Поговорим о сиамской кошке
Официальное название: Сиамская кошка
Другие названия: Королевская кошка Сиама
Происхождение: Таиланд
Длина шерсти2 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Склонность шуметь5 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|29 - 31 cm
|27 - 31 cm
|Вес
|Вес
|4 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
Говорят, что кошки гуляют сами по себе. Но сиамская всегда будет рядом с вами.
Это действительно одна из самых дружелюбных пород — эти животные обожают общение с людьми и часто сильно привязываются к одному человеку. Им необходимы внимание и контакт с владельцем. В некотором смысле характер сиамской кошки больше похож на характер собаки.
Всегда считалось, что сиамская порода, когда-то известная как королевская кошка Сиама, родом с Таиланда, хотя точное ее происхождение окутано тайной. Однако известно, что ее завезли на Запад в конце XIX века. Ее появление восприняли неоднозначно — подобных питомцев там еще никогда не встречали, но вскоре они стали популярными домашними животными.
«Королевские» — идеально подходящее для них описание. Эти грациозные животные с длинным гибким телом и вытянутой шеей вполне органично смотрелись бы в виде изображения на гробнице фараона. У них стройные конечности, изящная голова с изумительными миндалевидными ярко-голубыми глазами.
Короткая гладкая шерсть подчеркивает контуры гибкого мускулистого тела и не доставляет проблем в уходе. Встречается несколько разновидностей пойнтового окраса сиамцев: от табби и черепахового до дымчатого, серебристого и рыжеватого.
Они очень умны и обладают яркой индивидуальностью. Они проявляют живой интерес ко всему, что делает владелец, за которым они могут буквально следовать тенью. Кроме того, они невероятно общительны, у каждой из них есть свой уникальный способ наладить контакт с человеком или животным, а издаваемые ими звуки очень отличаются от звуков других кошек.
Сиамские кошки — распространенный в поп-культуре образ, к которому часто обращаются художники и писатели. Они нередко появляются на экранах, например, их можно увидеть в фильмах Уолта Диснея «Леди и Бродяга» (1955), «Невероятное путешествие» (1963), «Этот ужасный кот» (1965) и «Коты-аристократы» (1970). А недавно даже появился популярный покемон, напоминающий сиамскую кошку.
Два факта о сиамских кошках
1. Идеальная симметрия
У сиамца угловатый, но элегантный корпус — может показаться, что он вовсе из другого мира. Но знаете ли вы, что если измерить расстояние от кончика носа до каждого кончика уха, их мордочки образуют равносторонний треугольник?
2. Двое — это компания
Учитывая их общительный характер, сиамцы плохо себя чувствуют в одиночестве. Поэтому владельцам, которые часто отсутствуют дома, рекомендуется завести второго питомца, чтобы они могли составить друг другу компанию.
История породы
Первые известные упоминания о ней встречаются в сборнике древних манускриптов из существовавшего несколько веков назад Королевства Аюттхая в Сиаме (территория современного Таиланда). Эти документы, носящие название «Трактат о кошках», датируются самое раннее XIV веком.
Но в странах Запада об этой породе узнали только в 1800-х годах. Изначально реакция на «Королевских кошек Сиама» (под таким названием они стали известны на Западе) была неоднозначной, поскольку ранее подобных животных в этих странах не видели. В 1871 году, когда три кошки были представлены публике на выставке Crystal Palace Show в Лондоне, их встретили довольно холодно.
Однако вскоре кошки сиамской породы приобрели популярность, и заводить их стало модным. Первый стандарт породы был установлен в Соединенном Королевстве в 1892 году, и вскоре они стали пользоваться спросом по обе стороны Атлантики.
Сегодня существует два типа сиамских кошек. Это объясняется тем, что в результате селекции были выведены две разновидности породы: современная «выставочная» экстремального типа, которая отличается более удлиненным и стройным телом и головой другой формы, и «традиционная» сиамская.
От головы до кончика хвоста
Сиамская кошка: описание породы
1.Голова
2.Морда
3.Корпус
4.Шерсть
5.Окрас
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Сиамские кошки не отличаются прекрасным ночным зрением
Хотя, возможно, у них одни из самых ярких глаз среди всех представителей кошачьих (мало кто еще может похвастаться таким пронзительным голубым взглядом), из-за особенностей строения глазного яблока они не могут усиливать слабые световые сигналы. Ранее у многих сиамцев наблюдалось косоглазие — это помогало компенсировать слабое ночное зрение, — но эта черта воспринималась как недостаток. В результате он был в значительной степени устранен путем селекции. Стоит помнить об этой особенности, так как плохое зрение в темное время суток увеличивает риск того, что ваш питомец, если он имеет доступ на улицу, может пострадать, например, не заметив движения транспорта. С другой стороны, в отличие от иных голубоглазых животных, слух у них не страдает.
Еще одна распространенная проблема — заболевания ротовой полости.
В частности, сиамцы склонны к гингивиту — воспалению десен, которое может привести к пародонтиту. Также они предрасположены к болезни, которую обозначают аббревиатурой FORL (одонтокластическое резорбтивное поражение зубов кошек). Иными словами, это прогрессирующее разрушение зуба на уровне шейки. У некоторых животных признаки заболевания не проявляются, у других наблюдается обильное слюнотечение или затруднения при разгрызании корма. Чтобы подтвердить диагноз, назначают внутриротовую рентгенографию. В любом случае рекомендуется регулярно проводить осмотр полости рта вашего питомца у ветеринарного врача. Кроме того, не забывайте о ежедневной чистке зубов.
Представители породы могут быть склонны и к другим заболеваниям.
Например, у них отмечается повышенный риск развития холангиогепатита. Это воспаление печени и желчных протоков, зачастую вызываемое бактериальной инфекцией самого органа либо соседних с ним. Протоки соединяются с тремя органами желудочно-кишечного тракта (поджелудочной железой, печенью и тонким кишечником), поэтому, в случае дальнейшего развития воспаления, оно может затронуть их все. Кроме того, у сиамцев есть предрасположенность к амилоидозу. При этом заболевании нерастворимый фибриллярный белок откладывается в различных органах и тканях, нарушая их нормальную работу. В основном болезнь поражает почки и печень. Поэтому при подозрении на плохое самочувствие животного лучше сразу обратиться к ветеринарному врачу.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, представители кошачьих от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Рост
Период роста — важный этап в жизни животного. Это время больших перемен, открытий и новых встреч. В период роста котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный, но деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Помимо поддержания здоровья мочевыделительной системы, есть и другие важные цели в области питания взрослых сиамцев:
поддержание стройного, мускулистого тела за счет повышенного уровня высококачественного белка, умеренного содержания жира и добавления L-карнитина, который способствует здоровому жировому обмену;
поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной микрофлоры благодаря содержанию легкоусвояемых белков и пребиотиков;
поддержание здоровья кожи и блеска плотно прилегающей шелковистой шерсти, усиление барьерной функции кожи благодаря содержанию аминокислот, витаминов и жирных кислот омега-3 и омега-6;
поддержание здоровья полости рта благодаря особой форме гранул, адаптированной к длинной узкой морде сиамских кошек, и текстуре, стимулирующей разгрызание, что также помогает снизить скорость потребления корма.
У пожилых животных (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у них все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Будучи весьма энергичными, эти питомцы готовы взобраться на любую высоту. Им придется по душе специальный качественный, устойчивый игровой комплекс — так им всегда будет чем заняться. В то же время это избавит предметы, по которым сиамцы любят лазать (например, шторы), от повреждений. Еще одна характерная особенность породы — любовь к играм. Игры — отличный способ поддерживать их активность, как физическую, так и умственную. Разнообразные игрушки займут их на какое-то время, и даже приносить брошенные вами предметы им покажется увлекательным занятием. Еще один вариант обеспечить достаточный уровень активности своему питомцу — завести еще одно домашнее животное (скучно точно не будет). Тогда они смогут весело поиграть в догонялки.
Кроме того, эта порода не нуждается в сложном уходе и груминге. Все, что от вас требуется, — быстро прочесать шерсть расческой, чтобы удалить мертвые волоски. Сиамцы практически не линяют по сравнению с некоторыми другими породами. К тому же они чистоплотны, поэтому их не нужно часто купать, хотя специалисты рекомендуют проходить процедуру профессионального груминга дважды в год. Кроме того, не забывайте проверять уши питомца на наличие загрязнений и признаков воспаления и по возможности ежедневно чистить ему зубы или по крайней мере делать это два либо три раза в неделю.
Представители породы очень умны, поэтому они невероятно быстро обучаются и легко приспосабливаются к жизни в доме. Тем не менее общению с ними нужно уделять время, поскольку эти питомцы очень нуждаются во внимании владельца и формируют прочные связи с ним. Они отлично подходят в качестве животных-компаньонов, особенно с учетом того, что они очень любят играть. Поэтому если вы часто отсутствуете дома, рекомендуется завести второго питомца, поскольку сиамцы плохо переносят одиночество. В этом случае питомцы смогут составить друг другу компанию, и, вероятно, это поможет избежать проявления деструктивного поведения. Но в целом поведенческие проблемы у этой породы встречаются редко
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Всё о сиамских кошках
Дружелюбие — одна из главных особенностей сиамских кошек. По своей природе они отличные компаньоны — во всех отношениях. Однако оставшись в одиночестве, они могут иногда проказничать — это объясняется их высокой энергичностью и пытливым умом. Поэтому такие питомцы лучше всего подходят владельцам, которые готовы проводить с ними много времени.
В среднем их продолжительность жизни составляет от 12 до 15 лет, поэтому их считают долгоживущими питомцами. Однако некоторые могут дожить до 20 лет, и даже больше. В целом продолжительность жизни представителей породы довольно высокая.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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