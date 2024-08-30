Поговорим о бульдогах
Дружелюбных, добродушных, с мордой, завоевавшей поклонников повсюду, бульдогов любят во всем мире. Их милому неправильному прикусу, обрамленному коренастыми челюстями и неуклюжим телом, слишком сложно сопротивляться. Бульдог может весить до 25 кг, но из-за его объемов может казаться, что больше. Бульдог, образ которого из-за его крутого вида используют в многочисленных рекламных объявлениях, а также в качестве университетских талисманов, на самом деле душка. Быть дома, или где угодно вместе со своим владельцем, вполне ему подходит.
Официальное название: Бульдог
Другие названия: Английский бульдог, старый английский бульдог, британский бульдог
Происхождение: Британия
Склонность к слюнотечению5 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии *1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|36 - 38 cm
|66 - 69 cm
|Вес
|Вес
|25 - 30 kg
|23 - 25 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|Старше 10 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с бульдогом
Всё, что нужно знать о породе
Благородный, послушный и лучший друг на всю жизнь, бульдог имеет слишком много привлекательных качеств, чтобы о них упоминать. Это фантастическая порода глубоко преданных семейных собак, которую легко удовлетворить самым простым жестом, и которая любит радовать в ответ. Вопреки тому, что некоторые могут подумать, бульдоги ничуть не ленивы. Их массивное телосложение является результатом десятков лет разведения и изначального использования в качестве спортивных собак. И он чувствует уверенность в теле.
Их шерсть также была всегда популярной. Она гладкая и коротка, классического бежево-белого цвета с белыми или черными пятнами, иногда с тигровым оттенком. И, барабанная дробь… бульдог очень мало линяет.
Забавно, бульдоги выглядят такими суровыми, но на самом деле они очень милые собаки-компаньоны. Одного они не любят: когда их ругают. Настолько, что они могут немного вас игнорировать, если выговор покажется им неоправданным.
Темперамент у бульдога смелый, иногда даже чересчур, поскольку у породы есть склонность доминировать над другими собаками. Беспокоиться не стоит: просто они азартны. Бульдоги очень общительны со всеми, кто находится рядом с ними, и довольствуются несколькими короткими прогулками каждый день. Примечание по поводу физических нагрузок: тело бульдога не годится ни для длительных выгулов, ни для плавания. Их коренастое телосложение не предназначено для дальних дистанций и не делает их хорошими пловцами.
Самая большая проблема со здоровьем бульдогов связана с правильным дыханием из-за плоской конструкции их морды и ноздрей. Являющиеся брахицефальными признаками породы, их короткие морды и носы, а также укороченные дыхательные пути означают, что слишком высоких или низких температур следует избегать. Могут возникнуть проблемы с сердцем, такие как аритмия или нерегулярное сердцебиение. Регулярно посещайте ветеринарного врача, чтобы быть в курсе состояния здоровья вашего питомца, и помните, что приобретать бульдогов необходимо у ответственных заводчиков.
Два факта о бульдогах
1. Очаровательная морда, требующая ухода
Брыли, или складки кожи на морде, ваших бульдогов ужасно очаровательны, но их нужно часто протирать и удалять из них влагу и даже застрявшие кусочки еды. Делайте это как можно чаще, используя чистую сухую тряпочку.
2. Когда размер может иметь значение
Бульдоги — увесистые ребята, и это следует учитывать, поднимая их на руки дома или загружая в машину и выгружая из нее. Их плотное тело может оказаться слишком тяжелым для одного человека. Уделите особое внимание их ежедневному кормлению, чтобы избежать чрезмерного увеличения веса.
История породы
Наследие бульдогов можно проследить до Англии XIII века и до ныне незаконного вида спорта, травли быков (отсюда и Bull (бык) в их названии), когда предшественники породы — более крепкие собаки с более крупными челюстями — использовались, чтобы повалить быка на землю. К счастью, в 1835 году в Англии запретили это кровавое развлечение.
Из-за своих давних отношений с британской культурой порода теперь практически считается национальным символом. В Соединенных Штатах порода также обрела популярность и стала талисманом некоторых известных учреждений из-за своего, судя по виду, крутого характера: Йельский университет сделал бульдога талисманом всех своих спортивных команд, ласково дав ему прозвище «Красавчик Дэн», а Корпус морской пехоты США принял породу в качестве своего талисмана после Первой мировой войны. Заводчики продолжали развивать темперамент бульдога, сделав из него собаку, которую мы знаем сегодня: настоящего компаньона с приветливым характером.
Клуб любителей бульдогов Америки был основан в 1890 году, а в течение последних семи лет порода входит в пятерку самых популярных пород Американского клуба собаководства.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики бульдогов
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем бульдоге
Эта плоская морда может быть причиной для беспокойства
Самая привлекательная черта бульдогов может оказаться самой опасной: они склонны к проблемам с дыханием из-за строения морды, которое называется брахицефальным синдромом, который характеризуется сплющенным носом и ноздрями. Затрудненное дыхание, особенно в жаркую или слишком холодную погоду, или когда их тренировка слишком напряженная, может быть обычным явлением. Анестезия во время хирургии также может вызвать проблемы с их плоскими мордами. Бульдоги хорошо себя чувствуют в помещении с надлежащей вентиляцией и кондиционированием воздуха, где это необходимо.
Бульдоги действительно любят бегать. Просто недалеко.
Несмотря на свое крепкое тело, бульдог — это порода, которая любит упражнения на развитие ловкости и получает от них удовольствие. Не думайте, что соревнования — удел длинноногих псов: азартный дух бульдогов означает, что они всегда готовы хорошенько испытать свои навыки. Представители породы способны быстро бегать, только не на большие расстояния. Физическая активность жизненно важна для любой породы и особенно для бульдога, ведь несмотря на то, что его коренастое тело может весить до 25 кг, его форму и подтянутость все равно необходимо поддерживать.
Порода с нежным сердцем
Бульдоги могут иметь предрасположенность к аритмии, также известной как нерегулярное сердцебиение. Хотя заболевание встречается редко, оно может возникнуть и привести к потере сознания, если на него не обращать внимания. Бульдоги также предрасположены к тетраде Фалло, патологическому (то есть имеющемуся при рождении) пороку сердца. Для начала важно регулярно посещать ветеринарного врача для проведения соответствующей диагностики вашего бульдога, а правильный уход поможет при обоих заболеваниях, если они возникнут.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для бульдога следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и особенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. У животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка бульдога в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков бульдога развивается постепенно на протяжении первых 12 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, может помочь укрепить их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличаются от пищеварительной системы взрослых бульдогов: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Брахицефальная природа бульдога является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера и формы крокет, чтобы ему было легче их захватывать, а также для стимулирования жевания. Концентрации других питательных веществ должна быть тщательно подобрана, особенно содержание кальция и фосфора, которые поддерживают здоровье костей и суставов щенка бульдога. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослого бульдога являются:
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного содержания пищевых волокон, чтобы уменьшить кишечное брожение, которое может вызвать расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах стула.
Поддержание здоровья кожи за счет укрепления кожного барьера благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЭПК/ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию хондроитина, глюкозамина и ЭПК/ДГК.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров. Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у бульдогов появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением способностей пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для бульдогов старшего возраста должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца для поддержания кожи и шерсти в хорошем состоянии.
Большое содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло бурачника, рыбий жир) для поддержки качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество корма, который они употребляют, было достаточным, размер, форма и твердость крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход за бульдогом
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Для этой породы лучше всего подходит умеренная физическая активность. Не сомневайтесь, они любят бегать и очень энергичны, но не на дистанции в 5 км. Представители породы не способны преодолевать большие расстояния из-за их плоской и укороченной морды, которая может затруднить их дыхание, если нагрузка будет слишком велика. Коротких интенсивных игр достаточно, чтобы утолить их жажду активности. Избегайте физической активности в слишком жаркую или слишком холодную погоду, поскольку такая активность может быть потенциально опасна. И по какой-то причине бульдоги любят кататься на скейтборде, и у них это отлично получается!
Владельцам бульдогов повезло: короткая шерсть представителей породы требует не более 10 минут расчесывания мягкой щеткой несколько раз в неделю. Бульдоги известны своими очаровательными морщинами на морде и верхней части тела, особенно вокруг хвоста, однако в них может скапливаться влага, а в области морды даже кусочки пищи. Протирайте складки влажной тканью, а затем чистой сухой тряпочкой, чтобы удалить влагу. Избегайте области вокруг глаз! Бульдоги склонны к пододерматиту, воспалению кожи и лап. Сохраняйте их лапы в чистоте и сухости.
Послушные, но сдержанные, бульдоги наслаждаются человеческим обществом, но нуждается в аккуратном подходе, когда дело доходит до дисциплины. Это умная порода, но временами ее представители могут быть уязвимыми, особенно когда их ругают слишком строго. Удовлетворите их стремление к вниманию с помощью утверждений и позитивного подкрепления.
Всё о бульдогах
Несмотря на их суровый вид, реальность такова: у бульдога дружелюбный характер и он не склонен проявлять угрожающее поведение. К счастью, их использование в травле быков было запрещено более 100 лет назад. Теперь представители породы — это ласковые компаньоны.
Эта невероятно добродушная порода ценится как семьями, так и одинокими людьми за свою приветливость и жизнерадостный характер. Спокойный и ласковый темперамент бульдога просто чудесен и делает его великолепным компаньоном. Единственное, о чем стоит беспокоиться владельцам, это о состоянии их здоровья, ведь более плоская морда потенциально может стать причиной проблем с дыханием. Мы рекомендуем приобретать собак только у ответственных заводчиков.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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