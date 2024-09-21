Поговорим о йоркширских терьерах
Миниатюрные, но отважные — свои скромные размеры эти собаки с лихвой компенсируют характером. Известные своим дерзким, но дружелюбным темпераментом и яркой индивидуальностью, эти питомцы могут быть прекрасными компаньонами и сильно привязываются к людям. Они обладают всеми чертами настоящего терьера, поэтому из них получаются хорошие сторожевые собаки. Благодаря этой особенности, а также их великолепной длинной шелковистой шерсти их часто по праву называют «миниатюрными львами».
Официальное название: Йоркширский терьер
Другие названия: Йорк
Происхождение: Соединенное Королевство
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Активность линьки1 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|Вес
|Вес
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 22 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
Не обманывайтесь этой изящной манерой поведения, густой шелковистой шерстью и милым бантом. Может показаться, что эти питомцы не выходят из салонов красоты, однако это выносливые, жизнерадостные и умные маленькие собаки. В силу своего охотничьего прошлого они отличаются смелостью, бесстрашием и упорством.
Выведенные на севере Англии во время промышленной революции (да, несмотря на их надменный вид, они действительно произошли от рабочих собак) йоркширские терьеры изначально должны было защищать шахты и текстильные фабрики от крыс и мышей. Только в поздний период викторианской эпохи они стали популярны в качестве комнатных собачек и начали буквально купаться в роскоши английской аристократии.
Их отличает царственная осанка, как будто у них всегда было особое предназначение. Но на самом деле это дружелюбные, игривые собаки с любознательным характером, общение с которыми доставляет массу удовольствия.
Еще одна их характерная черта — любовь к вниманию со стороны владельца и контакту с ним. Эти питомцы могут оберегать своего владельца, если в этом есть необходимость, а еще иногда они любят полаять. По этой причине, а также из-за своих миниатюрных размеров, они лучше подходят для семей с детьми более старшего возраста.
Кроме того, йорки известны своей эффектной шелковистой шерстью. Этим животным делают разные модные «прически», дополняя их аксессуарами для волос, чтобы пряди не падали им на глаза. Интересный факт: длинная струящаяся шерсть этих животных исключительно тонкая и больше похожа на человеческий или конский волос. Чтобы шерсть этих собак не теряла свой блеск, ей требуется определенный уход. При этом они совсем не линяют, поэтому диван пылесосить не придется.
Будучи одной из самых маленьких пород собак, компактному йорку будет комфортно в жилье любых размеров. Это отличные компаньоны для тех, кто живет один. Кроме того, они относятся к одной из самых долгоживущих пород, часто доживая до «солидного» возраста. Неудивительно, что они относятся к одной из самых популярных маленьких пород.
Два факта о породе
1. Сказка о двух терьерах
В иллюстрированной книге Л. Фрэнка Баума Удивительный волшебник из страны Оз маленький песик Тото, кажется, был йоркширским терьером. Однако, когда по этой истории был снят фильм, главную роль сыграл керн-терьер. Но йорки взяли реванш, появившись в фильме с Одри Хепберн «Забавная мордашка», в котором снялся собственный пес актрисы.
2. Висячие уши...
Еще один забавный факт о представителях породы — знаете ли вы, что их щенки рождаются с висячими ушами? Более того, в некоторых случаях они остаются такими на всю жизнь. Это может стать проблемой только в том случае, если вы собираетесь участвовать с питомцем в выставках — стандарт породы допускает только стоячие уши, однако это никоим образом не является проблемой для самой собаки. Кроме того, многие люди считают висячие ушки привлекательной чертой.
История породы
Йоркширские терьеры появились на северо-востоке Англии и были названы в честь графства, из которого они происходят. Это логично. А вот несколько неожиданный факт: их история тесно связана с промышленной революцией.
В те времена, в 1800-х годах, шахтеры и фабричные рабочие часто ездили в регион в поисках работы, и среди них было несколько шотландцев. Рабочие с севера привезли с собой шотландских терьеров, и со временем эти собаки стали скрещиваться с английскими разновидностями. Это привело к появлению породы, которую мы знаем и любим сегодня.
Хотя мы не можем быть уверены в их точном происхождении, считается, что йоркширский терьер появился в результате скрещивания как минимум трех пород терьеров — староанглийского черно-подпалого, мальтезе и скай-терьера. Как бы то ни было, эти выносливые маленькие животные заработали себе репутацию превосходных охотничьих собак и использовались для ловли грызунов в шахтах и на фабриках. Порода была официально признана Клубом собаководов Англии в 1886 году.
В конце викторианской эпохи представители породы стали популярными компаньонами — любимыми декоративными собачками английской аристократии. Однако вскоре они стали пользоваться популярностью далеко за пределами Йоркшира и США. С тех пор их любят во всем мире.
От головы до кончика хвоста
Йоркширский терьер: описание породы
1.Голова
2.Морда
3.Корпус
4.Шерсть
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Маленькие лапки йорка нуждаются в особом уходе
Одной из самых частых проблем у этих животных является вывих коленной чашечки (привычный вывих надколенника). Это заболевание развивается, когда коленная чашечка буквально смещается относительно своего нормального положения. Могут проявляться следующие симптомы: очевидный дискомфорт, хромота или странная «подпрыгивающая» походка. В более позднем возрасте это также может привести к артриту. Профилактировать легче, чем лечить: лучше держать питомца подальше от любых мест, где он может попытаться прыгнуть. Для лечения вывиха применяется несколько методов: упражнения для укрепления мышц, коррекция веса и применение противовоспалительных препаратов. Иногда наиболее подходящим решением может стать хирургическая операция.
Лучше использовать шлейку, а не ошейник
Йорки, подобно многих другим мелким породам, могут быть предрасположены к коллапсу трахеи, который представляет из себя сужение или сжатие трахеи. Это может вызвать обструкцию дыхательных путей и привести к появлению различных симптомов: хрипов, дыхания со свистом, рвотных позывов. В тяжелых случаях могут случаться обмороки. Это заболевание связано с генетической предрасположенностью и может возникать при резких рывках поводка, например, когда питомец в ошейнике рвется вперед или владелец, наоборот, сильно тянет назад. Поэтому настоятельно рекомендуется выбрать шлейку, которая позволит лучше контролировать движения животного.
Важно заботиться об их зубах и деснах
Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, — здоровье ротовой полости. Мелкие собаки склонны к таким проблемам, как гингивит (воспаление десен) или заболевания пародонта (когда поражается вся поддерживающая структура зуба).
В более серьезных случаях накапливающиеся в ротовой полости бактерии могут стать причиной других заболеваний. Однако есть хорошая новость — ежедневная чистка поможет избежать таких проблем. Когда зубы остаются чистыми и здоровыми, в первую очередь снижается вероятность инфицирования десен. Хорошее питание имеет такое же большое значение, как и регулярные осмотры у стоматолога.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
Выбирая, чем кормить йоркширского терьера, нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания, состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
У щенков йорка потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых животных. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых животных: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту, а пребиотики поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры, что способствует хорошему качеству стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также чаще выше, чем в кормах для взрослых собак. Для поддержания здоровья длинной и шелковистой шерсти требуются питательные вещества, такие как жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), жирные кислоты омега-6, масло огуречника и биотин. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря повышенному содержанию незаменимых жирных кислот омега-3 (EPA и DHA), омега-6, масла огуречника и биотина.
Удовлетворение привередливого вкуса Размер и форма гранул должны соответствовать миниатюрной челюсти для облегчения захватывания и разгрызания корма. Это также помогает стимулировать их зачастую привередливый аппетит.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров.
Поддержание здоровой пищеварительной системы. Адаптированное содержание клетчатки и легкоусвояемые источники белков способствуют здоровому пищеварению и хорошему качеству стула.
У некоторых питомцев, живущих в основном в помещении, снижается уровень активности, поэтому важно строго следовать рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке продукта, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса. То же самое касается стерилизованных питомцев, поскольку после операции некоторые животные набирают избыточный вес.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенный антиоксидантами рацион помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в некоторых питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Легкоусвояемый белок, смесь пребиотиков и клетчатки способствуют поддержанию баланса кишечной микрофлоры и оптимальному качеству стула.
Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание микроэлементов (железа, цинка и марганца) помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Гранулы можно размочить в теплой воде, которая усилит аромат и облегчит прием пищи. Формула с хелаторами кальция помогает уменьшить образование зубного камня и поддерживать здоровье зубов.
Уход и условия содержания
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Даже с модной стрижкой и миловидным внешним видом йорки остаются терьерами до мозга костей. Поэтому им требуется достаточное количество физической активности каждый день. Их предки были рабочими собаками, поэтому они всегда чем-то заняты и не ведут «сидячий» образ жизни. От скуки ваш питомец может лаять больше, чем необходимо. Ежедневная прогулка — это необходимый минимум физической активности, а в идеале их должно быть две. Кроме того, им нравится играть со своими владельцами, особенно если это игра с мячом, а также много общаться. Все это непременно должно быть в их жизни.
Это может показаться удивительным, но их длинные шелковистые локоны не склонны к линьке. Однако для придания блеска уникальной шерсти, больше похожей на человеческие волосы, их необходимо аккуратно расчесывать каждый день. Шерсть может отрастать почти до земли, поэтому необходимо ее периодически подстригать. Рекомендуется их регулярно купать и в процессе ухода осматривать их уши на предмет загрязнений. Когти следует подстригать по мере необходимости. Еще одна рекомендация по грумингу йорка — стрижка челки, которая позволит шерсти не спадать на глаза. Шерсть также можно завязать в хвост бантиком. Для простоты некоторые владельцы предпочитают обрезать челку по всей длине.
Хотя иногда они бывают упрямыми, они обычно стремятся угодить. Они также быстро учатся и любят умственную активность. Это означает, что они хорошо реагируют на дрессировку, основанную на положительном подкреплении. Этот процесс доставляет удовольствие как собаке, так и ее владельцу, и помогает укрепить связь между ними. Кроме того, они могут преуспеть в занятиях по аджилити и обидиенс, а некоторые из них становятся отличными собаками-терапевтами. Подобно другим маленьким собачкам, они могут немного медленнее привыкать к дому, но они справятся с этим, если вы проявите терпение. Ранняя социализация и взаимодействие с людьми и животными также принесут свои плоды.
7/7
Всё о породе
Средняя продолжительность жизни представителей породы составляет от 12 до 15 лет. Однако они могут дожить и до более позднего возраста. В среднем самки йоркширского терьера живут на полтора года больше, чем самцы.
Часто задают вопрос: линяют ли йоркширские терьеры? Несмотря на то что у них длинная струящаяся шерсть, линяют они не больше, чем у людей выпадают волосы. Вы также можете задаться еще одним сопутствующим вопросом — гипоаллергенен ли йоркширский терьер. Ответ — нет, так как на самом деле нет такого понятия, как собака, не вызывающая аллергии. Основной аллерген вырабатывают все породы независимо от их шерсти.
Read more on this topic
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей