Всё, что нужно знать о породе



Не все кошки одинаковы. Сфинкс — самая необычная из кошек: у нее нет настоящей шерсти! Кроме того, это самые известные из «нетипичных» кошачьих. У них не просто хороший, а прекрасный характер. Их миндалевидные глаза светятся участием и интересом. По-другому и не скажешь: это классная кошка.

Может показаться, что эта порода родом из древнего мира, но на самом деле она появилась в холодном климате Канады: В 1966 году у беспородной кошки родился первый канадский сфинкс. Это был результат генетической мутации. Кроме того, эту породу называли канадской бесшерстной кошкой.

У них просто великолепный темперамент. Они всегда готовы пообниматься или поваляться у вас на коленях. Это точно «кошка-липучка», живая и ласковая. Представители этой породы обожают, когда их держат на руках. Они по-настоящему жаждут внимания и если не получают его, начинают настойчиво требовать, чтобы их заметили. Зачастую они не отличаются «болтливостью», но тем не менее они очень социальны и всегда хотят быть частью семьи.

Теперь о шубке... Или о мехе? Канадский сфинкс покрыт мягким тонким пухом, у которого не так много аналогов в животном мире. Представьте себе замшу. Иногда кошки этой породы могут быть полностью бесшерстными, с голой кожей. Для защиты кожи необходимо применять одобренный ветеринарным врачом увлажняющий крем или масло без запаха. Кроме того, необходимо еженедельно купать животное с увлажняющим шампунем для животных, чтобы кожные выделения не загрязняли окружающее пространство. На теле этих животных образуются естественные складки.

И — как будто всего этого недостаточно — их шерсть может иметь самые разные шикарные цветовые сочетания, начиная с голубого или черно-черепахового с белым и заканчивая рыжим с белым окрасом.

Разве они не выглядят чрезвычайно умными? Это потому, что они такие и есть. Их мудрый взгляд придает им некое кошачье превосходство, как будто они обладают всеми знаниями мира. Но мы никогда это не узнаем. И это прекрасно.