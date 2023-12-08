Поговорим о золотистых ретриверах
Золотистых ретриверов, которых также называют «жизнерадостными собаками», обычно переполняет радостное возбуждение. Это очень кроткая порода, обладающая при этом отличным темпераментом: они дружелюбны и ласковы со всеми вокруг. Золотистые ретриверы невероятно подвижны, как дома, в кругу семьи, так и будучи членом поисково-спасательной операции или служа собакой-поводырем. Еще одно достоинство этих собак — золотистая шерсть и крепкое телосложение. Неудивительно, что золотистые ретриверы являются одной из самых популярных пород собак в мире.
Официальное название: Золотистый ретривер
Происхождение: Шотландия
Склонность к слюнотечению3 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Степень линьки4 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире2 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|56 - 61 cm
|51 - 56 cm
|Вес
|Вес
|30 - 34 kg
|25 - 30 kg
О золотистом ретривере
Все, что нужно знать о породе
Глядя на темпераментного и жизнерадостного золотистого ретривера, трудно поверить, что изначально он был выведен в качестве дисциплинированной охотничьей собаки. Сегодня он больше известен своей преданностью и верностью, прекрасным размашистым шагом и великолепной золотистой шерстью. Золотистый ретривер также отличается игривостью, даже во взрослом возрасте.
Однако он сохраняет некоторые качества, связанные с его охотничьим прошлым. Будучи спортивными и служебными собаками, золотистые ретриверы обладают отличными способностями к выслеживанию. Они часто используются поисково-спасательными группами в поисках пропавших без вести. В то же время их кроткий темперамент делает их идеальными собаками-поводырями для слепых или слабовидящих людей. Из них также получаются хорошие собаки-терапевты.
Однако они точно не являются сторожевыми псами. На самом деле они скорее повиляют хвостом злоумышленнику, чем сделают что-либо еще!
Однако больше всего золотистые ретриверы, пожалуй, известны как прекрасные семейные питомцы. Дрессированные золотистые ретриверы отлично ладят с другими животными и с детьми, формируя прочные связи с людьми, — и эти чувства взаимны. Наряду с немецкими овчарками и лабрадорами золотистых ретриверов часто считают одной из трех самых популярных пород в мире.
Что касается внешнего вида, у золотистых ретриверов толстая водоотталкивающая шерсть с густым подшерстком. Цвет шерсти может варьироваться от бледно-золотого до более глубокого янтарного оттенка. Одно неизменно — шерсть очень толстая и обладает прекрасными защитными свойствами. Но это означает, что ей необходим постоянный груминг. Известно также, что золотистые ретриверы сильно линяют.
Золотистые ретриверы — это охотничьи собаки, поэтому им требуются интенсивные ежедневные тренировки: прогулки, пробежки или бег за мячом. Действия ретриверов оправдывают название их породы (англ. retrieve — «возвратить»): для них нет ничего лучше, чем схватить предмет и вернуть его вам. Если вы сможете побаловать своего золотистого ретривера этим развлечением, он станет вашим самым главным поклонником.
2 факта о золотистых ретриверах
1. 101 ретривер
В июле 2006 года Клуб любителей золотистых ретриверов Шотландии организовал собрание в регионе, где была выведена эта порода. На мероприятии была сделана фотография со 188 собаками. Считается, что это рекорд по количеству золотистых ретриверов на одном снимке.
2. Ужин собаки
Это порода, которая любит хорошо поесть! Поэтому золотистые ретриверы могут легко набирать избыточный вес. Поэтому важно свести лакомства к минимуму и обязательно выбирать высококачественный корм с низким содержанием жира. Чтобы узнать другие факты о наиболее подходящем питании для золотистого ретривера, см. ниже.
История породы
Порода золотистый ретривер была выведена около 200 лет назад. Чтобы узнать историю породы, нам нужно отправиться в Шотландию XIX века. Там жил лорд Твидмут, шотландский аристократ, со своим желтым ретривером по кличке Ноус.
Он был страстным охотником и в 1865 году решил, что хочет вывести собаку, с которой можно охотиться в труднопроходимой местности и суровом климате. Итак, он скрестил своего желтого ретривера с не существующим в настоящее время твидовым водным спаниелем, затем с бладхаундом и ирландским сеттером. Поскольку он вел тщательные записи своих открытий, до нас дошла полная история породы золотистый ретривер.
Первые золотистые ретриверы были представлены в Англии в 1908 году и признаны местным клубом собаководства в 1911 году. Однако на тот момент они были классифицированы как «ретриверы — желтый или золотой». После создания в 1913 году Клуба любителей золотистых ретриверов название породы сменили в соответствии с названием клуба. Золотистый ретривер был официально признан Американским клубом собаководства в 1925 году.
Сегодня это одна из самых популярных пород собак во всем мире. На самом деле существуют три разных типа золотистых ретриверов: английские, канадские и американские. Однако, поскольку между ними есть лишь незначительные различия, все они классифицируются как одна порода.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики золотистых ретриверов
1.Уши
2.Морда
3.Шерсть
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о золотистом ретривере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья
Обязательно регулярно проверяйте их уши
Среди наиболее распространенных заболеваний, которые могут быть у золотистого ретривера, — отит, или ушная инфекция. Оно часто вызывается аллергией, собака может испытывать боль и зуд. В более серьезных случаях оно также может привести к повреждению слуха. Поэтому необходимо еженедельно проверять уши золотистого ретривера, высматривая признаки инфекции, и если обнаружится что-либо необычное, собаку следует показать ветеринарному врачу. Профессиональные осмотры также рекомендуется проводить не реже двух раз в год.
У этих собак также могут возникнуть проблемы с суставами
Как и ряд других пород собак, золотистые ретриверы имеют генетическую предрасположенность к так называемой дисплазии тазобедренного сустава — заболеванию, при котором нарушается развитие сустава, а именно вертлужной впадины, в которой закрепляется головка бедра. Это может привести к боли и воспалению, а также к артриту в будущем. Однако с этим заболеванием можно справляться, поэтому поговорите со своим ветеринарным врачом об имеющихся вариантах. Например, если у вашего золотистого ретривера избыточный вес, это может обострить заболевание, поэтому важно, чтобы его питание было тщательно сбалансированным. В тяжелых случаях также можно прибегнуть к хирургическому вмешательству.
Следите за любыми изменениями в теле собаки.
К сожалению, золотистые ретриверы также могут быть подвержены некоторым видам рака, включая лимфому, гемангиосаркому и тучноклеточные опухоли.
От раннего обнаружения зависит выздоровление, поэтому важно отслеживать любые необычные симптомы, в частности какие-либо шишки и припухлости, очевидную боль или затрудненное дыхание. Сеансы ухода за шерстью золотистого ретривера — еще одна отличная возможность осмотреть собаку. К сожалению, поражение внутренних органов бывает гораздо труднее обнаружить. Поэтому если ваш золотистый ретривер выглядит немного нездоровым, отказывается от еды или теряет вес, проверьте его. Комплексные обследования у ветеринарного врача также рекомендуется проходить не реже двух раз в год.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для золотистого ретривера нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для профилактики многих заболеваний у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии, возможно, также придется адаптировать к климатическим условиям. Собаке, живущей зимой на улице, нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков золотистого ретривера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. На протяжении первых 15 месяцев иммунная система щенков золотистых ретриверов постепенно развивается. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, может помочь укрепить их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Работа их пищеварительной системы также отличается, если сравнивать со взрослым золотистым ретривером: поскольку она еще незрелая, им важно обеспечить белки, которые будут эффективно усваиваться в организме. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Важно выбрать крокету с соответствующим размером, формой и текстурой. Фаза роста также означает умеренные потребности в энергии. У щенков крупных пород, например золотистого ретривера, период роста продолжительный и интенсивный, поэтому они особенно подвержены проблемам со скелетом и суставами, в том числе дефектам конечностей, деформации костей и поражению суставов. Первый этап роста в основном связан с развитием костей, хотя мышцы начинают расти тоже. Это означает, что щенок, который ест больше нормы и получает излишек энергии, будет набирать лишний вес и расти слишком быстро. Ограничение энергетической концентрации корма для щенков золотистых ретриверов и кормление с соблюдением правильной суточной порции поможет контролировать скорость роста и минимизировать эти риски.
В специально разработанном для периода роста корме концентрация других питательных веществ должна быть выше обычной нормы. Содержание кальция в корме нужно увеличить, но следует помнить, что щенки крупных пород более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление. На протяжении всей жизни золотистых ретриверов важно избегать кормления собаки едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Основные цели по питанию взрослых золотистых ретриверов:
Поддержание оптимального веса благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов, адаптированному содержанию жиров.
Глюкозамин, хондроитин и антиоксиданты помогают поддерживать здоровье костей и суставов
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет высококачественного белка и сбалансированного содержания клетчатки
Повышенное содержание незаменимых жирных кислот (в том числе EPA и DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B помогает поддерживать здоровье и красоту кожи и шерсти.
С пятилетнего возраста у золотистых ретриверов появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих золотистых ретриверов должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии
Большое содержание полиненасыщенных жирных кислот помогает поддерживать качество шерсти. Обычно организм собаки самостоятельно производит эти жирные кислоты, однако старение может повлиять на этот физиологический процесс
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход за золотистым ретривером
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Когда-то золотистые ретриверы были охотничьими собаками, поэтому им нужны упражнения на улице. Взрослым собакам необходимо активно заниматься по крайней мере час в день, а в идеале два или больше. Если им не хватает упражнений, золотистые ретриверы могут немного похулиганить. Хорошая длительная прогулка или бег помогут им сжечь лишнюю энергию. Однако некоторые собаки при возможности будут рады превратиться в домоседов, что может привести к набору веса, поэтому физические упражнения важны для всех. Поскольку золотистые ретриверы — охотничья порода, они обычно любят плавать и приносить что-то. Стоит творчески подойти к их программе занятий.
Лишь немногие владельцы золотистых ретриверов понимают, что длинная шерсть их собак требует особого ухода. Тем более, что эти собаки любят бегать по грязным полям, валяться в луже и купаться (плавать они просто обожают). Кроме того, золотистые ретриверы склонны к обильной линьке. Поэтому их следует расчесывать минимум два раза в неделю, а в период линьки — ежедневно. После прогулок нужно проверять, не запуталось ли что-то в их шерсти. Этих собак необходимо регулярно купать, чтобы от них приятно пахло. Кроме того, стоит регулярно выполнять стрижку когтей, проверку ушей и чистку зубов.
Золотистые ретриверы умны и стремятся угодить, поэтому дрессировка — это приятный опыт как для собаки, так и для ее владельца. Поскольку их также сильно мотивирует питание, дополнительным стимулом для них могут быть лакомства, но только при условии, что они здоровы! Вы можете давать собаке лакомства из ее ежедневной порции корма. Как можно раньше займитесь регулярной дрессировкой и социализацией щенка золотистого ретривера, и он вскоре во всем разберется. Многие золотистые ретриверы, которые блистают в таких спортивных дисциплинах для собак, как аджилити и обидиенс, преуспевают на выставках. Дрессировку вашего золотистого ретривера также можно дополнить регулярными играми дома — это еще одна хорошая возможность сблизиться.
Все о золотистом ретривере
Несмотря на то, что есть только одна порода золотистых ретриверов, существует три разных ее подтипа: английские, канадские и американские. У английских золотистых ретриверов, как правило, более коренастое телосложение и более светлая шерсть, чем у собак двух других типов. У канадских и американских золотистых ретриверов схожее телосложение, но у канадских более тонкая шерсть. И, конечно, еще одно отличие состоит в том, как они лают.
На самом деле для золотистых ретриверов нет ничего лучше, чем проводить время с людьми. Однако они лучше переносят одиночество, чем многие другие породы. Кроме того, если разлучаться с ними слишком надолго или слишком часто, они могут начать тревожиться, как и собаки любой другой породы. Они могут лаять и выть, возможно их деструктивное поведение. Итак, лучше оставлять золотистого ретривера в одиночестве как можно реже. На самом деле это касается собак любой породы.
Здоровое питание золотистого ретривера
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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