Все, что нужно знать о породе



Увековеченные в классическом произведении, анимационном фильме компании Disney «101 далматинец» (о котором невозможно не упомянуть), эти прекрасные собаки станут вам отличными компаньонами. Далматины энергичные, ласковые и игривые, а также обладают прекрасным темпераментом и сильно привязываются к членам семьи владельца. У представителей этой породы короткая гладкая шерсть черного или темно-коричневого цвета, за которой легко ухаживать.

Поскольку далматины являются собаками-спортсменами, им необходимо выполнять достаточное количество упражнений каждый день. У вас есть поношенные кроссовки? В таком случае далматин может стать вашим идеальным партнером для пробежек. Долгие прогулки также станут прекрасным решением. Как бы там ни было, из-за атлетичного и мускулистого телосложения далматин нуждается в высоком уровне активности, чтобы жить полноценной жизнью.

Считается, что на родине, в Хорватии, далматины использовались в качестве охотничьих собак, а позднее их завезли в Великобританию. Там им нашли применение в качестве экипажных собак. В 1890 году в стране был основан первый клуб любителей далматинов, а порода была официально признана.

Далматины также тесно связаны со службой пожарной охраны, особенно в США, где они и по сей день остаются официальным талисманом бригады. Поскольку ранее эти животные служили в качестве экипажных собак, позднее далматинов стали использовать для охраны лошадей, которые тянули пожарные повозки. Даже сейчас многие пожарные предпочитают заводить далматина в качестве домашнего питомца.

В последние годы далматины стали чаще появляться в кино, благодаря чему их популярность резко возросла. Так, в 1961 году компания Disney выпустила анимационный фильм-адаптацию одноименного романа британской писательницы Доди Смит, а позже еще несколько кинокартин на ту же тему.

К сожалению, в результате многие далматины оказались у неопытных владельцев, которые приобрели их для своих детей, не имея представления о том, как правильно за ними ухаживать. К счастью, сейчас ситуация улучшилась, и при правильном уходе и достаточной физической нагрузке далматины благополучно проживают в семьях по всему миру.