечностях.