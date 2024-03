Alles wat u moet weten over het ras



"Beste maatje" is de ideale uitdrukking om de langharige Chihuahua te beschrijven, de ideale gezelschapshond. Loyaliteit is een vanzelfsprekendheid voor een ras dat zich gemakkelijk op zijn gemak voelt, maar altijd waakzaam is als het om zijn eigenaar gaat. Blaffen naar vreemden kan gebeuren bij de Chihuahua maar het is nauwelijks reden tot bezorgdheid. Hij wordt al gauw afgeleid door een andere non-stop bezigheid. Wat hem betreft is het altijd speeltijd!

De krachtige persoonlijkheid van Chihuahua's blijkt uit hun officiële ranglijst: Zij staan momenteel op de 11e plaats op de jaarlijkse lijst van meest populaire rassen van de American Kennel Club.

En kan je tasjeshond zeggen! Het ras wordt nooit zwaarder dan 3 kilo - 6 pond - dus u kunt hem vrijwel overal mee naartoe nemen.

Als het om honden gaat, wordt ons vaak aangeraden op kinderen te letten uit vrees dat de hond hen ongewild pijn kan doen. Maar omdat dit ras zo klein is, zijn het juist kinderen die de Chihuahua zonder het te bedoelen kwaad zouden kunnen doen. Ze kunnen kwetsbaar zijn, dus houd een oogje in het zeil. Binnenshuis spelen is ideaal, evenals kleine hondenparken. Mentale stimulatie is geweldig voor Chihuahua's, en spelletjes zijn ook een ideaal tijdverdrijf.

Geen kolossale waakhond, maar Chihuahua's kunnen net zo beschermend zijn voor hun familie. Ze zijn meestal gereserveerd met vreemden, maar deze behoedzaamheid verdwijnt zodra er een nieuwe relatie is gevormd.