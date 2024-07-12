Все, что нужно знать о породе



Взаимодействие этих собак с миром уникально. Они обладают огромным запасом энергии. И вся эта энергия заключена в маленьком теле.

Смелый, чрезвычайно энергичный, готовый проявить свою активность в любую секунду, джек-рассел-терьер шагает по жизни с воодушевлением и радостью. Эта преданная собака будет более чем рада взять вас с собой в это путешествие.

Хотя она может стать отличным домашним питомцем, особенно если социализирована в раннем возрасте, эта порода может быть слегка резкой, поэтому лучше всего подходит для семей с подросшими детьми, которые уже понимают, как вести себя с собакой. Эта не та порода, что отлично подойдет для содержания в семьях с младенцами и очень маленькими детьми.

Первоначально выведенные для сопровождения охотников, джек-рассел-терьеры по-прежнему обладают выносливостью и ярким темпераментом — неотъемлемыми чертами рабочей собаки, за которое их высоко ценили. Во время прогулок лучше держать этого питомца на поводке, поскольку сиюминутное желание собаки изучить все, что движется, может застать вас врасплох.

Два факта, которые следует знать о породе. Этим небольшим собачкам ежедневно требуется много физической и интеллектуальной активности (не исключено, что вы устанете гораздо быстрее, чем питомец). Они также очень плохо переносят одиночество. Страх разлуки может повлиять на состояние здоровья питомца. Но благодаря ранней социализации и дрессировке, в том числе с профессиональным кинологом, он будет готов сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.