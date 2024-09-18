Давайте поговорим о биглях
Официальное название: Бигль
Другие названия: гончая, английский бигль
Происхождение: Соединенное Королевство
Склонность к слюнотечению2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|33 - 38 cm
|30.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|9 - 13 kg
|9 - 10 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 12 месяцев
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|От 10 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Бигль: описание породы
Всё, что нужно знать о породе
Увидев их жалобный взгляд, висячие уши и выразительные глаза, нетрудно понять, почему это одна из самых популярных пород собак. Эти добродушные и уравновешенные животные также отличаются приятным темпераментом. Немного дрессировки — и они будут отлично ладить с детьми и другими животными.
Хотя происхождение породы доподлинно неизвестно, считается, что она была рядом с человеком в течение многих сотен лет. Эти собаки, которых называют потомками римских гончих, стали популярны в Британии в 1800-е годы. В 1890 году был основан Бигль-клуб, и вскоре был определен стандарт породы.
По данным Американского клуба собаководства, сегодня бигль — одна из 10 самых популярных пород собак в мире. Они также регулярно появляются на экране. Например, они были звездами серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит», популярного телесериала «Чудесные годы» и детского фильма «Спасая Шайло». Отдельного упоминания заслуживает Снупи — персонаж, который знаком многим по комиксу «Пинатсы».
Своей буро-черно-белой шерстью бигль внешне напоминает фоксхаунда, хотя последний намного крупнее. Кроме того, есть две разновидности породы бигль. Американский клуб собаководства различает две категории: до 33 см и 33–38 см в холке. Однако в Великобритании они могут быть немного крупнее.
У них крепкое телосложение и обычно хорошее здоровье, а продолжительность жизни составляет около 13 лет. Однако они могут доживать и до более солидного возраста.
Этим активным и энергичным питомцам ежедневно необходимо не менее часа физической активности, желательно больше. Поскольку эта порода была выведена для охоты в стае, ее представители лучше чувствуют себя в компании и плохо переносят одиночество.
Если вы хотите завести любимца этой породы, помните, что им нравится звук собственного голоса, поэтому они часто лают. Кроме того, они поддаются дрессировке хуже, чем некоторые другие собаки, но эту проблему помогут решить лакомства и немного терпения.
В целом, эти преданные животные становятся прекрасными компаньонами. В награду за усилия и терпение вы получите преданного друга.
Два факта о породе бигль
1. По следу
Наряду с бладхаундами и бассет-хаундами они обладают более тонким обонянием, чем большинство других пород. У них около 220 млн обонятельных рецепторов.
2. По долгу службы
Учитывая их превосходное обоняние, неудивительно, что многие бигли служат в качестве поисковых собак в аэропортах. Как правило, они вынюхивают взрывчатые и наркотические вещества, но в последнее время их также дрессируют для обнаружения коронавируса.
История породы
Хотя существует много теорий о происхождении породы, оно до сих пор остается окутанным тайной. Скорее всего, они произошли от римских гончих, которые использовались для ловли кроликов и другой добычи. Биглей можно увидеть на картинах и в литературе еще с Елизаветинской эпохи.
В те времена они были меньше и обладали жесткой шерстью. Некоторые из них были настолько мелкими, что помещались в карман охотничьей куртки. Их размер постепенно увеличивался в течение многих лет, но более мелкая разновидность этой породы (так называемые «карманные бигли») существует и по сей день.
Хотя о точном происхождении названия «бигль» до сих пор ничего неизвестно, многие считают, что это слово происходит от галльского слова beag («маленький»). Другая версия гласит, что оно происходит от французского названия звука охотничьих горнов (be’geule).
В любом случае, считается, что современная порода возникла в Великобритании примерно в 1830-е годы. Предполагается, что это смесь нескольких пород, в том числе гончей Талбота, североанглийского бигля и южной гончей. Похоже, что характер бигля сочетает в себе лучшие черты этих пород.
В 1890 году в Великобритании был основан Бигль-клуб, а вскоре был определен стандарт породы. Сегодня она часто встречается в списках самых популярных пород в мире.
Из-за хороших поведенческих характеристик, размеров и послушного нрава их часто привлекают к исследованиям. К счастью, многие благотворительные организации предоставляют им убежище. Хотите завести бигля? Почему бы не забрать собаку из лаборатории к себе домой?
От головы до кончика хвоста
Характеристика бигля
1.Голова
2.Морда
3.Шерсть
4.Корпус
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Приобретайте животных только у ответственных сертифицированных заводчиков.
Хотя продолжительность жизни этих питомцев обычно довольно большая (в среднем — 12–15 лет), они могут быть подвержены некоторым генетическим заболеваниям. Приобретая собаку у ответственного и авторитетного заводчика, который проверяет животных на наличие различных наследственных заболеваний, вы минимизируете риск развития генетических патологий. Кроме того, зная о потенциальных проблемах со здоровьем у вашего питомца, вы вместе с ветеринарным врачом сможете надлежащим образом спланировать профилактические мероприятия или лечение на всю жизнь питомца.
Обращайте внимание на проблемы с глазами.
У представителей породы могут возникать некоторые проблемы со зрением, такие как глаукома, дегенеративные заболевания (прогрессирующая атрофия сетчатки) и аденома третьего века, при которой во внутреннем уголке глаза начинает выступать слезная железа. Как часто бывает в таких случаях, заблаговременная диагностика может иметь решающее значение. Поэтому важно следить за состоянием глаз питомца и при появлении необычных симптомов или признаков дискомфорта консультироваться с ветеринарным врачом. Кроме того, рекомендуется дважды в год проводить осмотр у ветеринарного врача-офтальмолога.
Эти собаки также могут быть предрасположены к эпилепсии.
Это неврологическое заболевание, вызванное аномальной электрической активностью мозга, может приводить к судорогам различной степени выраженности Среди других симптомов — шаткая походка, падения и временная дезориентация. Это одно из наиболее распространенных заболеваний этих питомцев. Приступы могут начинаться примерно с шестимесячного возраста. Хотя судороги могут выглядеть пугающе, в реальности состояние здоровья питомца может быть удовлетворительным. Долгосрочный прогноз для собак с эпилепсией обычно благоприятный. Если у вашего любимца есть проблемы со здоровьем, обсудите это с ветеринарным врачом, который сможет подобрать подходящий курс лечения.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания, состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда должно быть адаптировано к климатическим условиям. Животным, содержащимся зимой на улице, нужно больше энергии.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету. У щенков бигля потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Следует контролировать потребление калорий, поскольку эти животные бывают склонны к набору избыточного веса. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров
поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию хондроитина, глюкозамина и EPA-DHA;
обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки;
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, EPA и DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника аптечного, рыбий жир) для поддержки качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления остатками пищи, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Бигль — собака, отличающаяся атлетичностью и энергичностью. Для него нет ничего лучше, чем прогуляться на свежем воздухе и хорошенько все обнюхать. Ежедневно ему необходимо не менее часа физической активности, в идеале — два и более часов. Взрослые любимцы могут немного облениться и предпочитать активному отдыху уютный сон на лежанке, но поскольку они склонны к ожирению, важно не допустить набора избыточного веса. В любом возрасте они сохраняют свой врожденный охотничий инстинкт и склонность брать след, поэтому следует держать их на поводке или по крайней мере в поле зрения. Кроме того, они непревзойденные мастера побега и хорошо умеют делать подкопы под заборы, поэтому важно внимательно следить за ними даже в своем саду.
Одно из множества преимуществ породы — неприхотливость с точки зрения груминга. У них короткая, гладкая, густая двухслойная шерсть, которая защищает их от неблагоприятных погодных условий, но она хорошо поддается чистке и уходу. Достаточно раз в неделю расчесывать ее щеткой средней жесткости, чтобы удалять отмершие волоски. Кроме того, для них характерно умеренное выпадение шерсти, хотя оно увеличивается в сезон линьки. Короткая шерсть позволяет купать питомца не очень часто. Кроме того, необходимо регулярно подстригать когти, как можно чаще чистить зубы и тщательно проверять длинные висячие уши во время груминга.
Их дрессировка может оказаться несколько сложнее, чем обучение других собак. Только не рассказывайте им об этом! Хотя это добродушные и преданные животные, у них независимый характер. Поскольку изначально они выводились как охотники, они любят обнюхивать все на своем пути во время прогулок, поэтому может потребоваться больше времени, чтобы приучить их спокойно возвращаться домой. С другой стороны, они также быстро учатся и хорошо поддаются дрессировке, подкрепляемой вознаграждениями, особенно лакомствами. Главное — как можно раньше начать дрессировку щенка и обеспечить регулярную социализацию. Планирование и терпение пойдут на пользу и вам, и вашему питомцу.
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Все о биглях
В среднем полностью сформировавшаяся собака достигает 38–40,5 см в холке, а максимальный вес составляет 13,5 кг. Из-за относительно компактных размеров они хорошо адаптируются к жизни в домах большинства типов. Американский клуб собаководства различает две разновидности породы: до 33 см и 33–38 см в холке. Их вес тоже различается соответствующим образом.
Ежедневно им необходимо не менее часа физической активности, в идеале – два и более часов. Если вы не любите частый активный отдых, то эта порода не для вас. Эти питомцы очень любят прогулки во дворе или парке, также им идут на пользу совместные с владельцем пробежки и игры.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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