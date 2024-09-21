Всё, что нужно знать о породе



Не обманывайтесь этой изящной манерой поведения, густой шелковистой шерстью и милым бантом. Может показаться, что эти питомцы не выходят из салонов красоты, однако это выносливые, жизнерадостные и умные маленькие собаки. В силу своего охотничьего прошлого они отличаются смелостью, бесстрашием и упорством.

Выведенные на севере Англии во время промышленной революции (да, несмотря на их надменный вид, они действительно произошли от рабочих собак) йоркширские терьеры изначально должны было защищать шахты и текстильные фабрики от крыс и мышей. Только в поздний период викторианской эпохи они стали популярны в качестве комнатных собачек и начали буквально купаться в роскоши английской аристократии.

Их отличает царственная осанка, как будто у них всегда было особое предназначение. Но на самом деле это дружелюбные, игривые собаки с любознательным характером, общение с которыми доставляет массу удовольствия.

Еще одна их характерная черта — любовь к вниманию со стороны владельца и контакту с ним. Эти питомцы могут оберегать своего владельца, если в этом есть необходимость, а еще иногда они любят полаять. По этой причине, а также из-за своих миниатюрных размеров, они лучше подходят для семей с детьми более старшего возраста.

Кроме того, йорки известны своей эффектной шелковистой шерстью. Этим животным делают разные модные «прически», дополняя их аксессуарами для волос, чтобы пряди не падали им на глаза. Интересный факт: длинная струящаяся шерсть этих животных исключительно тонкая и больше похожа на человеческий или конский волос. Чтобы шерсть этих собак не теряла свой блеск, ей требуется определенный уход. При этом они совсем не линяют, поэтому диван пылесосить не придется.

Будучи одной из самых маленьких пород собак, компактному йорку будет комфортно в жилье любых размеров. Это отличные компаньоны для тех, кто живет один. Кроме того, они относятся к одной из самых долгоживущих пород, часто доживая до «солидного» возраста. Неудивительно, что они относятся к одной из самых популярных маленьких пород.