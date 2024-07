De Rottweiler is één van de oudste hondenrassen ter wereld, en stamt oorspronkelijk af van de Molossus, een soort mastiff. In de Romeinse tijd werden deze stevige honden gebruikt om vee te hoeden en de wacht te houden. Later vergezelden ze de Romeinse legioenen op hun epische reizen door de Alpen. Toen de Romeinen Duitsland bereikten, waar ze kolonies stichtten, ontmoetten hun honden elkaar en vermengden zich met de inheemse rassen. Dit resulteerde in de Rottweiler zoals we die nu kennen.

Genoemd naar het stadje Rottweil, dat een centrum voor de veehandel werd, zetten de honden hun werk als herdersdieren voort. Zij werden echter ook door de plaatselijke slagers aangenomen als betrouwbare trekhond - en werden zelfs bekend als Rottweiler Metzgerhunds (slagershonden).

Later, in het begin van de jaren 1900, werden Rottweilers de favoriete keuze van de politiedienst - en baanden zo de weg voor hun reputatie als waakhond. Ze werden in 1931 officieel erkend door de American Kennel Club, maar pas na de Tweede Wereldoorlog nam hun populariteit echt toe. Natuurlijk werden ze even bekend als huisdier.

Interessant is dat Rottweilers ook tot de eerste blindengeleidehonden behoorden - en, meer recent, zijn ze geprezen voor hun zoek-en-reddingswerk. Nu zijn ze, ondanks de nogal negatieve voorstelling die ze vaak in de media krijgen, een vaste favoriet onder hondenliefhebbers over de hele wereld.