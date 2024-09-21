Поговорим о лабрадор-ретриверах.
Есть причина, по которой лабрадор-ретривер — собака, которая популярна по всему миру. Игривые, преданные, они известны своим открытым, полным энтузиазма темпераментом, который быстро приходится по душе владельцам. Кроме того, они умны. Они легко поддаются дрессировке, нужно лишь запастись небольшим терпением. Просто не оставляйте пищу в легком доступе.
Официальное название: лабрадор-ретривер
Другие названия: лабрадор, лаб
Происхождение: Великобритания
Склонность к слюнотечению4 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки5 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*4 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода4 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире1 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|56 - 61 cm
|53 - 58 cm
|Вес
|Вес
|30 - 36 kg
|25 - 32 kg
|Взрослый возраст
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет и более
|Старше 8 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с лабрадором
Все, что нужно знать о породе
Лабрадоры определенно не лежебоки. Они охотно плавают, играют — кто-то сказал: «Апорт!»? — наслаждаются долгими прогулками со своими любимыми людьми... Они готовы ко всему, в том числе к дрессировкам. Благодаря сообразительности этих собак сеансы дрессировки обычно проходят легко. После курса дрессировки большинство лабрадоров, уравновешенных и игривых, отлично ладят с детьми. Характер лабрадор-ретривера позволяет ему стать превосходным проводником человека с ограниченными возможностями или собакой-терапевтом. Кроме того, у них очень проницательный характер.
Важно помнить, что у них есть значительный источник мотивации — аппетит! Это может создать некоторые сложности в поддержании здорового веса у собак этой породы. Однако сбалансированное, разработанное специально для этой породы питание, интенсивные физические нагрузки, осмотры у ветеринарного врача помогут вашей собаке оставаться здоровой.
Лабрадоры — собаки, обладающие крепким и мускулистым телом, сильными челюстями и крупным носом. Их умные глаза, обычно карие или орехового цвета, полны преданности, самоотдачи. Когда он смотрит на своего владельца, их эмоциональная связь очевидна всем.
Шерсть у представителей породы короткая, густая, без волнистости, очесов, с устойчивым к погодным условиям подшерстком. У них может быть желтый (от светло-кремового до лисье-рыжего), коричневый или сплошной черный окрас. Хвост толстый у основания, во время движения часто приподнят. Он полностью покрыт густой шерстью, придающей ему округлый вид так называемого «хвоста выдры». Совет: когда лабрадор рад вас видеть, держитесь подальше от его хвоста!
Эти животные известны своим дружелюбным, добрым нравом, они прекрасно адаптируются практически к любым жизненным ситуациям. Это семейная собака, которая с большим нетерпением будет ждать возвращения ваших детей из школы, а потом радостно бежать им навстречу, чтобы поиграть с ними. Услышав посторонние или громкие звуки, она будет лаять, но хорошей сторожевой собаки из нее не выйдет — при надлежащей социализации ретриверы совершенно неагрессивны и не проявляют никакой враждебности ни к человеку, ни к своим собратьям.
Два факта о породе лабрадор-ретривер
1. Лабрадоры особенно любят две вещи:
игры и корм.
Но не обязательно в такой последовательности. Но для этого как раз нужны дрессировки. Вы можете найти множество отличных видеоматериалов по дрессировке щенков в Интернете, а также обратиться к кинологу. Для поддержания отличной физической формы этим питомцам требуются длительные игры. У вас все получится!
2. Контроль возможных проблем
У представителей этой породы могут развиваться проблемы со здоровьем — от дисплазии (добросовестные заводчики обязательно проверяют, чтобы у родителей не было этой болезни) до разрывов передних крестообразных связок колена (да, как у людей!). Если регулярно посещать ветеринарного врача, а также придерживаться сбалансированной диеты, можно предотвратить и обнаружить большую часть проблем на ранних стадиях.
История породы
Лабрадор-ретриверы не просто так очень хороши на суше и в воде. Они являются прямыми потомками водяной собаки святого Джона и получили свое название в честь столицы канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Этих трудолюбивых собак использовали рыбаки, чтобы вытаскивать сети и рыбу из ледяных вод этой прибрежной дикой местности. Эти собаки также составляли рыбакам компанию на огромном, изолированном, наверняка негостеприимном острове.
Однако ответ на вопрос «Откуда произошли лабрадоры?» не совсем однозначен. Считается, что порода, какой мы ее знаем сейчас, была выведена в Великобритании приблизительно в начале 1800-х годов. Путешествующие аристократы, а также вернувшиеся рыбаки привезли предка лабрадора с собой в Англию, где собаки обрели раннюю славу благодаря своей выносливости и преданному нраву.
Граф Малмсбери, человек явно дальновидный, обратил на них внимание и верно подметил, что собаки хорошо подходят для жизни в поместье. Была успешно реализована программа разведения — именно благодаря графу и некоторым дворянам мы знаем эту породу. Лабрадор-ретриверы по-прежнему чувствуют себя в воде так же комфортно, как на суше. Они остаются одной из самых популярных пород в мире, проявляя при этом отличные качества охотничьей собаки.
От головы до кончика хвоста
Лабрадор-ретривер: характеристика породы
1.Уши
2.Шерсть
3.Шерсть
4.Хвост
5.Ноги и спина
На что стоит обратить внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о породе — от характерных черт до особенностей здоровья
Лабрадор-ретриверы часто бывают склонны к ожирению.
Они любят стащить что-нибудь съедобное, если могут это достать! Согласно научным данным, им необходимы физические упражнения и сбалансированное питание, чтобы скомпенсировать склонность к ожирению. Это также сводит к минимуму проблемы с суставами, например дисплазию тазобедренного или локтевого суставов, которая может привести к неправильному развитию тазобедренных суставов и артриту, а также к соответствующим проблемам в локтевых суставах. Дисплазия, которая иногда бывает болезненной, может уменьшить подвижность питомца, тогда для ее устранения потребуется хирургическое вмешательство. Но есть и хорошие новости. Ранняя диагностика — ключ к контролю над этим заболеванием; благодаря регулярным осмотрам вы сможете взять его под контроль.
Вам они, наверное, знакомы под названием «инфекции ушей», но медицинский термин — отит
Лабрадор-ретриверы могут быть склонны к ним. Это может быть связано с образом жизни, но нередко причиной становится страсть ретриверов к плаванию (даже если это просто плескание в небольших водоемах), — из-за этого у них могут возникать повторяющиеся инфекции ушей. Ушная раковина, большая внешняя часть уха, блокирует свободную циркуляцию воздуха, поэтому влага может оставаться в ушном канале. В большинстве случаев боль, зуд, неприятный запах из ушей, возможную потерю слуха, которые сопровождают отит, можно предотвратить, если регулярно проходить ветеринарные осмотры. Специалист знает об этой особенности породы. Он обнаружит отклонения на ранней стадии и проведет нужное лечение.
Они также подвержены разрывам связок.
Крестообразные связки — это образования из соединительной ткани, которые удерживают коленные суставы вместе. Разрывы могут быть очень болезненными для собаки, так как в этом случае коленные суставы скользят вперед и назад. Это самая распространенная ортопедическая травма у активных животных, которые имеют прямое строение задних лап. Но подобные отклонения можно обнаружить на ранней стадии. Для этого достаточно дважды в год приводить собаку на ортопедическое обследование.
Ветеринарный врач также может рассказать, как корректировать вес вашего питомца для профилактики ожирения. Благодаря этим простым средствам вы будете контролировать потенциальные проблемы.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья питомца
При выборе корма нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания, состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни, чувствительность. Корм обеспечивает организм собаки энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать любого дефицита или избытка нутриентов, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, а также для роста и развития. На протяжении первых 15 месяцев иммунная система щенков постепенно развивается. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион, богатый высокоусвояемыми белками. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды (ФОС), поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать гранулы с адаптированным размером, формой, текстурой, чтобы щенку было легче захватывать их и разгрызать. В период роста также требуется умеренное потребление энергии. У крупных щенков период роста продолжительный, интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета и суставов, в том числе деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы также начинают расти. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса. Одной из причин появления избыточного веса может стать кастрация или стерилизация.
Рацион, разработанный специально для щенков в период роста, должен содержать повышенные уровни питательных веществ, в том числе уровень кальция. Но следует помнить, что щенки крупных пород чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что полнорационный корм, созданный специально для питомцев в период роста, совершенно не требует никаких добавок, а иногда такие добавки могут быть даже опасны. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление. На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
поддерживать здоровый вес благодаря правильной калорийности, повышенному уровню белка, L-карнитину, который способствует здоровому жировому обмену. Лабрадор-ретриверы хорошо известны повышенным аппетитом и предрасположенностью к набору лишнего веса. Специально разработанная форма гранул помогает замедлить скорость потребления пищи.
Глюкозамин, хондроитин, антиоксиданты, Омега-3 жирные кислоты (EPA/DHA) помогают поддерживать здоровье костей и суставов.
Жирные кислоты EPA/DHA, аминокислоты, витымины группы В поддерживают защитные функции кожи и помогают сохранить красоту шерсти.
Высококачественный белок, сбалансированное содержание клетчатки обеспечивают оптимальную усвояемость.
Первые признаки старения начинают проявляться у лабрадоров с пятилетнего возраста. Формула, обогащенная антиоксидантами, помогает поддерживать жизненный тонус, а такие питательные вещества, как хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Адаптированный уровень жиров и калорий для поддержания оптимального веса, белки, L-карнитин для поддержания мышечной массы.
Повышенное содержание витаминов C, E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание железа, меди, цинка, марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы питомец получал достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей. Адаптированная форма гранул помогает снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса.
Содержание и уход за лабрадор-ретривером
Советы по грумингу, дрессировке, физической нагрузке
Это жизнерадостная, энергичная порода, которая нуждается в ежедневных физических нагрузках. Если его потребность в активности не удовлетворяется в достаточной мере,он, скорее всего, будет проявлять гиперактивность, иногда даже деструктивное поведение, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Среди любимых занятий этих собак — плавание, а также поиск и апортировка предметов. Они могут быть склонны к набору лишнего веса, но они также любят сжигать энергию во время охоты или длительных пробежек. Возможно, вы уже догадались, что эта порода не подходит для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Для здоровой блестящей шерсти следует расчесывать и чистить ее еженедельно, а в период сезонной линьки — еще чаще. Периодически питомцев нужно купать, особенно после активного отдыха на улице. Особенно если он был где-то рядом с озером или прудом! Животные, как и люди, нуждаются в регулярном уходе за зубами, включая чистку зубов в домашних условиях и профессиональный уход. Забота о гигиене ротовой полости питомца важна для его общего состояния здоровья в будущем. Следует подрезать питомцу когти по мере отрастания, а также еженедельно проверять состояние ушей.
Лабрадор-ретриверы обладают большой физической силой, энергичностью, поэтому крайне важно социализировать и дрессировать их с раннего возраста. А также развлекать. Если начиная с 7-недельного возраста постепенно знакомить щенка с разными людьми, местами, ситуациями, а также с раннего возраста дрессировать его, он вырастет хорошо обученной, умной собакой. Для щенка сеансы дрессировки — часть процесса социализации. Кроме того, во время дрессировки владелец может обнаружить деструктивное поведение питомца и скорректировать его, пока еще не слишком поздно. Лабрадор — преданный, умный, полный энтузиазма компаньон. Проявив небольшое терпение, вы сможете хорошо выдрессировать его, а в ответ получить отличное поведение и радость питомца.
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Все о породе
Ответ — да. У них двухслойный тип шерсти; из-за этого ретриверы могут активно линять. Это происходит круглый год, но особенно сильно линька выражена в весенне-зимний период. Приучите питомца к вычесыванию дважды в неделю — это уменьшит количество шерсти в вашем доме.
Любая собака не знает всех правил поведения без обучения. Но лабрадор готов учиться. Правильно занимаясь с ним, вы или профессиональный кинолог сможете объяснить щенку, чего от него ожидают. Благодаря своему темпераменту эти питомцы стараются угодить владельцу, поэтому они относительно быстро «схватывают» все, чему их учат. Если в вашем доме есть дети, очень важно начать дрессировать собаку в раннем возрасте.
Подробнее о породах
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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