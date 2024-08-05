Рэгдолл: описание породы и характера
Официальное название: Рэгдолл
Происхождение: USA
Длина шерсти3 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|23 - 28 cm
|23 - 28 cm
|Вес
|Вес
|5 - 9 kg
|4 - 6 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с рэгдоллом
Все, что нужно знать о породе
Похоже, что это действительно идеальная порода. Эти кошки не только красивы, но еще умны — они практически ко всему относятся доброжелательно и непринужденно. Даже продолжительность жизни у них высокая, ведь они часто живут дольше пятнадцати лет.
Однако появились они совсем недавно. Выведенный лишь в 1960-х годах в Соединенных Штатах, рэгдолл является относительно новым членом кошачьего мира. Однако за такое короткое время он стал очень популярным питомцем.
Это одна из самых крупных одомашненных пород: вес самок может достигать 6 кг, а самцов — 9 кг. Хотя они обладают внушительными размерами, они не очень энергичны и даже спокойны, поэтому обычно они хорошо подходят для содержания в квартире. Они также известны своим терпимым отношением к другим животным и детям.
Это крупная кошка, и пушистая «плюшевая» шерсть и подшерсток под ней могут визуально увеличить ее еще больше. Окрас может иметь разнообразный рисунок, варьируясь от шоколадного, лилового и кремового до серого, голубого и рыжего. Однако представители породы обычно имеют общую черту: темные отметины на конечностях.
Два факта о породе
1. Кот в сапогах
Среди множества вариаций окраса один из них представлен четырьмя белыми лапами. Признак настолько характерный, что о животных с подобными отметинами говорят, что они «в перчатках».
2. Собака в обличье кошки
Нередко этих кошек сравнивают с собаками из-за их характера. Действительно, они проявляют черты поведения, которые чаще ассоциируются с представителями семейства собачьих. Они не только наслаждаются игрой в апорт, но также часто следуют за владельцами из комнаты в комнату, встречают их у входной двери по возвращении домой.
История породы
Порода рэгдолл происходит из Калифорнии, известной своим расслабленным, непринужденным стилем, поэтому, пожалуй, неудивительно, что у этих кошек такой беззаботный подход к жизни. Все началось еще в 1960-х годах, когда местная жительница, заводчица по имени Энн Бейкер, решила скрестить свою длинношерстную домашнюю Жозефину белого цвета с самцом окраса сил-пойнт (предположительно, метисом бирманского кота), а также с черным котом. Интересно, что все животные ранее были бездомными.
Какой бы ни была причина, у получившегося потомства был настолько послушный темперамент, что Энн Бейкер решила попытаться вывести породу. А поскольку они «обмякали», когда их брали на руки, и им было так комфортно в обществе людей, она решила назвать эту новую породу кошек «рэгдолл» (тряпичная кукла).
Позже, в 1970-х годах, другие заводчики, в частности Денни и Лора Дейтон, продолжили развивать породу. Они поставили перед собой цель добиться официального признания этих животных. Однако только в начале 1990-х годов Ассоциация любителей кошек (АЛК), в чьем ведении находится крупнейший реестр породистых кошек, стала признавать эту породу, в конечном итоге обеспечив ей полное признание в 2000 году.
Тем не менее эти кошки, безусловно, наверстали упущенное время. По данным АЛК, это была самая популярная порода в мире в 2020 году. Кроме того, это был второй год подряд, когда они получили титул «Лучшая кошка».
От головы до кончика хвоста
Особенности рэгдоллов
1.Голова
2.Шерсть
3.Окрас
4.Корпус
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Важно контролировать их вес
Из-за внушительного размера и продолжительного периода роста рэгдоллы могут быть склонны к заболеваниям суставов и костей. Характерные симптомы этих патологий — измененная походка, хромота или другие признаки дискомфорта. Многие заболевания опорно-двигательного аппарата можно предотвратить, если кормить питомца сбалансированным рационом, обеспечивающим здоровый рост, с раннего возраста. Также важно следить за его весом. Придерживайтесь рекомендаций, прописанных на упаковке продукта, и следите за тем, чтобы у питомца ежедневно был достаточный уровень активности. И не давайте никаких вредных лакомств в качестве перекуса — только сухие гранулы!
Эти питомцы могут быть склонны к заболеваниям полости рта
Подобно многим другим кошкам, у них также могут быть заболевания полости рта — проблемы с деснами и зубами. Это происходит вследствие накопления налета на поверхности зубов. Такой процесс может привести к воспалению десен (гингивиту). А если налет превратится в зубной камень, это может повлечь воспаление опорных структур зубов (заболевания пародонта). Симптомы: покраснение десен, боль, неприятный запах из пасти, в тяжелых случаях вырабатываемые в ходе болезни токсины могут вызвать нарушение работы органов. Предотвратить болезнь легче, чем лечить ее, поэтому важно ежедневно чистить питомцу зубы и проводить регулярные осмотры у ветеринарного врача. Также поддерживать здоровье зубов помогает питание. При разгрызании гранул создается эффект механической очистки, а формула с хелаторами кальция предотвращает образование зубного камня.
Помимо этого, представители породы могут быть предрасположены к заболеваниям сердца
У рэгдоллов есть генетическая склонность к развитию гипертрофической кардиомиопатии. Это заболевание сердца возникает независимо от других сердечных или системных нарушений и связано с уплотнением стенок желудочков. Влияя на нормальную работу сердца, оно может вызывать различные последствия, начиная от непереносимости физической активности и заканчивая более серьезными осложнениями. Предупрежден — значит вооружен. Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о здоровье своего питомца. Для постановки диагноза используют различные методы, в том числе анализ ДНК. Если вы планируете завести котенка рэгдолла, обязательно проверьте необходимые документы его родителей у заводчика.
В качестве профилактической меры ветеринарный врач также может посоветовать коррекцию веса вашего питомца. Благодаря этим простым средствам вы будете контролировать потенциальные проблемы.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, чтобы избежать их переизбытка или недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, представители кошачьих от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни животного. Это время больших перемен, развития и социализации. В период роста котятам рэгдолла требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е.
Котята переживают интенсивный, но деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул.
Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации.
В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи.
Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации.
Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть также другие важные цели в области питания взрослых кошек:
поддержание здоровья кожи и красоты мягкой, шелковистой шерсти благодаря содержанию аминокислот, витаминов и жирных кислот омега-3 и омега-6;
поддержание здоровья костей и суставов без лишних калорий;
поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы с помощью питательных веществ, таких как таурин, ЕРА/DHA;
поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул, адаптированной к средне-короткой морде рэгдоллов, и текстуре, стимулирующей разгрызание корма.
У пожилых животных (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца, а также свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у них все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже пожилого) питомца зависит от его образа жизни. Пожилому животному, которое имеет доступ на улицу, будет полезен рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении животного. Очень важно следить за калорийностью рациона. В этом случае оптимальным вариантом будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Что касается физической активности, то для них важен правильный баланс. С одной стороны, будучи крупными питомцами, они ежедневно нуждаются в умеренных физических нагрузках; необходимо также контролировать их вес. С другой стороны, рэгдоллы — кошки, которые не отличаются подвижностью и бывают слегка неуклюжими. Итак, если вы решите приобрести игровой комплекс, важно, чтобы у него были широкие ступени и умеренная высота. Игры, для которых не требуется взбираться на высокие поверхности, как правило, лучший способ держать их в форме. Следует отметить еще один момент: из-за большого объема шерсти увеличение веса может не сразу броситься в глаза. Поэтому не ориентируйтесь на внешность питомца — лучше время от времени взвешивайте его. Верные своему названию, они возражать не станут.
Возможно, это удивительно, но эти животные достигают своих максимальных размеров в возрасте четырех лет — к этому времени окончательно сформировывается их шерстный покров. Мех взрослых питомцев роскошный, густой с шелковистой текстурой, напоминает шерсть кролика. Поскольку у них довольно тонкий подшерсток, их шерсть менее склонна к спутыванию, но их все равно необходимо вычесывать хотя бы один или два раза в неделю, чтобы избавляться от отмерших волосков. Это особенно важно в период линьки. Может возникнуть вопрос: как распутать «колтуны»? Хитрость заключается в том, чтобы аккуратно распутать их расческой с широкими зубьями и, если потребуется, воспользоваться небольшим количеством кокосового масла, чтобы ослабить узлы. Но после этого питомца придется искупать! Кроме того, следует регулярно проверять их уши, стричь когти по необходимости, ежедневно, если это возможно, чистить зубы.
Учитывая кроткий характер рэгдоллов, при воспитании котята лучше всего реагируют на обучение на основе поощрения. Будучи очень умными животными, они быстро осваивают лоток, когтеточку. Кроме того, в зависимости от характера некоторые кошки могут даже научиться играть в игры, например приносить игрушки по команде. К тому же они отлично подойдут, если у вас есть другие животные, поскольку обычно они хорошо уживаются с другими питомцами. Однако из-за доверчивого характера их с особой осторожностью следует знакомить с имеющимися кошками и собаками, которые могут враждебно отнестись к чужаку на своей территории. По этой же причине, а также потому что эти питомцы слегка неуклюжи, некоторые владельцы предпочитают держать их в помещении.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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