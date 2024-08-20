Мы никогда не идем на компромисс в вопросах качества

Каждое животное уникально, и о его здоровье нужно заботиться. Правильно составленный корм содержит оптимальное количество питательных веществ, таких как природные антиоксиданты, витамины, пищевые волокна, пребиотики или минералы, которые помогают поддерживать здоровье собак и кошек каждый день.