Всё, что нужно знать о породе



Увидев их жалобный взгляд, висячие уши и выразительные глаза, нетрудно понять, почему это одна из самых популярных пород собак. Эти добродушные и уравновешенные животные также отличаются приятным темпераментом. Немного дрессировки — и они будут отлично ладить с детьми и другими животными.

Хотя происхождение породы доподлинно неизвестно, считается, что она была рядом с человеком в течение многих сотен лет. Эти собаки, которых называют потомками римских гончих, стали популярны в Британии в 1800-е годы. В 1890 году был основан Бигль-клуб, и вскоре был определен стандарт породы.

По данным Американского клуба собаководства, сегодня бигль — одна из 10 самых популярных пород собак в мире. Они также регулярно появляются на экране. Например, они были звездами серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит», популярного телесериала «Чудесные годы» и детского фильма «Спасая Шайло». Отдельного упоминания заслуживает Снупи — персонаж, который знаком многим по комиксу «Пинатсы».

Своей буро-черно-белой шерстью бигль внешне напоминает фоксхаунда, хотя последний намного крупнее. Кроме того, есть две разновидности породы бигль. Американский клуб собаководства различает две категории: до 33 см и 33–38 см в холке. Однако в Великобритании они могут быть немного крупнее.

У них крепкое телосложение и обычно хорошее здоровье, а продолжительность жизни составляет около 13 лет. Однако они могут доживать и до более солидного возраста.

Этим активным и энергичным питомцам ежедневно необходимо не менее часа физической активности, желательно больше. Поскольку эта порода была выведена для охоты в стае, ее представители лучше чувствуют себя в компании и плохо переносят одиночество.

Если вы хотите завести любимца этой породы, помните, что им нравится звук собственного голоса, поэтому они часто лают. Кроме того, они поддаются дрессировке хуже, чем некоторые другие собаки, но эту проблему помогут решить лакомства и немного терпения.

В целом, эти преданные животные становятся прекрасными компаньонами. В награду за усилия и терпение вы получите преданного друга.