Давайте поговорим о породе вест-хайленд-уайт-терьер
Известный многим благодаря своей белоснежной шерсти, вест-хайленд-уайт-терьер (или «вести») бодр, крепок и удивительно силен. Эти своенравные крошечные шотландцы умны, любопытны и могут быть довольно дерзкими. Они сильно привязываются к своим владельцам, поэтому будут бить тревогу при любой предполагаемой угрозе — благодаря этому они становятся хорошими охранниками. Первоначально выведенные для охоты на крыс, вест-хайленды и сегодня частично сохраняют цепкий охотничий инстинкт и могут весьма решительно добиваться своего.
Официальное название: Вест хайленд уайт терьер
Другие названия: Полталлох- или розенит-терьер, вести
Происхождение: Шотландия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|- 28 cm
|- 25.5 cm
|Вес
|Вес
|6.8 - 9 kg
|6.8 - 9 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Давайте познакомимся с породой
Все, что нужно знать о породе
Будучи одной из самых популярных разновидностей терьеров, они обладают яркой индивидуальностью. Это общительные, дружелюбные, умные собаки, у которых определенно есть собственное мнение. Из-за этого дрессировка может оказаться непростой, но при должном терпении — и нескольких здоровых лакомствах — все получится.
Как правило, эти миниатюрные питомцы хорошо адаптируются к домашним условиям. Достигая в холке максимум 28 сантиметров, они прекрасно себя чувствуют в квартире, при условии, что ежедневно получают достаточный уровень активности. Единственное, о чем стоит помнить, — они могут резко реагировать, если чувствуют угрозу, поэтому лучше держать их под присмотром в присутствии маленьких детей или других животных.
Порода происходит из Шотландского нагорья, где ее разводили для охоты на крыс и лис. До сих пор она частично сохраняет этот инстинкт. Поэтому ее представители с удовольствием могут преследовать других животных и всегда радуются возможности поиграть во дворе. Вест-хайленды — прекрасные исследователи, «копатели» и «нюхачи», хотите вы того или нет.
Эти маленькие животные удивительно сильные и крепкие. Представители породы отличаются неплохим здоровьем, силой, высокой продолжительностью жизни. Многие из них доживают до 13 лет и даже больше.
Их отличительная двухслойная белая шерсть на самом деле довольно жесткая — она защищает их от непогоды. А двигаются они быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Темно-карие глаза обычно яркие, бдительные; настороженные уши постоянно прислушиваются к малейшему звуку.
Они оберегают свою территорию и всегда лают на любых приближающихся незнакомцев. Это делает вести хорошим охранником, но такие качества не позволяют завести его там, где шуметь запрещено. В остальном эти маленькие подвижные терьеры прекрасно впишутся в любую домашнюю обстановку.
Два факта о вест-хайленд-уайт-терьерах
1. Стремление к подкопам
Поскольку эта порода имеет охотничье происхождение и ее предки зарывались под землю, чтобы выманить свою добычу, они всегда рады порыть землю на прогулке. На самом деле название «терьер» происходит от слова «терра» («земля»).
2. Один дома — или нет?
Хотя у этих питомцев независимый характер, их нельзя оставлять надолго в одиночестве. Иначе по возвращении домой вы можете обнаружить истерзанные подушки или другие испорченные вещи. Если у вас возникнет необходимость оставить питомца одного, предварительно выгуляйте его или устройте небольшую пробежку, чтобы он мог выплеснуть энергию. Сведения о дрессировке приведены ниже.
История породы
История вест-хайленд-уайт-терьера началась несколько сотен лет назад на пересеченной местности Шотландии. Выведенные для охоты на лис и крыс, они бегали по шотландской сельской местности в поисках добычи для своих владельцев, которую хватали мощными зубами.
Истории известно, что их белоснежная шерсть когда-то была самых разных окрасов, но окончательно приобрела вид, который мы знаем сегодня, на охоте в прошлые века. В 1800-х годах собака, принадлежавшая полковнику Эдварду Малкольму из Полталлоха на западном побережье Шотландии, была случайно застрелена после того, как ее приняли за лису. С тех пор разводить стали только белых особей, чтобы не допустить повторения такой ошибки.
Первоначально называвшиеся розенит-терьерами — в честь шотландского поместья, из которого берет свое начало белая линия, — с конца 1800-х годов они стали известны как вест-хайленд-уайт-терьеры. Порода была официально признана Кеннел-клубом Великобритании в 1907 году и Американским кинологическим клубом в 1908 году.
Интересно, что Шотландия стала своего рода синонимом терьеров. Эта северная страна также стала местом зарождения керн-, скай-, скотч- и денди-динмонт-терьеров.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики вест-хайленд-уайт-терьеров
4.Голова
3.Корпус
5.Уши
1.Двухслойная шерсть
2.Уши
Моменты, на которые стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о вест-хайленд-уайт-терьере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Некоторые проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за их чувствительной кожи.
вест-хайленд-уайт-терьеры относятся к группе собак, которые могут быть склонны к «аллергическому дерматиту» или, проще говоря, к аллергии. Чрезмерная реакция иммунной системы часто приводит к зуду. Пытаясь его облегчить, питомец облизывает, расчесывает, кусает или растирает пораженное место. Подобные действия могут усугубить повреждение кожи и открыть путь для других инфекций, грибковых или бактериальных. Дерматит может проявляться в ответ на определенные продукты, аллергены окружающей среды и даже блох. Однако такая реакция поддается лечению — вместе с ветеринарным врачом вы сможете составить план, с помощью которого поддержите здоровье кожи вашего питомца. Это могут быть специальные носки (или воротник), различные варианты лечения и ветеринарные диеты.
Подобно другим мелким породам, вести склонны к заболеваниям полости рта.
Поэтому вест-хайленд-уайт-терьеру следует чистить зубы как можно чаще, а в идеале — ежедневно. Кроме того, они должны проходить регулярные стоматологические осмотры у ветеринарного врача. Питание также может значительно влиять на здоровье зубов. Гранулы, которые подходят для формы челюсти питомца, стимулируют разгрызание, а это замедляет накопление зубного налета. Формула, содержащая хелаторы кальция, помогает уменьшить отложение зубного камня. Больше узнать о лучшем питании для вест-хайленд-уайт-терьера можно в нашем разделе «Здоровое питание — более здоровая собака».
Принимайте во внимание предрасположенность этих питомцев к заболеванию под названием «львиная челюсть».
Это генетическое нарушение называется краниомандибулярной остеопатией (КМО). КМО (или «львиная челюсть») вызывает отек и утолщение костей челюсти. Это может привести к затруднению разгрызания, глотания корма, а также к слюнотечению. КМО нередко сопровождается болезненными ощущениями, хотя дискомфорт может уменьшаться по мере созревания скелета (в возрасте от 10 до 12 месяцев). Следите за любыми признаками отклонений в развитии и при необходимости обращайтесь к ветеринарному врачу для облегчения симптомов. Кроме того, нельзя допускать до разведения больных животных или носителей соответствующего гена, поэтому перед приобретением щенка проконсультируйтесь с надежным заводчиком. Оба родителя должны быть здоровыми.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для вест-хайленд-уайт-терьеров следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков вест-хайленд-уайт-терьера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков вест-хайленд-уайт-терьера развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Работа их пищеварительной системы также отличается от взрослого вест-хайленд-уайт-терьера: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни вест-хайленд-уайт-терьера важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Основными целями в области питания взрослого вест-хайленд-уайт-терьер являются:
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов, адаптированному содержанию жиров.
поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), аминокислотами, витаминами группы В. У вест-хайленд-уайт-терьера грубая шерсть и нежная кожа.
Взрослые животные подвержены заболеваниям полости рта, в частности, отложению зубного налета и камня. Зубы и челюсти вест-хайленд-уайт-терьера нуждаются в серьезной защите. Формула корма содержит хелаторы кальция, которые уменьшают образование зубного камня, а форма и текстура гранул стимулирует разгрызание, помогая поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Мелкие собаки отличаются привередливым вкусом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Собаки мелких пород склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для ее поддержания рекомендуется специальное питание.
Для вест-хайленд-уайт-терьеров, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и количество стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, пониженное содержание калорий, включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, помогают поддерживать здоровый вес. Стерилизация или кастрация также повышают риск набора избыточного веса.
Начиная с 8-летнего возраста у вест-хайленд-уайт-терьеров появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их почечную систему. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих вест-хайленд-уайт-терьеров должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
Уход, учитывающий индивидуальные потребности вест-хайленд-уайт-терьера
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Учитывая, что раньше эти собаки использовались для охоты, неудивительно, что они настолько энергичны. Вести требуется разумное количество физических нагрузок каждый день. Обеспечивайте питомцу не менее 30 минут активности в день, в идеале — до одного часа. Отличающиеся дружелюбием вест-хайленды с удовольствием играют в игры, гоняются за мячиками и общаются со своими собратьями. Отпуская их с поводка, принимайте во внимание их врожденный охотничий инстинкт — они любят копать землю и зарываться в норы диких животных. Также их следует держать подальше от любых мелких животных.
Их шерстный покров состоит из жестких волосков верхнего слоя и более мягких – нижнего; важно проводить ежедневный груминг. Наряду с обычным расчесыванием некоторые владельцы также используют технику, называемую триммингом (или щипкой), когда старая, отмершая шерсть осторожно выдергивается. Другие предпочитают водить питомцев к профессиональному грумеру каждые четыре — шесть недель. Есть положительный момент: вести не отличаются активной линькой. Кроме того, из-за особенностей внешнего слоя шерсти, который содержит мало жира и относительно устойчив к загрязнениям, купание требуется лишь изредка. Зубы следует чистить ежедневно, подрезать когти — по мере отрастания, а уши регулярно проверять.
Представители породы невероятно умны, быстро учатся, однако им также присуще некоторое упрямство. Как рабочие терьеры они были выведены для одиночной охоты, что придало им независимый нрав — эта черта сохранилась и сегодня. Благодаря приветливому, дружелюбному характеру, вест-хайленд-уайт-терьеры хорошо поддаются дрессировке методом вознаграждения и положительного подкрепления. Терпение — ключ к успеху! После освоения начальных команд вести преуспевают в различных спортивных дисциплинах для собак, от обидиенса до аджилити.
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Всё о вест-хайленд-уайт-терьерах
вест-хайленд-уайт-терьеры действительно не сдерживают себя в самовыражении. Но в основном они используют голос, чтобы объявить о прибытии незнакомца или о чем-то неожиданном. Обычно для их лая есть причина.
Вест-хайленд-уайт-терьеров нельзя оставлять в одиночестве слишком долго, поскольку они сильно привязываются к своим владельцам. В противном случае у них могут проявляться признаки деструктивного поведения. Иногда им бывает достаточно компании еще одной собаки.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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