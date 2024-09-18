Давайте поговорим о таксах
Официальное название: Такса
Другие названия: докси, дэш, барсуковая собака
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*2 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|37 - 47 cm
|35 - 45 cm
|Вес
|Вес
|9 - 12 kg
|9 - 12 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
С таксами легко и приятно находиться рядом. Они невозмутимы, энергичны и готовы к любой игре, которую вы предложите. Из раза в раз. Они ласковы и всегда будут рядом с вами. Также они отличаются добродушным характером. Продолжительность жизни такс составляет более 12 лет, что означает много времени, проведенного вместе c человеком.
Хотя эти питомцы энергичны, сопровождать своего человека во время марафона они не смогут. Чтобы поддерживать их в хорошей форме, будет достаточно непродолжительных ежедневных прогулок.
По типу шерсти их делят на три вида: жесткошерстные, гладкошерстные и длинношерстные. Также их разделают и по размеру: стандартные, карликовые (миниатюрные) и кроличьи (или канинхен). У последних объем грудной клетки составляет не более 30 см, а вес — не более 3,5 кг. «Канинхен» переводится с немецкого как «кролик». Представители этой разновидности выводились специально для рытья нор и охоты на кроликов или других мелких животных. Любители породы обычно называют животных весом от 5 до 7,3 кг «подростками». Однако эта категория не признается ни одним официальным клубом собаководства.
Хотя у этих питомцев преимущественно независимый характер, они не проявляют отчужденности. Напротив, они очень привязаны к одному человеку. Важно правильно обучать их, чтобы они были как можно более общительными и не проявляли агрессию к незнакомым людям. Будучи потомками охотничьих собак, они обладают упорством; но при необходимости их можно приучить отдыхать в специальном вольере.
Когда дело доходит до работы, представители этой породы с удовольствием помогают человеку. Для них характерна смелость и, по иронии судьбы, громкий лай, похожий на лай крупных собак.
Этих питомцев необходимо содержать в тепле, поскольку из-за небольшого размера они плохо переносят холод. По этой же причине для прогулок зимой стоит подобрать для них подходящую экипировку. Хотя они могут попытаться стянуть ее с себя.
Два факта о породе
1. Недоверчивое отношение к незнакомцам.
Эти милые питомцы из-за своей способности сильно привязываться к одному человеку могут быть неприветливы по отношению к другим людям, особенно к посторонним. Животное необходимо социализировать как можно раньше, чтобы впоследствии оно могло контактировать с другими людьми.
2. Две ключевые особенности: маленький размер и громкий лай.
Эти миниатюрные питомцы отличаются громким голосом, который был им необходим для выполнения своей задачи на охоте: Зарывшись глубоко в землю в поисках добычи, они сообщали охотникам наверху, что нашли внизу нечто интересное.
История породы
Богатая родословная таксы берет начало в Германии, где эта порода является предметом национальной гордости. Будучи квинтэссенцией полевой охотничьей собаки, эта порода входила в группу гончих, ее выводили из немецкого бассета на протяжении шести веков. На сегодняшний день таксы входят в отдельную, самостоятельную группу. Немецкий клуб этой породы был основан в 1888 году, а сама такса стала членом Племенной книги Американского клуба собаководства в 1885 году.
У них очень громкий лай, нехарактерный для мелких собак и больше похожий на лай крупных животных. Характерный лай сформировался во время полевой охоты: таким образом собака сообщала охотникам, где она роет землю в поисках добычи. Поскольку это решительная порода, такс часто использовали стаями для охоты на гораздо более крупных животных, например кабанов.
С ростом антинемецких настроений после Второй мировой войны американские поклонники таксы на некоторое время сменили ее название на либерти-хаунд. Однако новое название не прижилось. Порода со временем превратилась в национальный символ Германии. Теперь этих уравновешенных собак любят во всем мире.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики таксы
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Шерсть
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о породе — от характерных особенностей до общего описания здоровья
Не позволяйте этим животным слишком много прыгать.
Позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец не прыгал с высоты, например с дивана, и не поднимался по крутой лестнице. Эти действия могут показаться естественными для животного, но представители этой породы могут повредить спину, поскольку укороченные конечности не обеспечивают должной поддержки длинному корпусу. Следите за тем, чтобы питомец не совершал никаких движений, которые могут обернуться травмами. Благодаря регулярным физическим упражнениям их спина и конечности всегда будут сильными.
Любовь к охоте и раскапыванию земли
Собаки этой породы были выведены для охоты в поле, поэтому временами им трудно совладать с желанием рыть землю, ведь это их врожденное качество. Дома или в саду, в попытке удовлетворить эту естественную потребность, они могут «рыться» в растениях и даже в личных вещах владельца, например в белье или одежде. Их маленькие конечности идеально приспособлены для выполнения этой задачи, наряду с острейшими когтями и зубами. Но с этой склонностью можно совладать, если воспитывать и дрессировать питомца. Если начать обучение пораньше и использовать природное желание животного угодить владельцу, можно привить ему хорошие манеры.
Предрасположенность к эпилепсии
Такса отличается хорошим здоровьем, но может быть склонна к эпилептическим припадкам. Причина заболевания генетическая. Это хроническое неврологическое расстройство, характеризующееся шаткими движениями и судорогами мышц. Эпилептические припадки начинаются практически без предупреждения, обычно кратковременны и заканчиваются сами по себе. Сохраняйте спокойствие во время припадков, так как они чаще всего быстро заканчиваются, а собака обычно не осознает возникающую проблему. Следите за состоянием питомца во время и после припадков и сообщайте о них ветеринарному врачу. Взять под контроль любое заболевание поможет ранняя диагностика и регулярные осмотры у ветеринарного врача. Эпилепсию обычно можно контролировать с помощью лекарственных средств.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При ответе на вопрос «Чем кормить таксу?» и подборе рациона следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у питомца всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков таксы потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ — в частности, кальция и фосфора для поддержания здоровья костей и суставов — также должна быть выше, чем в кормах для взрослых собак. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого животного должен удовлетворять его потребности.
Поддержание здоровья костей и суставов за счет адаптированного содержания кальция и фосфора, а также питательных веществ, таких как глюкозамин и хондроитин.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов, адаптированному содержанию жиров.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), аминокислотами, витаминами группы В.
Взрослые животные подвержены заболеваниям полости рта, в частности отложению зубного налета и камня. Поэтому их зубам следует уделять внимание. Формула корма содержит хелаторы кальция, которые уменьшают образование зубного камня, а форма и текстура гранул стимулирует разгрызание, помогая поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Мелкие собаки отличаются привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Кроме того, мелкие породы склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки, высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула животных, живущих в основном в помещении. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, пониженное содержание калорий, включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, помогают поддерживать здоровый вес. На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками.
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
EPA, DHA и тщательно сбалансированные уровни кальция и фосфора для поддержания здоровья костей и суставов. У такс особое строение конечностей и позвоночника, поэтому, как правило, у них высокая механическая нагрузка на суставы.
Адаптированное содержание питательных веществ и калорий помогает поддерживать оптимальный вес. Избыточный вес может негативно влиять на здоровье, поэтому для сохранения благополучия необходимо сбалансированное правильное питание.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Повышенное содержание железа, цинка, марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей. Чтобы гранулы легче поддавались разгрызанию, их можно размачивать в теплой воде.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Будучи прирожденными спортсменами, они нуждаются в постоянной активной тренировке! Для собак с крепким телом и высокой энергичностью нужно такое же количество упражнений, как и для других пород. Рекомендуются прогулки два раза в день, но ни в коем случае не длительные пробежки. Эти питомцы не созданы для бега. Огороженного двора достаточно, чтобы они смогли вдоволь набегаться. Также они не приспособлены к прыжкам. Из-за укороченных конечностей их удлиненная спина становится уязвимой, а резкое движение сверху может привести к серьезной травме.
Таксы известны своим разнообразием типов шерсти, которая при правильном уходе является источником гордости. Для этого необходимо расчесывать ее с частотой, зависящей от типа шерсти, а купать только по мере необходимости, чтобы поддерживать шерсть в хорошем состоянии. Подрезать когти рекомендуется один или два раза в месяц. Однако зубы следует чистить по крайней мере два-три раза в неделю, а если получится, то ежедневно.
Благодаря своей привязанности и стремлению угодить владельцу таксы легко поддаются дрессировке. В силу охотничьего прошлого они любят рыть, скрести и выполнять другие действия на земле, поэтому начинать дрессировку нужно в раннем возрасте и придерживаться последовательности, поскольку они несколько своенравны. Терпение — ваш друг! Представители породы отличаются храбростью, им нужно знать, кто в доме главный. Независимость — это плюс, но она не должна приводить к тому, что питомец начнет вести себя как ему заблагорассудится. Обычно они ладят с другими животными в доме, но иногда могут чувствовать потребность взять контроль над ситуацией.
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Такса: описание породы
Стандартная такса является одной из трех разновидностей породы — очаровательных животных с характерным продолговатым туловищем, которые очень популярны. Такса — порода, которая бывает трех размеров и с тремя разновидностями шерсти, при этом все остальные характеристики едины и описаны как для одной породы. Характер таксы живой и игривый, она нуждается в близком общении с человеком: эти питомцы быстро привязываются ко всем членам семьи.
Эти питомцы выглядят превосходно благодаря своей блестящей шерсти разного типа, которая, впрочем, требует особого ухода. Но беспокоиться не стоит: у гладкошерстных и длинношерстных шерсть выпадает ежедневно, но в незначительных количествах. Чтобы справиться с этим, нужно расчесывать ее раз в несколько дней.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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