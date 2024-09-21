Всё, что нужно знать о породе



Милые, забавные и своеобразные, эти собачки внешне напоминают «малыша Йоду». Собаки этой породы пользуются большой популярностью, особенно в качестве семейных питомцев, и славятся уравновешенным и послушным нравом. После курса дрессировки они отлично ладят с другими питомцами и детьми благодаря игривой стороне их характера. Кроме того, они довольно умные и сообразительные животные.

Еще одно их преимущество — относительная неприхотливость в уходе. Их короткая гладкая шерсть легко поддается уходу, и у них умеренные потребности в физических нагрузках. Кроме того, это довольно тихая порода, которая не склонна к частому лаю.

Мопсы уже 2000 лет являются любимцами собаководов. Они были выведена в Китае, где «курносые» собачки всегда были в моде. С тех пор, как их завезли в Европу в XVI веке, они стали популярными домашними питомцами по обе стороны света.

Они отличаются от других декоративных пород тем, что у них есть общие предки с мастифами. Примечательно, что для обеих пород характерна морщинистая кожа со складками.

У этих мелких, но крепких животных плотно прилегающая короткая шерсть различных окрасов: от серебристого и абрикосового до рыжеватого и черного. Кроме того, у них особенно выразительная морда. Они известны своим «бочкообразным» телом, а дополняет их силуэт характерный закрученный хвост.

Следует помнить, что их приземистый вид и склонность к лени могут повысить риск набора избыточного веса. Но не беспокойтесь: при условии правильного питания и достаточного количества физических нагрузок их несложно поддерживать в идеальной форме. Кстати, продолжительность их жизни составляет 12–15 лет, что является средним показателем среди собак.

Представители этой породы также часто появляются на кино- и телеэкранах. Пожалуй, одним из самых ярких примеров является говорящий пес Фрэнк из серии фильмов «Люди в черном». Кроме того, в телесериале «Спин-Сити» питомец Картера, Рэгс, часто оказывается в центре внимания, а в сериале «Западное крыло» есть мопс по кличке Бесс. Все до единого — звезды!