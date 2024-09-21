Всё, что нужно знать о породе



Говорят, что кошки гуляют сами по себе. Но сиамская всегда будет рядом с вами.

Это действительно одна из самых дружелюбных пород — эти животные обожают общение с людьми и часто сильно привязываются к одному человеку. Им необходимы внимание и контакт с владельцем. В некотором смысле характер сиамской кошки больше похож на характер собаки.

Всегда считалось, что сиамская порода, когда-то известная как королевская кошка Сиама, родом с Таиланда, хотя точное ее происхождение окутано тайной. Однако известно, что ее завезли на Запад в конце XIX века. Ее появление восприняли неоднозначно — подобных питомцев там еще никогда не встречали, но вскоре они стали популярными домашними животными.

«Королевские» — идеально подходящее для них описание. Эти грациозные животные с длинным гибким телом и вытянутой шеей вполне органично смотрелись бы в виде изображения на гробнице фараона. У них стройные конечности, изящная голова с изумительными миндалевидными ярко-голубыми глазами.

Короткая гладкая шерсть подчеркивает контуры гибкого мускулистого тела и не доставляет проблем в уходе. Встречается несколько разновидностей пойнтового окраса сиамцев: от табби и черепахового до дымчатого, серебристого и рыжеватого.

Они очень умны и обладают яркой индивидуальностью. Они проявляют живой интерес ко всему, что делает владелец, за которым они могут буквально следовать тенью. Кроме того, они невероятно общительны, у каждой из них есть свой уникальный способ наладить контакт с человеком или животным, а издаваемые ими звуки очень отличаются от звуков других кошек.

Сиамские кошки — распространенный в поп-культуре образ, к которому часто обращаются художники и писатели. Они нередко появляются на экранах, например, их можно увидеть в фильмах Уолта Диснея «Леди и Бродяга» (1955), «Невероятное путешествие» (1963), «Этот ужасный кот» (1965) и «Коты-аристократы» (1970). А недавно даже появился популярный покемон, напоминающий сиамскую кошку.