Все, что нужно знать о породе



Не позволяйте шикарной шерсти обмануть вас: несомненно, у этих животных обаятельный внешний вид, но это охотничья порода с крепким телосложением, которая хорошо приспособлена к жизни во дворе. Такой компаньон готов к длительным прогулках или даже походам, независимо от погоды. Что его привлекает, помимо возможности побродить на природе? Вы. Будь то на природе или дома, около ваших ног, он всегда доволен тем, что находится рядом со своими близкими. Они преданы от природы.

Мягкая последовательная дрессировка с раннего возраста поможет наладить с ним взаимосвязь. Иногда кокеры проявляют упрямство, например, могут не прийти по команде «Ко мне», особенно если они заняты работой по следу. Дрессировка также помогает справиться со склонностью спаниеля к лаянию.

Английские кокер-спаниели заработали репутацию опытных охотников на дичь, поэтому их называют работающими по птице или подружейными собаками. Это самые маленькие представители охотничьей группы. Их инстинктивное стремление находить и приносить дичь может привести к тому, что они будут подбирать предметы дома и переносить их в другое место. Если питомец кажется беспокойным, попробуйте кидать ему предметы или игрушки, чтобы он их приносил. Равномерность движения является отличительной чертой этой породы — их крепкие тела почти парят по полю во время бега.