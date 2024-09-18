Всё, что нужно знать о породе



французский бульдог! Любимец Парижа перевернул мир с ног на голову и стал одной из самых популярных пород. Он седьмой в британском рейтинге Kennel Club и четвертый — в американском. Небольшой размер делает его идеальной породой для горожан, а благодаря приветливому нраву он стал всеобщим любимцем.

Этот питомец подходит даже для начинающих владельцев. В равной степени он готов просто дремать рядом с вами (одно из его любимых занятий) и резвиться весь день напролет. После необходимой дрессировки он прекрасно ладит со всеми членами семьи, в том числе с детьми.

На первый взгляд недовольная мордочка и уши, напоминающие уши летучей мыши, — полная противоположность его жизнерадостному характеру. Когда он рядом, перед вами разворачивается настоящая комедия: французские бульдоги склонны к забавным выходкам.

Но шутки в сторону: обучение послушанию им точно не помешает. Им также необходима социализация, поскольку в силу особенностей породы они могут очень привязываться к владельцу. Именно из-за миниатюрности представители породы испытывают сильную потребность в поддержке. Это не спасатель и не охранник; их самая привлекательная черта — общительность.