Что такое сопутствующие продукты в кормах для кошек и собак
Что такое сопутствующие продукты в кормах для кошек и собак?
Согласно законодательству ЕС, сопутствующие продукты животного происхождения не предназначены для потребления человеком. Однако, их определение разнится в зависимости от применения: например, почка рассматривается как сопутствующий продукт животного происхождения, когда она входит в состав корма для домашних питомцев, но также и как мясной продукт при потреблении людьми.
Тем не менее это не означает, что сопутствующие продукты опасны для употребления или что в них недостаточно питательных веществ. Скорее речь о том, что они не рассматриваются как основные продукты, предназначенные для потребления человеком.
Какова пищевая ценность сопутствующих продуктов?
Сопутствующие продукты обеспечивают кошек и собак множеством высококачественных питательных веществ, которые необходимы для их здоровья. Например, одна только печень может обеспечить питомца железом, а также витаминами группы В (особенно В12) и витамином А. Эти питательные вещества необходимы для поддержания здоровья нервной системы, кожи, роста, образования красных кровяных телец и качества зрения. Водоросли же являются отличным источником глюкозамина, который играет ключевую роль в сохранении свободы движений и поддержании здоровья суставов у кошек и собак.
Однако в сопутствующих продуктах содержатся и другие питательные вещества, такие как белки, жиры, минералы и витамины, играющие жизненно важную роль в процессе формирования тканей органов и мышц, поддержании иммунной системы и обеспечении энергией.
Кошкам и собакам необходим точный баланс питательных веществ, основанный, среди прочего, на определенном количестве белков, витаминов, минералов и жиров. Чтобы кошки и собаки получали полнорационный корм, адаптированный к их потребностям, очень важно сосредоточиться не на восприятии ингредиентов, а на конкретных питательных веществах, которые можно получить из каждого вида сырья.
Являются ли побочные продукты экологически более устойчивыми?
По сравнению с другими ингредиентами, обычно используемыми при производстве кормов для домашних животных, побочные продукты не только невероятно питательны, но и более экологичны, поскольку они не конкурируют с производством пищевых продуктов для человека. Поэтому использование побочных продуктов в кормах для домашних животных имеет принципиальное значение для будущего рационального использования ресурсов в отрасли производства таких кормов. Это не только сводит к минимуму отходы, но и позволяет избежать дополнительного спроса на продукты животноводства, что оказывает влияние на окружающую среду и позволяет нам избегать конкуренции с цепочками по производству пищевых продуктов для людей.
Например, чтобы помочь ветеринарным врачам успешно лечить собак, страдающих от устойчивой неблагоприятной пищевой реакции (AFR), в Royal Canin создали инновационное диетологическое решение, используя перья в качестве источника белка. Эта разработка позволяет избежать конкуренции за источники белка, используемые при производстве пищевых продуктов для человека, поэтому на свалках окажется гораздо меньше отходов, а мы таким образом вносим свой вклад в глобальную продовольственную безопасность.
Наша компания заботится об экологии, поэтому мы продолжим инвестировать в такие исследования и разработку продуктов. Подобная работа делает возможным эффективное использование пищевой ценности побочных продуктов.
Мы всегда делали акцент на предоставлении лучших диетологических решений для домашних животных. Наш научный подход к разработке рационов на основе питательных веществ позволяет нам делать это, а также помогает предотвратить конфликт между человеком и домашними животными за пищевые ресурсы.
Понимание информации о побочных продуктах на этикетках кормов для домашних животных
По сравнению со свежим мясом, которое в среднем содержит около 75% воды и только 10–30% белка, в 1 килограмме свежей птицы содержится примерно 250 граммов питательных веществ, тогда как в 1 килограмме обезвоженного птичьего белка (в Северной Америке — куриная мука), в котором гораздо меньше воды, — целых 940 граммов питательных веществ.
Согласно действующему законодательству о кормах, на упаковке необходимо указывать все ингредиенты или группы ингредиентов, в соответствии с их первоначальным весом перед приготовлением в порядке убывания. Следовательно, свежее «мясо» объективно займет одно из первых мест в списке ингредиентов. Таким образом может создаться впечатление, что «свежее мясо» — основной источник питательной ценности корма. Однако, это не совсем так.
Диетологический профиль должен учитывать весь состав корма, а не только первый ингредиент, указанный на упаковке. Каждый ингредиент, включенный в состав корма Royal Canin, содержит высококачественные питательные вещества, необходимые для здоровья домашних питомцев.
Наш подход к составлению рациона на основе питательных веществ дает нам возможность отлично сочетать сопутствующие продукты и другое сырье, чтобы создать диетологический профиль, учитывающий особенности породы, возраст, а также возможной предрасположенностью к определенным заболевания кошек и собак.
Если вы сомневаетесь, подходит ли определенный корм вашему питомцу, или же хотите узнать больше об адаптированном питании для кошек или собак, соответствующем их уникальным потребностям, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом или квалифицированным диетологом.
1 EUR-Lex no68/2013, Руководство по классификации пищевых продуктов и пищевой безопасности ЕС, Управление Ирландии, http://talkspetfood.aafco.org/byproducts
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