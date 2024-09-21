Давайте поговорим о мопсах
Будучи популярной декоративной породой, мопс — собака, которая является олицетворением радости. Благодаря своей внешности и нраву он может стать душой любой компании, особенно если учесть его добродушный и игривый характер. Кроме того, за их шерстью легко ухаживать, они не нуждаются в больших физических нагрузках и не слишком много лают. Они живая иллюстрация к латинской поговорке Multum in Parvo, которая переводится как «многое в малом».
Официальное название: Мопс
Другие названия: китайский мопс
Происхождение: Китай
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Склонность к лаянию1 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|25.5 - 33 cm
|25.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
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Всё, что нужно знать о породе
Милые, забавные и своеобразные, эти собачки внешне напоминают «малыша Йоду». Собаки этой породы пользуются большой популярностью, особенно в качестве семейных питомцев, и славятся уравновешенным и послушным нравом. После курса дрессировки они отлично ладят с другими питомцами и детьми благодаря игривой стороне их характера. Кроме того, они довольно умные и сообразительные животные.
Еще одно их преимущество — относительная неприхотливость в уходе. Их короткая гладкая шерсть легко поддается уходу, и у них умеренные потребности в физических нагрузках. Кроме того, это довольно тихая порода, которая не склонна к частому лаю.
Мопсы уже 2000 лет являются любимцами собаководов. Они были выведена в Китае, где «курносые» собачки всегда были в моде. С тех пор, как их завезли в Европу в XVI веке, они стали популярными домашними питомцами по обе стороны света.
Они отличаются от других декоративных пород тем, что у них есть общие предки с мастифами. Примечательно, что для обеих пород характерна морщинистая кожа со складками.
У этих мелких, но крепких животных плотно прилегающая короткая шерсть различных окрасов: от серебристого и абрикосового до рыжеватого и черного. Кроме того, у них особенно выразительная морда. Они известны своим «бочкообразным» телом, а дополняет их силуэт характерный закрученный хвост.
Следует помнить, что их приземистый вид и склонность к лени могут повысить риск набора избыточного веса. Но не беспокойтесь: при условии правильного питания и достаточного количества физических нагрузок их несложно поддерживать в идеальной форме. Кстати, продолжительность их жизни составляет 12–15 лет, что является средним показателем среди собак.
Представители этой породы также часто появляются на кино- и телеэкранах. Пожалуй, одним из самых ярких примеров является говорящий пес Фрэнк из серии фильмов «Люди в черном». Кроме того, в телесериале «Спин-Сити» питомец Картера, Рэгс, часто оказывается в центре внимания, а в сериале «Западное крыло» есть мопс по кличке Бесс. Все до единого — звезды!
Два факта о породе
1. Не чихайте на него
В перевозбужденном состоянии мопсы склонны к так называемому «обратному чиханию», из-за которого они испытывают трудности с дыханием и фыркают. Однако это обычно не приносит вреда. Массаж горла и успокаивающие слова могут помочь сократить продолжительность приступа.
2. Французская связь
Жозефина Бонапарт, жена Наполеона, была любительницей этой породы, и у нее был мопс по кличке Фортуна. Более того, находясь под стражей в Париже, она передавала послания, пряча их под ошейником своей маленькой собачки. Другие факты из истории породы вы найдете ниже…
История породы
Мопс считается одной из древнейших пород собак: предполагается, что она появилась как минимум 2000 лет назад, а может и раньше. У этой породы долгая и славная история. Количество мопсов в Англии еще больше возросло после штурма Императорского дворца в Пекине в 1860 году.
Когда британцы вернулись домой, они привезли с собой некоторых собак. Впоследствии они также обрели популярность в США, и в 1885 году были официально признаны Американским клубом собаководства. В последнее время их популярность продолжает расти, и мопс остается одной из самых желанных декоративных собак.
От головы до кончика хвоста
Мопс: описание породы
1.Голова
2.Морда
3.Корпус
4.Шерсть
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
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У них могут быть предрасположенность к проблемам с дыхательной системой
Мопсы относятся к брахицефальным породам, у которых могут возникать трудности с дыханием из-за формы головы, морды и горла. С подобными проблемами также сталкиваются французские и английские бульдоги, пекинесы и бостон-терьеры. У мопсов особенно компактные дыхательные пути. Из-за этого они плохо переносят жару и могут относительно легко получить тепловой удар, поэтому время прогулок следует подбирать соответствующим образом. Как и всегда в таких случаях, профилактика лучше лечения, поэтому стоит приобретать животных у ответственных заводчиков, которые заботятся о здоровье собак.
Еще одна важная особенность — предрасположенность к проблемам с глазами.
Большие шарообразные глаза — одна из самых узнаваемых черт этой породы. Но с ними также могут возникать некоторые проблемы, такие как катаракта, язвы роговицы и заболевания век или ресниц, а также пигментарная кератопатия, распространенная у брахицефальных животных. Ранняя диагностика — лучший способ предотвратить развитие патологии и осложнений, поэтому рекомендуется регулярно проверять глаза питомца на наличие каких-либо отклонений. Для этого хорошо достаточно раз в неделю проводить процедуры груминга. Кроме того, стоит регулярно посещать ветеринарного врача-офтальмолога.
Приобретать питомца следует только у ответственного заводчика.
Еще одна менее известная проблема, присущая только самкам, — дистоция. Это осложнение родовой деятельности, поэтому им часто требуется кесарево сечение, чтобы обеспечить безопасные роды. Поскольку родовая деятельность может представлять угрозу для жизни этих питомцев, им можно провести операцию, чтобы исключить вероятность появления незапланированной беременности. В любом случае, разведение лучше доверить профессиональным заводчикам — они знают, как обеспечить безопасность матери и щенков. Ответственные заводчики также проверяют животных на наличие различных наследственных заболеваний и тщательно отбирают для разведения животных без экстремально выраженных черт.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков мопса потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя поддержанию баланса микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать гранулы. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA-DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В;
поддержание мышечного тонуса с помощью адаптированного содержания белка и антиоксидантов;
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров;
Взрослые животные подвержены заболеваниям полости рта, в частности, накоплению зубного налета и камня. Поэтому важно следить за гигиеной ротовой полости. Формула, содержащая хелаторы кальция, помогает уменьшить отложение зубного камня и поддержать ежедневную гигиену полости рта. Форма и размер гранул должны быть такими, чтобы животному с брахицефальным строением черепа было легче их захватывать и разгрызать. Мелкие собаки могут обладать привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Кроме того, мелкие породы склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание. Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки, высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула животных, живущих в основном в помещении. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, пониженное содержание калорий, включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, помогают поддерживать здоровый вес. Обратите внимание, что помимо постоянного содержания в помещении, к избыточному весу собак также может приводить стерилизация.
После 8 лет у этих питомцев появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Повышенное содержание железа, цинка, марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровой шерсти. Жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Поскольку мопсы любят прохлаждаться на диване и обожают есть, важно, чтобы они получали достаточный объем ежедневной физической нагрузки. Одного часа должно быть достаточно — это могут быть прогулки или посещение специальной площадки. Им также нравится играть в саду или во дворе.
Однако следует помнить, что они плохо приспособлены к бегу, и это занятие может вызывать у них гипервентиляцию. Кроме того, в жаркую погоду лучше гулять с ними рано утром или поздно вечером, чтобы избежать полуденной жары. Поскольку они, как правило, не умеют плавать, воды также следует избегать.
Одним из многочисленных плюсов породы является то, что за ней требуется минимальный уход. Их короткая, гладкая шерсть очищается практически сама. Все, что им нужно, — деликатное еженедельное вычесывание щеткой со средней щетиной или рукавицей для груминга. Также им не нужно купаться, если только они не катались в грязи. Но помните: в сезон линьки у них может активно выпадать шерсть, поэтому их нужно вычесывать дополнительно, чтобы удалить отмершие волоски. Также необходимо регулярно подстригать им когти и проверять уши и глаза на предмет чего-либо необычного. Кроме того, важно чистить зубы и проходить регулярные стоматологические осмотры.
Хотя это действительно идеальный компаньон, временами он может быть немного упрямым, особенно когда дело доходит до домашней дрессировки. Помочь решить эту проблему может дрессировка, начатая в раннем возрасте. Как только эти питомцы усвоят правила поведения, обучение будет проходить быстрее и легче. Им также пойдет на пользу ранняя социализация. Поскольку эти любимцы чувствительны к отношению со стороны владельца, лучше применять для их обучения положительное подкрепление — лакомства, похвалу и игры. Позже некоторые из них смогут хорошо проявить себя в такой дисциплине, как обидиенс.
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Все о мопсах
Нет, из всех пород мопсы, пожалуй, одни из самых неприхотливых в уходе. У них добродушный характер, а за их короткой шерстью очень легко ухаживать. Кроме того, из-за своего небольшого размера и не очень высокого уровня активности им требуется лишь умеренный объем физической нагрузки.
Да, эти питомцы игривы и ласковы, поэтому хорошо подходят для семьи. Подобно другим собакам, для мопсов очень важны дрессировка и воспитание. Кроме того, из-за очень особого строения черепа они физически не способны кусаться. По этой причине они считаются идеальными питомцами, которые ладят со всеми членами семьи.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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