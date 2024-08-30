Всё, что нужно знать о породе



Благородный, послушный и лучший друг на всю жизнь, бульдог имеет слишком много привлекательных качеств, чтобы о них упоминать. Это фантастическая порода глубоко преданных семейных собак, которую легко удовлетворить самым простым жестом, и которая любит радовать в ответ. Вопреки тому, что некоторые могут подумать, бульдоги ничуть не ленивы. Их массивное телосложение является результатом десятков лет разведения и изначального использования в качестве спортивных собак. И он чувствует уверенность в теле.

Их шерсть также была всегда популярной. Она гладкая и коротка, классического бежево-белого цвета с белыми или черными пятнами, иногда с тигровым оттенком. И, барабанная дробь… бульдог очень мало линяет.

Забавно, бульдоги выглядят такими суровыми, но на самом деле они очень милые собаки-компаньоны. Одного они не любят: когда их ругают. Настолько, что они могут немного вас игнорировать, если выговор покажется им неоправданным.

Темперамент у бульдога смелый, иногда даже чересчур, поскольку у породы есть склонность доминировать над другими собаками. Беспокоиться не стоит: просто они азартны. Бульдоги очень общительны со всеми, кто находится рядом с ними, и довольствуются несколькими короткими прогулками каждый день. Примечание по поводу физических нагрузок: тело бульдога не годится ни для длительных выгулов, ни для плавания. Их коренастое телосложение не предназначено для дальних дистанций и не делает их хорошими пловцами.

Самая большая проблема со здоровьем бульдогов связана с правильным дыханием из-за плоской конструкции их морды и ноздрей. Являющиеся брахицефальными признаками породы, их короткие морды и носы, а также укороченные дыхательные пути означают, что слишком высоких или низких температур следует избегать. Могут возникнуть проблемы с сердцем, такие как аритмия или нерегулярное сердцебиение. Регулярно посещайте ветеринарного врача, чтобы быть в курсе состояния здоровья вашего питомца, и помните, что приобретать бульдогов необходимо у ответственных заводчиков.