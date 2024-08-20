Мы никогда не идем на компромисс в вопросах качества
Почему рацион питания вашей кошки или собаки так важен?
Каждое животное уникально, и о его здоровье нужно заботиться. Правильно составленный корм содержит оптимальное количество питательных веществ, таких как природные антиоксиданты, витамины, пищевые волокна, пребиотики или минералы, которые помогают поддерживать здоровье собак и кошек каждый день.
Наша приверженность качеству и вкусу непоколебима, поэтому, если ваша кошка или собака не будут удовлетворены на 100%, мы вернем вам деньги.