Все, что нужно знать о породе



Немецкий боксер — порода, известная своей безграничной энергией; они обладают дружелюбным, жизнерадостным темпераментом и с энтузиазмом относятся к окружающему миру. В жизни так много интересного! По крайней мере, так они считают, и никто их не убедит в обратном.

В то же время собаки этой породы очень дружелюбные и ласковые, а также сильно привязываются к своим владельцам. После надлежащей дрессировки они хорошо ладят с детьми и обычно очень осторожно и уважительно ведут себя рядом с людьми. Однако иногда они могут немного увлекаться, поэтому на всякий случай лучше не оставлять их с маленькими детьми. Тем не менее они известны как очень надежные питомцы.

Ревностные, преданные, они бесстрашно лают на любые кажущиеся угрозы для их «стаи». Однако незнакомцам нечего бояться: в худшем случае ваш питомец их просто лизнет. Как бы то ни было, из них получаются хорошие сторожевые псы.

Они произошли от немецких охотничьих собак, которые помогали загонять добычу. Позже их скрестили с более мелкой английской породой, похожей на мастифа. Их название связано с тем, как они машут передними лапами (буквально как бойцы) во время игр. Это означает, что они могут быть склонны к прыжкам, но эту проблему помогут решить тренировки.

Что касается внешнего вида, у них короткая гладкая шерсть, характерная короткая морда, умные темно-карие глаза. Поскольку окрас может варьироваться от пятнисто-тигрового до насыщенно-красного и чистого белого, у каждой собаки есть свой характерный внешний вид. Благодаря мускулистому атлетичному телосложению в их движениях сквозят изящность и мощь.

При этом важно отметить, что им необходимо как минимум два часа физических нагрузок ежедневно. Их также полезно начинать дрессировать с раннего возраста, чтобы контролировать характерную для них энергичность. При соблюдении этих двух условий и заботливом отношении боксеры отвечают взаимностью и преданностью. Не зря их считают одними из лучших домашних питомцев.