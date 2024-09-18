Поговорим об английском кокер-спаниеле
Английский кокер постоянно занимает высокие места в списках самых популярных собак и является объектом обожания, особенно в родной Англии. В отличие от своего заокеанского брата, американского кокер-спаниеля, английский характеризуется более длинной головой и мордой, а также немного более крупным телосложением. Их уши только выглядят так, как будто бьются об пол. Добродушные, послушные, эти собаки давно приобрели популярность в качестве домашних питомцев.
Официальное название: Английский кокер спаниель
Другие названия: Кокер-спаниель, английский кокер, кокер
Происхождение: Испания
Склонность к слюнотечению2 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|39 - 41 cm
|38 - 39 cm
|Вес
|Вес
|13 - 14.5 kg
|13 - 14.5 kg
|Взрослый возраст
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|Старше 10 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Узнайте об английском кокер-спаниеле
Все, что нужно знать о породе
Не позволяйте шикарной шерсти обмануть вас: несомненно, у этих животных обаятельный внешний вид, но это охотничья порода с крепким телосложением, которая хорошо приспособлена к жизни во дворе. Такой компаньон готов к длительным прогулках или даже походам, независимо от погоды. Что его привлекает, помимо возможности побродить на природе? Вы. Будь то на природе или дома, около ваших ног, он всегда доволен тем, что находится рядом со своими близкими. Они преданы от природы.
Мягкая последовательная дрессировка с раннего возраста поможет наладить с ним взаимосвязь. Иногда кокеры проявляют упрямство, например, могут не прийти по команде «Ко мне», особенно если они заняты работой по следу. Дрессировка также помогает справиться со склонностью спаниеля к лаянию.
Английские кокер-спаниели заработали репутацию опытных охотников на дичь, поэтому их называют работающими по птице или подружейными собаками. Это самые маленькие представители охотничьей группы. Их инстинктивное стремление находить и приносить дичь может привести к тому, что они будут подбирать предметы дома и переносить их в другое место. Если питомец кажется беспокойным, попробуйте кидать ему предметы или игрушки, чтобы он их приносил. Равномерность движения является отличительной чертой этой породы — их крепкие тела почти парят по полю во время бега.
Два факта об английских кокер-спаниелях
1. Эти шелковистые уши подвержены инфекциям
Обязательное условие ухода за любой длинноухой породой — поддержание чистоты ушных каналов. Регулярно чистите их дома, а также не забывайте посещать ветеринарного врача.
2. Происхождение названия
Кокер-спаниель получил свое название от английского слова woodcock, что переводится как «вальдшнеп», поскольку он истинный мастер в ловле этих птиц.
История породы
У этойсобаки охотничье прошлое. Эти работающие по птице или подружейные собаки широко использовались по всей Англии и Европе для поиска маленьких пернатых друзей, особенно вальдшнепа, от английского названия которого порода и получила свое название. Они считаются самыми старыми служебными собаками.
Они берут свое начало в Испании («спаниель» означает «испанская собака»). Английские кокеры приобрели огромную популярность в Европе благодаря своей сообразительности на охоте и при обращении с птицами до изобретения ружья. Спаниели делятся на водных и наземных — каждый тип специализируется на тонкостях охоты в своей среде, английские являются самыми маленькими из наземных спаниелей. Расцвет породы пришелся на XIX век в Англии — именно тогда стали популярными выставки, начали устанавливаться стандарты породы. На фоне других спаниелей английский кокер выгодно выделялся своим темпераментом.
В XX веке порода разделилась на две разновидности — английскую и американскую. В 1946 году Американский клуб собаководства признал обе породы официальными. Англичане отличаются более длинной головой и носом и более короткой шерстью.
Порода также приобрела огромную популярность благодаря мультфильму Disney «Леди и Бродяга» 1955 года, где Леди — элегантный, нежный кокер-спаниель.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики английских кокер-спаниелей
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашей собаке
Укротите независимый характер
У этой породы есть много черт, достойных восхищения. Одна из них – волевой характер. Однако они легко отвлекаются на происходящее вокруг. Ранняя дрессировка поможет направить их сильный характер в позитивное русло.
Иногда собак этой породы трудно приучить находиться дома.
А с дрессировкой могут возникнуть проблемы, поскольку эта охотничья собака может отличаться упрямством. Чтобы воспрепятствовать деструктивному поведению, а также позаботиться о безопасности питомца, можно использовать вольер.
Под нежным экстерьером скрывается тело спортсмена-чемпиона
Хотя эта порода издавна живет рядом с человеком, она сохранила свои охотничьи качества. Ей необходимы регулярные физические нагрузки. Они любят прогулки на свежем воздухе и никогда не отказываются от игр во дворе.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA\DHA), витамин A, масло огуречника. Кроме того, на этой короткой фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание здоровья кожи благодаря обогащению рациона собаки незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), аминокислотами, витаминами группы В.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров. Эти питомцы известны своим аппетитом. Поэтому жизненно важно поддерживать нормальный вес питомца.
Поддержание здоровья сердца благодаря оптимальному содержанию минералов, EPA/DHA, таурина, L-карнитина, антиоксидантов
Обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
С 7 лет у английских кокер-спаниелей появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус, а ряд питательных веществ, например хондроитин, глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Уход за английским кокер-спаниелем
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Им нравятся пробежки, длительные прогулки — физические нагрузки необходимы им каждый день. Благодаря их охотничьему прошлому они привыкли жить на открытом воздухе. Шумные игры во дворе с людьми (английский кокер-спаниель прекрасно ладит с детьми!) тоже работают, так как собаки этой породы очень любят играть.
Шерсть — отличительный признак этой породы. Блестящая, тонкая, короткая, плотная, волнистая, она десятилетиями делала этих собак изюминкой выставок, неоднократно принося им главный приз. Для поддержания красоты шерсти достаточно расчесывать ее раз в неделю. Подстригать питомца в труднодоступных или деликатных местах (область морды, лап, шеи, хвоста) лучше профессиональному грумеру. Ваша собака будет вам за это благодарна.
Начинать дрессировку английского кокера следует с раннего возраста. При обучении проявите терпение и мягкость, ведь кокер-спаниель — собака с чувствительным характером. В дрессировке в первую очередь важна последовательность, но резкое, жесткое обращение только помешает процессу. Они мягкие как внутри, так и снаружи.
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Все об английском кокер-спаниеле
Представители этой породы склонны к лаю, особенно когда остаются одни в помещении. Этим активным животным полезно быть на свежем воздухе. Нередко они лают, когда пытаются что-то сообщить своему владельцу. Эта чувствительная порода стремится к общению с семьей и будет максимально счастлива с владельцами, которые всегда рядом.
Собаки породы английский кокер-спаниель — милые, ласковые питомцы, которые искренне хотят быть рядом со своими владельцами. Они обожают обниматься и желают угодить человеку.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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