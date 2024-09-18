Давайте поговорим о французских бульдогах
Коренастые, с ярко выраженным характером, эти животные становятся отличными компаньонами. Их компактный размер и решительность завоевали сердца многих владельцев. Не обманывайтесь серьезным выражением их мордочки: обычно за ним кроется игривость. Французский бульдог легко приспосабливается и любит повеселиться. Их явное преимущество заключается в том, что практически все они легко ладят с детьми, а также с другими собаками и домашними питомцами.
Официальное название: Французский бульдог
Другие названия: француз
Происхождение: Англия, Франция
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*5 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|Вес
|Вес
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с французским бульдогом
Всё, что нужно знать о породе
французский бульдог! Любимец Парижа перевернул мир с ног на голову и стал одной из самых популярных пород. Он седьмой в британском рейтинге Kennel Club и четвертый — в американском. Небольшой размер делает его идеальной породой для горожан, а благодаря приветливому нраву он стал всеобщим любимцем.
Этот питомец подходит даже для начинающих владельцев. В равной степени он готов просто дремать рядом с вами (одно из его любимых занятий) и резвиться весь день напролет. После необходимой дрессировки он прекрасно ладит со всеми членами семьи, в том числе с детьми.
На первый взгляд недовольная мордочка и уши, напоминающие уши летучей мыши, — полная противоположность его жизнерадостному характеру. Когда он рядом, перед вами разворачивается настоящая комедия: французские бульдоги склонны к забавным выходкам.
Но шутки в сторону: обучение послушанию им точно не помешает. Им также необходима социализация, поскольку в силу особенностей породы они могут очень привязываться к владельцу. Именно из-за миниатюрности представители породы испытывают сильную потребность в поддержке. Это не спасатель и не охранник; их самая привлекательная черта — общительность.
Два факта о французских бульдогах
1. Миловидный крепыш
Французский бульдог — очаровательный компаньон, но с учетом его конституции следует помнить о некоторых вещах: физическая активность должна соответствовать его способностям — например, нельзя заставлять его плавать, поскольку из-за высокой плотности тела он практически не может держаться на воде. Придерживайтесь правильного кормления, чтобы питомец не набирал лишний вес.
2. Этим любимцам не стоит заигрываться
Хотя за ними увлекательно наблюдать во время игры, их поведение следует контролировать. Они, безусловно, очень игривы, но веселье может быстро перейти в своеволие или даже в непослушание. Заигравшись, они могут не почувствовать грань. Дрессируйте их и за все успехи вознаграждайте лакомством. Но не забывайте: лакомства должны быть частью дневного рациона!
История породы
История развития этой породы долгая и увлекательная. Считается, что предками французских бульдогов были собаки, которых использовали молоссы, — древнегреческое племя, которое в конечном итоге добралось до Англии. Говорят, что эти животные стали родоначальниками английских мастифов и их подвида — булленбейсеров. Булленбейсеры, первоначально выведенные для травли быков, стали больше использоваться как компаньоны после того, как в 1835 году травля быков была объявлена незаконной.
Затем с предком французского бульдога скрестили терьера — широко распространенную в Англии породу, — чтобы получить его мини-версию (той-бульдог); эти собаки использовались как крысоловы и охранники. Ранние французские бульдоги стали очень популярны в Ноттингеме (центральная Англия), особенно в кружевной промышленности, где их ценили за их способность уничтожать грызунов.
К 60-м годам XIX века представители новой породы стали участвовать в собачьих выставках в Англии и приобрели большую популярность. Когда кружевоплетение переместилось во Францию после его упадка в Англии, кружевницы переехали в Нормандию и привезли с собой своих любимцев.
Они получили широкое распространение во Франции, постепенно приобретая черты, которые мы знаем сегодня. Они были очень модными и популярными, особенно среди членов королевской семьи и знати. Они стали неотъемлемой частью Парижа — их нередко можно было увидеть в парижских кафе. Известные французские художники Тулуз-Лотрек и Дега часто изображали этих собачек на своих полотнах.
В XX веке эта порода завоевала такую же популярность в Америке. Она была признана клубом собаководов Kennel Club в Америке в 1898 году и в Англии в 1905 году.
От головы до кончика хвоста
Описание французского бульдога
1.Уши
2.Голова
3.Хвост
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Эта милая мордочка может стать причиной проблем со здоровьем
У этих животных обычно не возникает серьезных проблем со здоровьем, но возможны проблемы с дыханием ввиду особенностей строения морды. Они склонны к респираторным заболеваниям из-за брахицефального строения черепа, которое характеризуется уплощенным носом и ноздрями. Затрудненное дыхание может быть обычным явлением, особенно в слишком жаркую или холодную погоду, а также при интенсивных физических нагрузках. Следите за состоянием питомца в жаркую или холодную погоду. В жару его можно перевозить только в машине с кондиционером. У этих животных также нередко встречаются проблемы с пищеварительной системой: частичная обструкция дыхательных путей, вызванная анатомическими особенностями, может проявляться признаками поражения желудочно-кишечного тракта.
Крепкое тело, склонное к ожирению
Приземистость этих собак выглядит очаровательно, но для них важно оставаться в форме, сохраняя стройность и подтянутость. Если не контролировать количество потребляемой энергии, то питомец может набрать избыточную массу тела. У них массивная грудная клетка, сильные лапы и крепкое мускулистое телосложение, но из-за небольшого размера им может требоваться больше внимания, чем их более крупным собратьям. Они не могут купаться в воде, если владелец не поддерживает их на плаву: из-за бочкообразной формы тела они нестабильно держатся на воде и часто переворачиваются вместо того, чтобы плавать — их очень плотное тело мешает им передвигаться в воде. Их лучше тренировать на земле.
Возможен синдром «вишневого глаза»
Это явление не опасно для жизни, но выглядит оно неприятно. Аденома третьего века, или «вишневый глаз», развивается у животных при выпадении слезной железы третьего века. Это выглядит как красная округлая припухлость в глазу. Синдром «вишневого глаза» возникает, когда связка, которая закрепляет железу внутри третьего века, ослабевает. Чтобы этого избежать, внимательно следите за питомцем и состоянием его глаз, чтобы не упустить подобное отклонение. В случае, если аденома все же разовьется, отведите питомца к ветеринарному врачу. Если вы хотите завести собаку, обращайтесь к ответственному заводчику.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма нужно учитывать несколько факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для регулярного мочеиспускания у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать их. Кожа и шерсть собаки отражают состояние ее здоровья. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA-DHA), аминокислоты, витамины группы В для поддержания защитной функции кожи. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также чаще выше, чем в кормах для взрослых животных. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
поддержание мышечной массы за счет оптимального содержания белка и L-карнитина, способствующего жировому обмену.
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA-DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В.
обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного содержания пищевой клетчатки, которая способствует снижению кишечного брожения, вызывающего расстройство пищеварения, метеоризм, неприятный запах стула.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у этих питомцев появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в некоторых питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника аптечного, рыбий жир) для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Что касается физической нагрузки, этим животным не нужно много тренировок, чтобы оставаться здоровыми. Достаточно ежедневных прогулок. Они также любят играть в доме или во дворе. Однако бульдоги плохо переносят жару, поэтому летом физические нагрузки должны быть умеренными. Игры, развивающие интеллект, также приходятся этим смышленым собачкам по душе – они никогда не уклоняются от трудностей.
Короткая шерсть является одной из самых привлекательных характеристик породы, но линька у них все же случается. Этих собак полезно еженедельно чистить щеткой с щетиной средней жесткости или резиновой перчаткой для груминга. Морщины и складки на их морде также должны быть чистыми и сухими, чтобы в них не скапливались бактерии. Купайте питомца ежемесячно (или по мере необходимости) и обязательно после этого полностью высушивайте складки кожи. Еженедельное подстригание когтей также будет поддерживать их крепкое тело в равновесии.
Одна из лучших черт породы — интеллект. Важно начать проявлять твердость в общении с этими питомцами с раннего возраста, так как они могут быть своевольными, когда захотят. Из-за этой черты команды, возможно, придется иногда повторять во время обучения, поэтому запаситесь терпением. Порода легко поддается дрессировке методом положительного подкрепления — после выполнения команд давайте питомцу то, что ему нравится. Это может быть сухой корм или другое угощение, внимание или ласки, любимая игрушка, совместная игра. Важно контролировать употребление дополнительных угощений, поскольку они могут способствовать чрезмерному увеличению веса. Также не следует давать животным продукты со своего стола. Если собака получала лакомства в течение дня, соответствующим образом скорректируйте ее дневную порцию корма.
7/7
Все о французских бульдогах
Собаки этой породы становятся отличными питомцами и компаньонами для семей или одиноких людей — они хорошо адаптируются как к городским, так и загородным условиям проживания. Ласковая, сдержанная, уравновешенная, эта невероятная порода ценится за дружелюбие. Они всегда рады отправиться на прогулку, но также ценят свободное время и отдых.
Приветливые от природы французские бульдоги известны своей любознательностью, игривостью и забавным поведением. Одни из них более энергичные, чем другие, но у них есть одна общая черта — любовь к хорошему времяпрепровождению!
Больше информации по этой теме
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей