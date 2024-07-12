Поговорим о породе
Характер джек-рассел-терьеров живой и любознательный — своей энергичностью они могут дать фору любой собаке. Их живость сочетается с вызывающей улыбку уверенностью, которая, кажется, говорит: «Подвинься, мир, я иду!». Первоначально выведенная для охоты, эта порода по-прежнему может похвастаться высоким уровнем интеллекта, что облегчает ее дрессировку, если действовать со знанием дела. У этих питомцев формируются прочные связи со всеми членами семьи, особенно с человеком, который ежедневно заботится об их потребностях. Если это вы, то у вас появился друг на всю жизнь. Очень активный друг.
Официальное название: джек-рассел-терьер
Другие названия: джек рассел
Страна происхождения: Англия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Активность линьки2 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|25 - 30 cm
|25 - 30 cm
|Вес
|Вес
|5 - 6 kg
|5 - 6 kg
|Взрослый возраст
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Взаимодействие этих собак с миром уникально. Они обладают огромным запасом энергии. И вся эта энергия заключена в маленьком теле.
Смелый, чрезвычайно энергичный, готовый проявить свою активность в любую секунду, джек-рассел-терьер шагает по жизни с воодушевлением и радостью. Эта преданная собака будет более чем рада взять вас с собой в это путешествие.
Хотя она может стать отличным домашним питомцем, особенно если социализирована в раннем возрасте, эта порода может быть слегка резкой, поэтому лучше всего подходит для семей с подросшими детьми, которые уже понимают, как вести себя с собакой. Эта не та порода, что отлично подойдет для содержания в семьях с младенцами и очень маленькими детьми.
Первоначально выведенные для сопровождения охотников, джек-рассел-терьеры по-прежнему обладают выносливостью и ярким темпераментом — неотъемлемыми чертами рабочей собаки, за которое их высоко ценили. Во время прогулок лучше держать этого питомца на поводке, поскольку сиюминутное желание собаки изучить все, что движется, может застать вас врасплох.
Два факта, которые следует знать о породе. Этим небольшим собачкам ежедневно требуется много физической и интеллектуальной активности (не исключено, что вы устанете гораздо быстрее, чем питомец). Они также очень плохо переносят одиночество. Страх разлуки может повлиять на состояние здоровья питомца. Но благодаря ранней социализации и дрессировке, в том числе с профессиональным кинологом, он будет готов сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.
2 факта о породе
1. Вы что-то сказали?
Говорят, что этим животным нравится звук собственного голоса. Возможно, это намек на то, что они склонны много лаять. Возбудимые по своей природе, эти собаки без колебаний дадут вам знать, что расстроены. Или довольны. Или что-то услышали. В общем, начнут лаять по любому поводу. Спокойная, но регулярная и последовательная дрессировка поможет обуздать эту особенность, а также другие возможные вредные привычки.
2. Сколько требуется физической активности?
Этой маленькой, но живой и дерзкой породе необходимо ежедневно тратить свой немалый запас энергии. Поэтому прогулки вокруг дома два раза в день не достаточно. Ей требуется как минимум час активной физической нагрузки в день. Время без поводка пробуждает в этих питомцах дух независимости, поэтому убедитесь, что он находится в надежно огражденном пространстве. Ведь он, скорее всего, постарается убежать, если сможет вырыть себе путь.
История породы
Джек-рассел-терьеры появились в Англии в середине или конце 1800-х гг. благодаря преподобному Джону Расселу, который вывел этих собак для сопровождения во время излюбленной им охоты на лис (интересно отметить, что породу не назвали «джон-рассел-терьер»). Эти собаки были в основном белого окраса (чтобы они выделялись на фоне преследуемой дичи), низкие (чтобы быть поближе к добыче), проворные (чтобы не отставать от нее) и ловкие (чтобы преследовать лисиц в узких норах и заставлять их выбираться наружу). А также громкие, чтобы забить тревогу в случае находки, никогда не причиняя при этом вреда своей добыче.
В любом случае эти выносливые терьеры были выведены в качестве рабочих собак. И хотя в настоящее время происхождение породы почти невозможно проследить до животных, выведенных самим Джоном Расселом, они все еще стремятся выполнять свое предназначение. Это никого не удивляет, учитывая их высокие запасы энергии и охотничий инстинкт. В наше время эти жизнерадостные терьеры, ставшие популярными компаньонами, по прежнему требуют высокой физической и интеллектуальной нагрузки.
Чтобы не утомлять вас дискуссиями об официальном признании породы, просто отметим, что она была окончательно признана АКС в 2001 году. Иногда джек-рассел-терьера путают с его близким родственником, и это не случайно. Две породы — джек-рассел-терьер и парсон-рассел-терьер — развивались, имея практически один и тот же стандарт, за исключением некоторых различий в росте и пропорциях. Более высокая, более «квадратного» сложения собака известна теперь как парсон-рассел-терьер, а та, что пониже ростом и слегка «растянутая», — как джек-рассел-терьер.
От головы до кончика хвоста
Джек-рассел-терьер: описание
1.Глаза
2.Нос
3.Череп
4.Тело
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце[
«Перескоки» при прыжках
В целом эти собаки отличаются крепким здоровьем, но могут быть предрасположены к некоторым проблемам с суставами по причине высокой активности — от наследственной болезни Пертеса, которую можно устранить хирургическим путем, до привычного вывиха надколенника (эта проблема встречается намного чаще). Если говорить вкратце, при подобных заболеваниях происходит патологическое смещение коленной чашечки. Симптомы вывиха, включая хромоту, нежелание наступать на заднюю конечность (отчего собака характерно «скачет» то на трех, то на четырех конечностях) и явное неудобство в положении сидя, можно обнаружить на ранней стадии. Ветеринарный врач сможет определить, нужно ли вашему питомцу хирургическое вмешательство.
Порода может быстро заскучать
Хотя дрессировка этих питомцев может быть относительно легкой задачей благодаря их врожденному уму, они, как правило, быстро устают от монотонности и теряют интерес, что влияет на эффективность обучения. Чтобы ваш любимец не отвлекался от занятий, постарайтесь их разнообразить. В таком случае он будет быстро учиться, и дрессировка пройдет успешно. В конце концов, их выводили как рабочих собак.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для поддержки регулярной работы мочевыделительной системы в постоянном доступе должна стоять чистая и свежая вода. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
У щенков джек-рассел-терьера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых животных. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать гранулы. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. Рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое питание, когда им исполнится шесть месяцев.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Кроме того, собаки мелких пород склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки, высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула животных. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. После стерилизации некоторые животные также могут набирать избыточный вес.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых компонентов и адаптированного содержания жира.
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти с помощью добавления в рацион незаменимых жирных кислот (ЕРА, DHA), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Взрослые животные подвержены заболеваниям полости рта, в частности, отложению зубного налета и камня. Поэтому их зубам следует уделять внимание. Формула корма содержит хелаторы кальция, которые уменьшают образование зубного камня и поддерживают ежедневную гигиену полости рта. Представители мелких пород известны своим привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит.
После 8 лет у животных появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит работу почек. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Уменьшение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца. Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот для поддержания качества шерсти. Некоторые жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще появляются с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности их челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
7/7
Все о породе
Джек-рассел-терьер — одна из самых популярных пород во всем мире. Это живые, веселые, умные и забавные питомцы. Однако эти маленькие собаки с ярким темпераментом подходят не всем. Им нужно много физической активности, умственная стимуляция, большое количество внимания, а также дрессировка и социализация в раннем возрасте. Они не из тех, кого можно спокойно оставлять в одиночестве. Оцените все плюсы и минусы породы, чтобы определить, подходит ли она лично вам.
А любит ли птица летать? Эти собаки — настоящие терьеры с соответствующим характером. Это охотничьи собаки с сильным инстинктом и острым обонянием, которые были выведены для охоты и исследования нор. Они могут раскапывать землю как от скуки или для развлечения, так и учуяв запах добычи, снующей под землей. Дрессировка поможет смягчить эту особенность, но не устранит ее полностью.
Вам также может быть интересно
Больше информации по этой теме
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей