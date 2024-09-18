Поговорим о немецких овчарках
Немецкую овчарку можно назвать самой популярной собакой. Знаменитая немецкая овчарка — одна из самых востребованных пород, которую ценят за высокий интеллект и непоколебимую преданность. Немецкая овчарка — замечательный домашний питомец. Эти собаки очень послушные, поэтому их легко дрессировать, и им очень нравится тренироваться. Дополнительный бонус: эти яркие глаза потрясающих оттенков.
Официальное название: немецкая овчарка
Другие названия: немецкая, пастушья, эльзасская
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Активность линьки5 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода4 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|60 - 65 cm
|55 - 60 cm
|Вес
|Вес
|30 - 40 kg
|22 - 32 kg
|Взрослый возраст
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с немецкой овчаркой
Всё, что нужно знать о породе
Немецкая овчарка — умная, активная и преданная порода, — соответствует всем требованиям, предъявляемым к собаке. Преданная своему хозяину и семье, в которой она живет, эта собака будет следовать за вами из комнаты в комнату, в машину и вообще куда угодно.
Уровень энергии немецкой овчарки: высокий. Однако это также связано с тем, что эта порода воспринимает любую активность с энтузиазмом. Ходьба, бег — немецкой овчарке все подходит. Она также прекрасно показывает себя в соревнованиях по выслеживанию и аджилити.
Если и есть одна характеристика, которая является определяющей для немецкой овчарки, то это ее ум. Она известна своим невероятно высоким интеллектом и способностью разбираться во всем, а также верным характером, поэтому ее часто используют в своей работе представители вооруженных сил.
Благодаря очень высокому интеллекту немецкая овчарка также широко используется в качестве служебной собаки для инвалидов, в том числе для слабовидящих людей. Она идеально подходит для этой роли, учитывая ее непоколебимую преданность, ум и острое обоняние.
Хорошо дрессируйте эту собаку, и ваши усилия будут вознаграждены сполна. Немецкая овчарка отличается исключительной уверенностью в себе, тем не менее эта порода также отлично зарекомендовала себя в качестве собаки-компаньона. Она очень привязана к своему хозяину, поэтому обучение немецкой овчарки — несложная задача, просто нужно быть последовательным.
Другая отличительная черта породы: шерсть! Она двухслойная, густая, бархатистая с характерными яркими пятнами, придающими немецкой овчарке царственный вид.
2 факта о немецкой овчарке
1. Невероятное обоняние
У немецкой овчарки одни из самых выдающихся обонятельных способностей. Из-за этой особенности она традиционно используется в поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения бомб и наркотиков в полиции и в армии.
2. Кстати о носах…
Будучи пастушьей собакой, немецкая овчарка известна тем, что способна догонять и окружать не только других животных, но и людей. Она будет толкать вас своим носом, когда захочет выйти, прогуляться или когда пора обедать. Эта очаровательная и безобидная особенность может пригодиться, когда нужно позаботиться о маленьких детях, так как немецкая овчарка также склонна быть защитником.
История породы
Уравновешенная и невероятно преданная немецкая овчарка — результат тщательного разведения, проведенного капитаном Максом Фридрихом Эмилем фон Штефаницем в Германии, которым он занялся в 1899 году. Фон Штефаниц хотел создать превосходную пастушью породу собаки, в частности, для овец, поэтому взял овчарок из южной и центральной Германии. Его целью была атлетичная собака с высоким интеллектом. Так появилась пастушья собака.
Затем фон Штефаниц основал клуб немецких овчарок во Франкфурте в 1899 году. В последующие годы собаки стали невероятны послушны, и их все чаще использовали для обеспечения безопасности, особенно военные и полиция, — эти службы до сих пор широко используют немецких овчарок в своей работе. Эти собаки стали вызывать интерес и у широкой публики. Немецкая овчарка приобрела огромную популярность в начале двадцатого века в США благодаря собакам-кинозвездам Рин-Тин-Тину и Стронгхарту. Порода очень популярна во всем мире — в течение последних десяти лет входит в десятку лучших пород США по данным Американского клуба собаководства и обычно занимает второе место после лабрадора ретривера.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики немецкой овчарки
1.Уши
2.Голова
3.Шерсть
4.Корпус
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о немецкой овчарке — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Порода с сильным характером и чувствительным желудком
Что касается здоровья, немецкие овчарки могут периодически страдать от расстройства желудочно-кишечного тракта и диареи, что неопасно для жизни, но, тем не менее, неприятно для них. Отмечайте побочные реакции на пищу, диарею или жидкий стул, гастроэнтерит, недостаточность поджелудочной железы, вздутие живота или ВЗК среди других расстройств. Также может возникнуть аллергический дерматит или раздражение кожи. Корм с высоким содержанием питательных веществ будет держать вашу собаку в тонусе. Вы должны проводить для своего питомца надлежащее диагностическое обследование, которое может потребовать много времени и денег. Хороший ветеринарный врач может помочь вам найти решения.
Какие бедра!
Дисплазия тазобедренного сустава является третьей по распространенности болезнью немецких овчарок — на самом у них есть предрасположенность к этому недугу. Это патология развития шаровидного сустава, при которой бедренная и тазовая кость расположены в не совсем правильном положении по отношению друг к другу. В результате развивается артрит. Важно обеспечить правильную скорость роста, особенно для собак крупных пород, чтобы их кости и мышцы развивались одновременно. Дисплазия чаще возникает, когда мышцы растут быстрее, что создает нагрузку на кости и суставы. Это может вызывать артрит, а затем дисплазию. Простой ветеринарный осмотр вашей немецкой овчарки поможет выявить признаки любого заболевания.
Запасы энергии
Предупрежден — значит вооружен: немецкая овчарка — чрезвычайно энергичная порода. Идея о том, чтобы завести эту грациозную собаку в своем доме, очень заманчива, но эта порода не для всех. Собаки этой породы хорошо переносят ежедневные интенсивные физические нагрузки — немецкая овчарка будет легко сопровождать вас на длинных многочасовых пробежках.
Впрочем, как и у всех пород, у немецкой овчарки могут возникать проблемы со здоровьем, когда некоторые из ее физических характеристик преувеличены, в частности, в их случае — это скошенная спина. Эта особенность возникла в результате разведения собак для выставок. Заводчики думали, что элегантная линия спины и укороченные ноги делают походку бодрой, когда собака перемещается по выставочному рингу. Советуем покупать животных у ответственных заводчиков и при необходимости консультироваться с ветеринарным врачом.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для немецкой овчарки следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для регулярного мочеиспускания у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков немецкой овчарки потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 15-месячного возраста иммунная система щенков немецкой овчарки развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Работа их пищеварительной системы также отличается от работы ЖКТ взрослых немецких овчарок: поскольку она еще незрелая, им важно обеспечить белки, которые будут эффективно усваиваться в организме. Маннаноолигосахариды и пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать крокету с соответствующим размером, формой и текстурой. Фаза роста также означает умеренные потребности в энергии. У щенков крупных пород, например немецкой овчарки, период роста продолжительный и интенсивный. Поэтому они особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, в том числе дефектам конечностей, деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Избыточная нагрузка на скелет повышает риск деформации костей и проблем с суставами, или дисплазии. Ограничение энергетической концентрации корма для щенков немецкой овчарки и кормление с соблюдением правильной суточной порции поможет контролировать скорость роста и минимизировать эти риски.
В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм, абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослой немецкой овчарки являются:
Повышение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и отбор особых волокон для ограничения ферментации в кишечнике. Это позволяет поддерживать баланс кишечной флоры немецкой овчарки и учитывать ее чувствительное пищеварение.
Поддержание здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B, чтобы укрепить «барьерную» функцию кожи.
Поддержание здоровья костей и суставов с помощью глюкозамина, хондроитина и антиоксидантов.
Начиная с 5-летнего возраста у немецких овчарок появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин, глюкозамин, коллаген, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК/ДГК) — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих немецких овчарок должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание микроэлементов: железа, цинка и марганца, — помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот, таких как масло огуречника и рыбий жир, для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы они потребляли достаточное количество корма, размер, форма и текстура крокетов должны соответствовать форме их челюсти.
На протяжении всей жизни немецкой овчарки важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Забота о вашей немецкой овчарке
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Немецких овчарок невозможно представить без физических нагрузок. Им ежедневно требуется серьезная активность, поскольку это высокоэффективные атлетичные и высокофункциональные собаки. Они прекрасно бегают в одиночку или с людьми и могут преодолевать большие расстояния. Эта порода часто участвует в таких соревнованиях, как выпас стада, выслеживание или аджилити, и прекрасно зарекомендовала себя в них, не говоря уже о соревнованиях для служебных собак и всевозможных выставках собак.
Немецкие овчарки имеют двухслойную шерсть — довольно толстую грубую внешнюю шерсть и мягкий подшерсток. Лучше всего расчесывать шерсть два раза в неделю. Несмотря на высокий атлетизм, немецкой овчарке не нужно слишком часто купаться. Как правило, длинношерстные породы линяют, но меньше, если их регулярно расчесывать. Линька будет происходить два раза в год. Благодаря ей освобождается место для новой шерсти. Подрезку когтей следует проводить ежемесячно, однако собака, которая ходит по твердым поверхностям, будет стирать когти, и впоследствии их не нужно будет стричь так часто.
Немецкие овчарки прекрасно поддаются дрессировке и отлично реагируют на приказы и команды. Эти собаки очень хотят угодить, и можно без преувеличения сказать, что они невероятно умны, — это отличная комбинация, если стоит задача превратить их в превосходного компаньона. Рекомендуется начинать дрессировку очень рано, так как немецкие овчарки всегда находятся в поиске задачи. Они очень привязаны к людям.
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Все о немецкой овчарке
После дрессировки немецкая овчарка становится отличным домашним питомцем, поскольку она невероятно преданна и привязана к людям. Немецкой овчарке нужна работа, поэтому она хорошо реагирует на команды. Она готова гулять или бегать в любое время и, как правило, заботится о защите и очень дружелюбна к детям. Кроме того, она послушна благодаря своему высокому интеллекту.
Совсем нет. Немецкие овчарки — порода, отличающаяся приветливостью. Они отлично откликаются на любые команды. Эта очень активная порода всегда хочет что-то делать, поэтому ей никогда не будет скучно, если вы знаете, чем ее занять. Эти собаки требуют от хозяина серьезных усилий и активности, но при этом доставляют большое удовольствие. Любые проблемы со здоровьем у вашей немецкой овчарки можно решить при надлежащем уходе.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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