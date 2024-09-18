Всё, что нужно знать о породе



Немецкая овчарка — умная, активная и преданная порода, — соответствует всем требованиям, предъявляемым к собаке. Преданная своему хозяину и семье, в которой она живет, эта собака будет следовать за вами из комнаты в комнату, в машину и вообще куда угодно.

Уровень энергии немецкой овчарки: высокий. Однако это также связано с тем, что эта порода воспринимает любую активность с энтузиазмом. Ходьба, бег — немецкой овчарке все подходит. Она также прекрасно показывает себя в соревнованиях по выслеживанию и аджилити.

Если и есть одна характеристика, которая является определяющей для немецкой овчарки, то это ее ум. Она известна своим невероятно высоким интеллектом и способностью разбираться во всем, а также верным характером, поэтому ее часто используют в своей работе представители вооруженных сил.

Благодаря очень высокому интеллекту немецкая овчарка также широко используется в качестве служебной собаки для инвалидов, в том числе для слабовидящих людей. Она идеально подходит для этой роли, учитывая ее непоколебимую преданность, ум и острое обоняние.

Хорошо дрессируйте эту собаку, и ваши усилия будут вознаграждены сполна. Немецкая овчарка отличается исключительной уверенностью в себе, тем не менее эта порода также отлично зарекомендовала себя в качестве собаки-компаньона. Она очень привязана к своему хозяину, поэтому обучение немецкой овчарки — несложная задача, просто нужно быть последовательным.

Другая отличительная черта породы: шерсть! Она двухслойная, густая, бархатистая с характерными яркими пятнами, придающими немецкой овчарке царственный вид.