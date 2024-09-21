Все, что нужно знать о породе



Лабрадоры определенно не лежебоки. Они охотно плавают, играют — кто-то сказал: «Апорт!»? — наслаждаются долгими прогулками со своими любимыми людьми... Они готовы ко всему, в том числе к дрессировкам. Благодаря сообразительности этих собак сеансы дрессировки обычно проходят легко. После курса дрессировки большинство лабрадоров, уравновешенных и игривых, отлично ладят с детьми. Характер лабрадор-ретривера позволяет ему стать превосходным проводником человека с ограниченными возможностями или собакой-терапевтом. Кроме того, у них очень проницательный характер.

Важно помнить, что у них есть значительный источник мотивации — аппетит! Это может создать некоторые сложности в поддержании здорового веса у собак этой породы. Однако сбалансированное, разработанное специально для этой породы питание, интенсивные физические нагрузки, осмотры у ветеринарного врача помогут вашей собаке оставаться здоровой.

Лабрадоры — собаки, обладающие крепким и мускулистым телом, сильными челюстями и крупным носом. Их умные глаза, обычно карие или орехового цвета, полны преданности, самоотдачи. Когда он смотрит на своего владельца, их эмоциональная связь очевидна всем.

Шерсть у представителей породы короткая, густая, без волнистости, очесов, с устойчивым к погодным условиям подшерстком. У них может быть желтый (от светло-кремового до лисье-рыжего), коричневый или сплошной черный окрас. Хвост толстый у основания, во время движения часто приподнят. Он полностью покрыт густой шерстью, придающей ему округлый вид так называемого «хвоста выдры». Совет: когда лабрадор рад вас видеть, держитесь подальше от его хвоста!

Эти животные известны своим дружелюбным, добрым нравом, они прекрасно адаптируются практически к любым жизненным ситуациям. Это семейная собака, которая с большим нетерпением будет ждать возвращения ваших детей из школы, а потом радостно бежать им навстречу, чтобы поиграть с ними. Услышав посторонние или громкие звуки, она будет лаять, но хорошей сторожевой собаки из нее не выйдет — при надлежащей социализации ретриверы совершенно неагрессивны и не проявляют никакой враждебности ни к человеку, ни к своим собратьям.