Все, что нужно знать о породе



Глядя на темпераментного и жизнерадостного золотистого ретривера, трудно поверить, что изначально он был выведен в качестве дисциплинированной охотничьей собаки. Сегодня он больше известен своей преданностью и верностью, прекрасным размашистым шагом и великолепной золотистой шерстью. Золотистый ретривер также отличается игривостью, даже во взрослом возрасте.

Однако он сохраняет некоторые качества, связанные с его охотничьим прошлым. Будучи спортивными и служебными собаками, золотистые ретриверы обладают отличными способностями к выслеживанию. Они часто используются поисково-спасательными группами в поисках пропавших без вести. В то же время их кроткий темперамент делает их идеальными собаками-поводырями для слепых или слабовидящих людей. Из них также получаются хорошие собаки-терапевты.

Однако они точно не являются сторожевыми псами. На самом деле они скорее повиляют хвостом злоумышленнику, чем сделают что-либо еще!

Однако больше всего золотистые ретриверы, пожалуй, известны как прекрасные семейные питомцы. Дрессированные золотистые ретриверы отлично ладят с другими животными и с детьми, формируя прочные связи с людьми, — и эти чувства взаимны. Наряду с немецкими овчарками и лабрадорами золотистых ретриверов часто считают одной из трех самых популярных пород в мире.

Что касается внешнего вида, у золотистых ретриверов толстая водоотталкивающая шерсть с густым подшерстком. Цвет шерсти может варьироваться от бледно-золотого до более глубокого янтарного оттенка. Одно неизменно — шерсть очень толстая и обладает прекрасными защитными свойствами. Но это означает, что ей необходим постоянный груминг. Известно также, что золотистые ретриверы сильно линяют.

Золотистые ретриверы — это охотничьи собаки, поэтому им требуются интенсивные ежедневные тренировки: прогулки, пробежки или бег за мячом. Действия ретриверов оправдывают название их породы (англ. retrieve — «возвратить»): для них нет ничего лучше, чем схватить предмет и вернуть его вам. Если вы сможете побаловать своего золотистого ретривера этим развлечением, он станет вашим самым главным поклонником.