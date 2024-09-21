Поговорим о канадских сфинксах
Официальное название: Канадский сфинкс
Другие названия: сфинкс, канадская бесшерстная кошка
Происхождение: Онтарио, Канада
Потребность в груминге3 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Склонность шуметь3 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|4 - 7 kg
|3 - 4 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|От 4 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
Не все кошки одинаковы. Сфинкс — самая необычная из кошек: у нее нет настоящей шерсти! Кроме того, это самые известные из «нетипичных» кошачьих. У них не просто хороший, а прекрасный характер. Их миндалевидные глаза светятся участием и интересом. По-другому и не скажешь: это классная кошка.
Может показаться, что эта порода родом из древнего мира, но на самом деле она появилась в холодном климате Канады: В 1966 году у беспородной кошки родился первый канадский сфинкс. Это был результат генетической мутации. Кроме того, эту породу называли канадской бесшерстной кошкой.
У них просто великолепный темперамент. Они всегда готовы пообниматься или поваляться у вас на коленях. Это точно «кошка-липучка», живая и ласковая. Представители этой породы обожают, когда их держат на руках. Они по-настоящему жаждут внимания и если не получают его, начинают настойчиво требовать, чтобы их заметили. Зачастую они не отличаются «болтливостью», но тем не менее они очень социальны и всегда хотят быть частью семьи.
Теперь о шубке... Или о мехе? Канадский сфинкс покрыт мягким тонким пухом, у которого не так много аналогов в животном мире. Представьте себе замшу. Иногда кошки этой породы могут быть полностью бесшерстными, с голой кожей. Для защиты кожи необходимо применять одобренный ветеринарным врачом увлажняющий крем или масло без запаха. Кроме того, необходимо еженедельно купать животное с увлажняющим шампунем для животных, чтобы кожные выделения не загрязняли окружающее пространство. На теле этих животных образуются естественные складки.
И — как будто всего этого недостаточно — их шерсть может иметь самые разные шикарные цветовые сочетания, начиная с голубого или черно-черепахового с белым и заканчивая рыжим с белым окрасом.
Разве они не выглядят чрезвычайно умными? Это потому, что они такие и есть. Их мудрый взгляд придает им некое кошачье превосходство, как будто они обладают всеми знаниями мира. Но мы никогда это не узнаем. И это прекрасно.
Два факта о породе
1. Это не «гипоаллергенная» порода
Несмотря на отсутствие шерсти, они не относятся к гипоаллергенным породам. Гипоаллергенными называют питомцев, которые не вызывают аллергию у людей.
2. Живая грелка
Можно подумать, что кошка без шерсти будет холодной на ощупь. Но не в случае с канадским сфинксом. Это очень теплые животные. У кошек этой породы температура тела выше, чем у других представителей семейства кошачьих, но они быстрее сжигают калории. Тем не менее для поддержания оптимального здоровья питомца держите его в тепле.
История породы
При одном взгляде на ее бесподобную внешность в голову приходят мысли о ее экзотическом дальневосточном происхождении. На самом деле все наоборот: ее родина — Торонто (Канада). Заметьте, мы не хотим сказать, что Канада не экзотическая. В 1966 году родился первый канадский сфинкс от беспородной кошки по имени Элизабет. Это была невзрачная черно-белая кошечка, у которой произошла генетическая мутация.
Хозяйка скрестила кота, которого назвали Прун, с другими бесшерстными кошками, и порода прижилась. В то время канадских сфинксов скрещивали с девон-рексами — породой, происходящей из Англии, с такими же большими ушами и очень короткой шерстью. Однако бесшерстные котята одержали верх.
Их также называли канадской бесшерстной кошкой, но в итоге закрепилось нынешнее название, так как их внешний вид напоминает изображения кошек из Древнего Египта.
От головы до кончика хвоста
Описание канадского сфинкса
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Они могут быть склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы
При правильном разведении они отличаются крепким здоровьем и долголетием. Однако у этой породы есть риск развития гипертрофической кардиомиопатии — наследственного заболевания сердца, характеризующегося утолщением его стенок. Однако заболевание поддается терапии. Чтобы избежать развития болезни или диагностировать ее на ранней стадии, регулярно посещайте ветеринарного врача.
Насколько они бесшерстные?
Интересный факт о бесшерстности канадских сфинксов: существуют различные степени бесшерстности. У одних кошек шерсть на ощупь напоминает замшу, у других она гладкая и маслянистая. Некоторые представители породы имеют более густую шерсть на носу и ушах или на пальцах лап и хвосте. Шерстный покров напоминает шелковистый пух, но назвать их абсолютно лысыми кошками нельзя.
Почему у них большой живот?
Особенности их анатомии позволяют им крепко стоять на ногах несмотря на кажущуюся хрупкость. Возможно, это из-за отсутствия шерсти. На самом деле эти кошки выносливы, и у них крепкий корпус. Хотя их часто называют «пузатыми», их живот упругий и подтянутый, даже если кажется, что они только что объелись. Чем кормить канадского сфинкса? Из-за отсутствия шерсти они должны получать больше энергии, чем другие животные, согреваемые шерстным покровом. Из-за этого заводчики нередко позволяют любимцам питаться по желанию и оставляют порции на «перекус». .
В качестве профилактической меры ветеринарный врач также может посоветовать коррекцию веса вашего питомца. Благодаря этим простым средствам вы будете контролировать потенциальные проблемы.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошки от природы приспособлены к тому, чтобы есть небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни животного. Это время больших перемен, развития и социализации. В период роста котятам канадского сфинкса требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище. В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е. Котята переживают интенсивный, но деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул. Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации. В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка выпадают и заменяются постоянными. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать более крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи. Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Адаптированный уровень энергии и точно сбалансированное количество витаминов и минералов, включая витамин В, помогают поддерживать здоровый рост, одновременно способствуя поддержанию барьерной функции кожи и сохранению ее здоровья. Пищеварительная система также развивается постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Питание для взрослых животных должно выполнять несколько функций.
Удовлетворение высоких потребностей в энергии. Отсутствие шерсти компенсируется высоким метаболизмом, который помогает регулировать температуру тела. Это называется терморегуляцией. Для этого процесса организму требуется большое количество энергии, поэтому корм должен быть обогащен жирами и белками, чтобы удовлетворить все потребности в питательных веществах.
Поддержание здоровья кожи и предотвращение ее раздражения. Для поддержания защитной функции кожи необходимы жирные кислоты омега-3 и омега-6
Поддержание сердечной функции и здоровья сердца. Гипертрофическая кардиомиопатия — это наследственное заболевание сердца, к которому бывают предрасположены представители породы. Рацион, богатый таурином, способствует улучшению работы сердечной мышцы.
Поддержание гигиены полости рта благодаря особой форме гранул, адаптированной для челюстей животного, и текстуре, стимулирующей разгрызание и глубокое проникновение зубов в гранулы.
Поддержание здоровья мочевыделительной системы
У пожилых животных (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у них все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже пожилого) питомца зависит от его образа жизни. Пожилому животному, которое имеет доступ на улицу, будет полезен рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении животного. Очень важно следить за калорийностью рациона. В этом случае оптимальным вариантом будет корм с умеренным содержанием жира.
Уход и содержание канадского сфинкса
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Это стройное тело выглядит подтянутым и упругим. Эти питомцы на самом деле прирожденные атлеты и имеют природную склонность взбираться на высокие поверхности, особенно на предметы, находящиеся за пределами их досягаемости. Отдыху на диване они предпочтут веселые игры. Потребность в движении делает их еще более очаровательными, а также поддерживает их в форме. Своими преимуществами порода обязана высокому метаболизму, который стимулирует отличный аппетит. Предупреждение: многие кошки получают физическую нагрузку на улице, но сфинксов следует держать в помещении из-за их нежной кожи, которую лучше не подвергать воздействию солнечных лучей.
У них может быть минимальное количество шерсти, но это не значит, что им не нужен груминг — просто его выполняют в другой форме. Пух, которым они покрыты, требует едва ли не больше внимания, чем шерсть у их обычных собратьев по семейству кошачьих. Лучше всего защищать ее, часто смазывая неароматизированным маслом или увлажняющим кремом для животных — подобно тому, как люди заботятся о своей коже, чтобы она была мягкой и шелковистой. Сфинкса нужно купать еженедельно, используя для этого специальный увлажняющий шампунь для животных, — благодаря этому питомец не будет пачкать мебель кожными выделениями. Их кожа образует нежные складки, которые при купании нужно тщательно очищать. В крайнем случае можно использовать влажные салфетки для младенцев.
Канадский сфинкс — порода, которая отличается ласковостью, стремлением угождать и учиться. Эти питомцы имеют высокий интеллект и огромное количество энергии — черты, благодаря которым они хорошо поддаются воспитанию. Они очень преданны, поэтому связь между кошкой и членами семьи формируется очень крепкая. Лучше всего они реагируют на дрессировку, которая включает положительное подкрепление.
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Всё о породе
Поклонники породы отмечают, что ее представители становятся неотъемлемой частью семьи. Активные, ласковые, нежные — это лишь малая часть их уникальных качеств. Их характер требует регулярного общения. Одиночество для них нежеланно. Эти питомцы потрясающе ладят с детьми и другими животными.
Как вы уже, возможно, догадались, представители породы имеют склонность к заболеваниям кожи и солнечным ожогам. В их коже не хватает меланина — пигмента, который защищает от вредных ультрафиолетовых лучей. Лучше держать кошку подальше от прямых солнечных лучей, но если это невозможно, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом об использовании солнцезащитного крема, безопасного для домашних питомцев. Сфинксов следует регулярно купать, чтобы избежать любых проблем с кожей. Кроме того, порода подвержена риску гипертрофической кардиомиопатии — наследственного заболевания сердца. Регулярные осмотры у ветеринарного врача помогут сохранить здоровье вашего питомца.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Кошки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
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