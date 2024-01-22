Поговорим о далматинах
Отличительной чертой этой породы является уникальная пятнистая шерсть, благодаря чему далматина невозможно спутать с другими собаками. Помимо знаменитой пятнистой окраски, представители этой породы славятся живостью, преданностью и активностью, а наибольшее удовольствие им приносит хорошая долгая прогулка с владельцем. Но помните: эти собаки любят воду и не пропустят ни одной грязной лужи, поэтому внимательно присматривайте за ними, если не хотите сами превратиться в далматина.
Официальное название: далматин
Другие названия: каретная собака, дал, гончая Талбота
Происхождение: Хорватия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии *5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра *3 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Вес
|Вес
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–15 месяцев
|От 15 месяцев до 5 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 5 до 8 лет
|От 8 до 18 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с далматином
Все, что нужно знать о породе
Увековеченные в классическом произведении, анимационном фильме компании Disney «101 далматинец» (о котором невозможно не упомянуть), эти прекрасные собаки станут вам отличными компаньонами. Далматины энергичные, ласковые и игривые, а также обладают прекрасным темпераментом и сильно привязываются к членам семьи владельца. У представителей этой породы короткая гладкая шерсть черного или темно-коричневого цвета, за которой легко ухаживать.
Поскольку далматины являются собаками-спортсменами, им необходимо выполнять достаточное количество упражнений каждый день. У вас есть поношенные кроссовки? В таком случае далматин может стать вашим идеальным партнером для пробежек. Долгие прогулки также станут прекрасным решением. Как бы там ни было, из-за атлетичного и мускулистого телосложения далматин нуждается в высоком уровне активности, чтобы жить полноценной жизнью.
Считается, что на родине, в Хорватии, далматины использовались в качестве охотничьих собак, а позднее их завезли в Великобританию. Там им нашли применение в качестве экипажных собак. В 1890 году в стране был основан первый клуб любителей далматинов, а порода была официально признана.
Далматины также тесно связаны со службой пожарной охраны, особенно в США, где они и по сей день остаются официальным талисманом бригады. Поскольку ранее эти животные служили в качестве экипажных собак, позднее далматинов стали использовать для охраны лошадей, которые тянули пожарные повозки. Даже сейчас многие пожарные предпочитают заводить далматина в качестве домашнего питомца.
В последние годы далматины стали чаще появляться в кино, благодаря чему их популярность резко возросла. Так, в 1961 году компания Disney выпустила анимационный фильм-адаптацию одноименного романа британской писательницы Доди Смит, а позже еще несколько кинокартин на ту же тему.
К сожалению, в результате многие далматины оказались у неопытных владельцев, которые приобрели их для своих детей, не имея представления о том, как правильно за ними ухаживать. К счастью, сейчас ситуация улучшилась, и при правильном уходе и достаточной физической нагрузке далматины благополучно проживают в семьях по всему миру.
2 факта о далматинах
1. Эти изменчивые пятна
Знаете ли вы, что щенки далматина
рождаются без пятен? Уникальные отметины начинают появляться у них
в возрасте примерно 10 дней. Форма пятен может меняться до тех пор, пока
далматин не повзрослеет.
2. Настоящий 101 далматинец
Понго, далматин, ставший прототипом персонажа фильма компании Disney,
действительно существовал! Он был одной из девяти собак, принадлежавших британской писательнице Доди Смит,
автору книги, послужившей основой для фильма. Роман, написанный в 1956 г., —
отличная книга для поклонников далматинов и любителей собак в целом.
История породы
Несмотря на нынешнюю славу, происхождение далматинов окутано завесой тайны. Хотя многие утверждают, что они происходят из исторической области Далмация на Балканах, существует мало доказательств, подтверждающих эту теорию. Тем не менее общепризнано, что далматины родом из Хорватии, а позднее их завезли в Великобританию.
Что мы знаем об этой породе наверняка, так это то, что в конце XVIII века существовала разновидность белых пятнистых собак, известных как гончая Талбота. Этих животных использовали для сопровождения конных экипажей и охраны лошадей, пассажиров и товаров. Ночью они также сторожили конюшни. В 1791 году английский художник Томас Бьюик назвал эту породу «далматинами».
Несмотря на это, у нее также были и другие имена — от «английской экипажной собаки» (English Coach Dog) до «пятнистого дика» (Spotted Dick) и «пудинговой собаки» (Plum Pudding Dog). Последние два связаны с тем, что знаменитые пятна далматинов, как считалось, напоминали кусочки фруктов в этих популярных британских десертах.
В XIX веке порода стала символом статуса среди знати, а также пользовалась популярностью у цыганских бродяг. Примерно в это же время началась долгая совместная история далматинов и службы пожарной охраны. В 1888 году порода получила официальное признание Американского клуба собаководства.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики далматина
1.Тело
2.Хвост
3.Голова
4.Окрас
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о далматинах
Потенциальная, но распространенная проблема у далматинов — это глухота
К сожалению, эта проблема в той или иной степени затрагивает более 15% собак данной породы, а в США, по некоторым оценкам, этот показатель достигает 30%. Около 5% собак глухи на оба уха. Помимо очевидного риска травм в результате несчастных случаев, это может сделать дрессировку трудной, хоть и не невозможной. Благодаря своему уму они способны легко выучить язык жестов, если хозяин его придумает. Эти нарушения слуха связаны с геном пегого окраса далматинов и передаются по наследству. Однако авторитетные заводчики всегда проверяют слух потенциальных родителей, что может уменьшить риск возникновения таких проблем у потомства, а также могут проверять самих щенков. К счастью, далматины с частичной потерей слуха могут жить вполне нормальной жизнью.
Кроме того, следует обратить внимание на образование камней в мочевом пузыре и почках
Хотя обычно у собак этой породы крепкое здоровье и довольно большая продолжительность жизни, с далматинами могут возникать некоторые проблемы. Одной из них является гиперурикозурия. При этом заболевании повышенный уровень мочевой кислоты может приводить к образованию камней в мочевом пузыре и почках. К счастью, тщательно спланированная диета способствует профилактике (дополнительные сведения о кормлении далматинов см. в разделе «Здоровое питание — залог крепкого здоровья собаки»). Кроме того, в случае образования камней их можно выводить с помощью таких методик, как литотрипсия (ультрасонографическое дробление камней). В крайнем случае можно прибегнуть к хирургическому вмешательству. Ветеринарный врач поможет вам ознакомиться с возможными вариантами лечения.
Для умственного и физического благополучия далматинам требуется повышенная активность.
Хотя абсолютно всем собакам требуется определенный уровень ежедневной активности, она особенно важна для далматинов. Обладая подтянутым подвижным телом и генами рабочих собак, они обожают физические нагрузки на свежем воздухе. Кроме того, их незаурядному уму также требуется пища. Если держать далматина взаперти слишком долго, это может привести к накоплению избыточной энергии и деструктивному поведению, что повредит как собаке, так и ее хозяину. Таким образом, регулярные длительные прогулки — а в идеале бег — жизненно важны для благополучия собак этой породы. Больше полезных фактов о физических нагрузках и дрессировке далматинов можно найти в разделах ниже.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для далматина следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка далматина в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков далматина развивается постепенно в первые 15 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличается от пищеварительной системы взрослых далматинов: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Эта продолжительная фаза роста отличается повышенной потребностью в энергии, поэтому корм, разработанный специально для периода роста питомца, должен иметь высокую питательную ценность (выраженную в ккал на 100 г корма). Концентрация остальных питательных веществ в таком корме также будет выше, чем обычно. Далматин — единственная порода собак, выделяющая значительное количество мочевой кислоты с мочой. Мочевая кислота образуется в результате распада пуринов и может способствовать образованию мочевых конкрементов или камней у некоторых собак. Лучше всего выбирать корм с низким содержанием пуринов, чтобы уменьшить образование мочевой кислоты. Поскольку заболевания мочевыделительной системы могут возникать у далматинов уже в возрасте 12 месяцев, подбирайте диету с тщательно дозированным содержанием пуринов, чтобы стимулировать стабильную работу мочевыделительной системы. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослого далматина являются:
Поддержание здоровья мочевыводящих путей за счет предотвращения образования мочевых камней благодаря выбору уникальных источников белка с низким содержанием пуринов.
Сохранение здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря обогащению диеты собаки незаменимыми жирными кислотами (в частности ЭПК/ДГК), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B. Потрясающая шерсть далматина защищает его чувствительную кожу. Эти питательные вещества помогают эффективнее защитить кожу от внешних болезнетворных микроорганизмов и замедлить воспалительные реакции, усиливая барьерную функцию кожи.
Поддержание нормальной работы сердца благодаря скорректированному содержанию минералов, ЭПК/ДГК, таурина, L-карнитина и антиоксидантов.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию глюкозамина и хондроитина.
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Обеспечение оптимальной усвояемости благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки.
Чтобы поддержать естественную защиту собаки, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у далматинов появляются первые признаки старения. Формула, обогащенная антиоксидантами, поможет им сохранить жизненные силы. Кроме того, старение сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для пожилых далматинов должен обладать указанными ниже характеристиками.
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Пониженное содержание фосфора способствует замедлению постепенного ухудшения работы почек.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
На протяжении всей жизни важно не кормить далматинов едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Уход за далматином
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Если у вас возникает вопрос о том, сколько физической активности требуется далматинам, возможно, эта порода собак вам не подходит, потому что ответ будет следующим: много. В идеале ему ежедневно требуется от одного до трех часов физической активности, а при возможности даже больше. Далматин, которому не хватает физической активности, может прибегать к деструктивному поведению, чтобы выпустить пар. Поскольку изначально данная порода была охотничьей, далматины больше всего любят проводить время в загородной местности и станут отличными компаньонами для любителей пеших прогулок, пробежек или велопрогулок. Кроме того, далматины игривы и с удовольствием участвуют в играх в саду.
Далматины не только обладают прекрасной шерстью, но и неприхотливы с точки зрения ухода. Как правило, достаточно как следует расчесывать собаку резиновой щеткой, чтобы поддерживать гладкость шерсти и убирать выпавшие волоски. Для полноценного груминга далматина также рекомендуется время от времени купать собаку и как можно чаще подстригать когти. Как и в случае с остальными породами, нужно уделять внимание гигиене ротовой полости. Помимо ежедневной чистки зубов в домашних условиях, далматинам нужно регулярно проходить осмотр. И наконец, уши далматинов также следует проверять на наличие органических загрязнений и инфекций.
Благодаря тому, что далматины умны и стремятся угодить хозяину, дрессировать их — одно удовольствие. Но поскольку это довольно чувствительные животные, они лучше всего реагируют на дрессировку с позитивным подкреплением. Лучше всего сразу привить им хорошие манеры, начиная дрессировку далматина в раннем возрасте. Собакам этой породы также полезно рано начинать социализацию, поскольку они могут с подозрением относиться к незнакомцам и даже немного стесняться. С другой стороны, иногда они могут проявлять агрессию по отношению к другим собакам, поэтому дрессировка будет полезна во всех отношениях. Даже если у них проблемы со слухом, их все равно можно дрессировать с помощью жестов или вибрирующих ошейников. Позже вы можете продолжить дрессировку далматина занятиями по аджилити и обидиенс.
Всё о далматинах
Как правило, далматины
очень послушны и редко проявляют
агрессию. Тем не менее они могут вести себя немного сдержанно с незнакомцами
и время от времени демонстрировать свое превосходство над другими собаками. Кроме того, далматины
очень энергичные и игривые животные; им будет гораздо комфортнее
в доме, где нет маленьких детей.
Это во многом зависит от образа жизни, который
вы ведете. Если вы любите пешие прогулки или пробежки, далматин
станет для вас идеальным компаньоном. Однако, если вы домосед, вероятно, вам лучше
завести собаку меньшего размера (
взрослый далматин может достигать в холке около 61 см) с более низким
уровнем физической активности.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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