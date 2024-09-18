Всё, что нужно знать о породе



С таксами легко и приятно находиться рядом. Они невозмутимы, энергичны и готовы к любой игре, которую вы предложите. Из раза в раз. Они ласковы и всегда будут рядом с вами. Также они отличаются добродушным характером. Продолжительность жизни такс составляет более 12 лет, что означает много времени, проведенного вместе c человеком.

Хотя эти питомцы энергичны, сопровождать своего человека во время марафона они не смогут. Чтобы поддерживать их в хорошей форме, будет достаточно непродолжительных ежедневных прогулок.

По типу шерсти их делят на три вида: жесткошерстные, гладкошерстные и длинношерстные. Также их разделают и по размеру: стандартные, карликовые (миниатюрные) и кроличьи (или канинхен). У последних объем грудной клетки составляет не более 30 см, а вес — не более 3,5 кг. «Канинхен» переводится с немецкого как «кролик». Представители этой разновидности выводились специально для рытья нор и охоты на кроликов или других мелких животных. Любители породы обычно называют животных весом от 5 до 7,3 кг «подростками». Однако эта категория не признается ни одним официальным клубом собаководства.

Хотя у этих питомцев преимущественно независимый характер, они не проявляют отчужденности. Напротив, они очень привязаны к одному человеку. Важно правильно обучать их, чтобы они были как можно более общительными и не проявляли агрессию к незнакомым людям. Будучи потомками охотничьих собак, они обладают упорством; но при необходимости их можно приучить отдыхать в специальном вольере.

Когда дело доходит до работы, представители этой породы с удовольствием помогают человеку. Для них характерна смелость и, по иронии судьбы, громкий лай, похожий на лай крупных собак.

Этих питомцев необходимо содержать в тепле, поскольку из-за небольшого размера они плохо переносят холод. По этой же причине для прогулок зимой стоит подобрать для них подходящую экипировку. Хотя они могут попытаться стянуть ее с себя.