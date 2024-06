Priprava vašega pasjega mladiča (in vas) na prvi obisk pri veterinarju

Prvi obisk veterinarja vašega novega pasjega mladiča ali odraslega psa bi moral biti kmalu po tem, ko ga pripeljete domov.

Odgovorni vzreditelji in zavetišča za živali bodo že predhodno opravili pregled vašega psa ali mladiča. Prej, ko se seznanijo z veterinarjem, lažje jim bo.

Vaš veterinar je oseba, ki lahko odgovori na vsa vaša vprašanja in pomaga ohraniti vašega psa zdravega. Sčasoma bodo natančno poznali zdravstveno zgodovino vašega psa in z njim vzpostavili odnos. To bo pomagalo pri hitrem diagnosticiranju in zdravljenju morebitnih težav in bolezni v prihodnosti.