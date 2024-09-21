Давайте поговорим о персидских кошках
Официальное название: Персидская
Другие названия: Персидская длинношерстная, длинношерстная
Страна происхождения: Иран (бывшая Персия)
Длина шерсти5 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Уровень энергии*2 out of 5
Склонность шуметь1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*2 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Требования к условиям содержания (в помещении/на улице)2 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|Вес
|Вес
|5 - 7 kg
|3 - 5 kg
|Возраст котенка
|Взрослый возраст
|4–12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 12 лет
|Старше 12 лет
Знакомство с породой
Всё, что нужно знать о породе
Любезность, открытость, дружелюбие — вот что можно сказать об этих восхитительных животных. На редкость мягкая шерсть, большие львиные лапы и едва заметное мяуканье делают их такими привлекательными. Представители этой породы спокойные и не любят никаких перемен: они домашние во всех отношениях.
История этой породы доказывает, что она выдержала испытание временем. Как бы очевидно это ни звучало, но они родом из Персии (нынешний Иран). Начиная с XVI века их популярность распространилась по всему миру: в настоящее время насчитывается более 200 разновидностей персидских кошек.
Они очень популярны во Франции — их царственный облик словно изысканный десерт среди утонченной французской культуры.
Какими бы пушистыми ни были эти любимцы, им не нравится, когда с ними «нянчатся» — нередко они отказываются от настойчивых ласк. Они дадут об этом знать. Возможно, непросто удержаться, чтобы не потрогать их, но они независимые и дадут себя приласкать только на своих условиях. Послушные и довольно покладистые, они с удовольствием останутся дома, пока вы отлучились по делам за пределы их «царства».
Два факта о породе
1. Несмотря на происхождение из Персии…
Персидские кошки не переносят чрезмерную жару. Логично предположить, что это так, учитывая их роскошную шерсть; этих любимцев лучше всего содержать в помещении, оберегая от чрезмерного солнечного тепла.
2. Наивысшее положение
По данным Ассоциации любителей кошек, ведущего клуба кошек Северной Америки, персидская порода является самой популярной в США и занимает четвертое место в мире. Для самой породы в этом нет ничего удивительного.
История породы
Этих утонченных, мудрых, уверенных в себе животных в XVII веке открыл итальянский путешественник Пьетро делла Валле, который впервые увидел их в Персии (современный Иран) и привез с собой домой в Европу.
С момента возникновения этой породы в начале XVII века ее популярность распространилась по всему континенту, а при разведении старались сохранить ее культовую длинную шерсть и величественный облик. Особенно она понравилась королю Людовику XV — он представил ее королевскому двору Франции в 1700-х годах.
После выставки кошек в Хрустальном дворце в Лондоне, состоявшейся в 1871 году, ее популярность возросла еще сильнее, поскольку королева Виктория, монарх того времени, боготворила характер этих животных.
За годы разведения первоначальный облик представителей чрезвычайно любимой персидской породы изменился на сегодняшний. В течение долгого времени у них была лишь блестящая, шелковистая, серая шерсть, но в 1882 году произошло первое из двух генетических изменений, в результате чего появилась популярная разновидность шиншилла белого окраса с вкраплениями серого (теперь эти кошки имеют разнообразные вариации окрасов). В 1942 году произошло еще одно генетическое изменение, в результате которого появилась брахицефальная морда с чуть приплющенным видом, и эта разновидность, которую мы знаем сегодня, стала любимой. Приплющенный нос-кнопка вызывает восторг у заводчиков и владельцев, но он также является источником возможных проблем с дыханием.
От головы до кончика хвоста
Описание персидской кошки
1.Уши
2.Голова
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Они склонны к заболеваниям почек.
Как правило, они обладают крепким здоровьем, но, как и многие другие животные, бывают склонны к определенным заболеваниям, в частности болезням почек. Например, поликистозу. Считается, что такое заболевание встречается у каждого третьего представителя этой породы. Его можно преодолеть с помощью правильного лечения, надлежащего питания, а также достаточного уровня физической активности.
Альпинисты из них никакие.
Вместо того чтобы прыгать, карабкаться и взбираться на новые высоты, перс с удовольствием побездельничает с вами на диване, наблюдая за окружающей обстановкой. Этот питомец не против поиграть, но скорее отдаст предпочтение пассивному отдыху на лежанке. Бег для него — занятие чуждое; перемещаться по дому он предпочитает только шагом. Тем более что доказывать свое превосходство он не собирается.
Необычные, но симпатичные контуры морды могут стать потенциальной проблемой
На этот милый носик-кнопку приятно смотреть, но он также может провоцировать проблемы со здоровьем, в частности с дыханием. Эта порода относится к так называемому брахицефальному типу, то есть у ее представителей укороченная морда, что придает ей приплющенный вид. Хотя для владельцев такое генетическое изменение является одной из самых любимых черт породы, персидским кошкам от этого нелегко, поскольку такое строение носа может приводить к проблемам с дыханием.
Здоровая диета — залог крепкого здоровья кошки
Здоровое питание, учитывающее индивидуальные потребности животного, играет фундаментальную роль в поддержании его здоровья и красоты. Полнорационный корм должен содержать сбалансированное количество питательных веществ, Сбалансированный рацион позволяет избежать недостатка или избытка питательных веществ, который может отрицательно сказаться на здоровье организма.
Для профилактики многих заболеваний у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. Кроме того, кошачьи от природы приспособлены к тому, чтобы питаться небольшими порциями — от 7 до 20 раз в день. Если ваш питомец не отличается повышенным аппетитом, суточную норму сухого корма можно выдавать один раз в день — так питомец сможет самостоятельно регулировать его потребление.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету.
Период роста — важный этап в жизни котенка. В первые месяцы жизни у котенка происходит много значимых перемен и открытий: переезд и исследование нового дома, знакомство с новыми членами семьи и другими животными. В период роста персидским котятам требуется больше энергии, белка, минеральных веществ и витаминов, чем взрослым животным. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Рост котенка происходит в два этапа.
Формирование — от рождения до 4 месяцев.
Период отъема — это переход с жидкой пищи (материнского молока) на твердую. Этот период естественным образом соответствует времени, когда у них режутся молочные зубы (в возрасте от 3 до 6 недель). На этом этапе котята еще не могут разгрызать корм, поэтому мягкая пища (размоченные гранулы или влажный корм для котят) упрощает переход от жидкой к твердой пище.
В период с 4-й по 12-ю неделю после рождения естественный иммунитет, который котенок получает из молозива (или первого молока матери), снижается, в то время как иммунная система котенка постепенно развивается. В этот критический период, называемый иммунным пробелом, для поддержания естественных защитных сил организма необходим комплекс антиоксидантов, в том числе витамин Е.
Котята переживают интенсивный и особенно деликатный период роста, во время которого они склонны к расстройству пищеварения. В это время их питание должно быть богато энергией для удовлетворения основных потребностей в процессе роста, а также содержать легкоусвояемый белок для пищеварительной системы, которая еще не сформировалась полностью. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, также поддерживают здоровье пищеварительной системы и баланс кишечной микрофлоры. Результат — всегда хороший стул.
Корм для котенка должен содержать жирные кислоты омега-3 (EPA/DHA), которые способствуют правильному развитию центральной нервной системы.
Замедленный рост — от 4 до 12 месяцев
Начиная с четвертого месяца рост котенка замедляется, поэтому ему теперь требуется рацион с меньшим содержанием жира. Это особенно важно после стерилизации.
В период с 4 до 7 месяцев молочные зубы у котенка меняются на постоянные. После того, как у него прорезаются постоянные зубы, ему необходимо давать достаточно крупные гранулы, чтобы стимулировать разгрызание пищи.
Иммунная система котят развивается постепенно, до 12 месяцев. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации.
Пищеварительная система также созревает постепенно, достигая полноценного функционирования к годовалому возрасту. С этого момента можно переводить питомца на корм для взрослых животных.
Рацион взрослого животного должен удовлетворять его потребности:
поддержание здоровья кожи и красоты роскошной длинной шерсти благодаря содержанию питательных веществ, которые усиливают барьерную функцию кожи и придают шерсти блеск и мягкость; стимуляция выведения проглоченной во время вылизывания шерсти и снижение образования волосяных комочков благодаря содержанию пищевой клетчатки. Персидские кошки, которых содержат только в помещении, относительно пассивны — они могут проводить более 30 часов в неделю вылизывая свою шелковистую шерсть, поэтому бывают склонны к образованию волосяных комочков.
поддержание здоровья мочевыделительной системы. Из-за особого способа функционирования мочевыделительной системы эти питомцы склонны к образованию камней в мочевыделительной системе.
поддержание оптимального пищеварения и баланса кишечной микрофлоры за счет содержания легкоусвояемых белков и пребиотиков.
стимулирование приема пищи с помощью особого размера, формы и текстуры гранул, адаптированного к форме челюсти животного. У персов брахицефальное строение черепа — это означает, что у них широкая округлая голова и более плоский профиль.
Форма корма должна обеспечивать максимальный контакт с языком и улучшать прилипание, чтобы кошке было легче захватить ее.
У пожилых кошек (старше 12 лет) хуже усваиваются питательные вещества. Чтобы поддержать здоровый вес пожилого питомца и свести к минимуму риск дефицита нутриентов, следует давать ему легкоусвояемый корм с необходимыми питательными веществами.
С возрастом у животных все чаще встречаются проблемы с зубами, а у некоторых из них ухудшается обоняние и восприятие вкуса, что может привести к снижению аппетита. Чтобы питомец получал достаточное количество питательных веществ из корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности его челюстей и изменившиеся потребности.
Обратите внимание, что оптимальный уровень энергии для любого (даже стареющего) животного зависит от его образа жизни. Пожилому питомцу, который продолжает регулярно выходить на улицу, будет необходим рацион со слегка повышенным содержанием жира. С другой стороны, старение не снижает риск ожирения у постоянно содержащегося в помещении питомца. Нужно внимательно следить за количеством потребляемых им калорий. В этом случае оптимальным вариантом будет корм с умеренным содержанием жиров.
Содержание и уход
Советы по грумингу, дрессировке, физической нагрузке
Персидская кошка ежедневно нуждается в большом количестве физических нагрузок, как и любая кошка, и игра с ней будет способствовать этому. Игрушки для кошек продаются в изобилии. Мячики с колокольчиком и бросание вещей расшевелят вашего игривого друга и будут способствовать здоровой циркуляции крови. Честно говоря, персидские кошки чрезвычайно наслаждаются покоем, но ежедневная гимнастика важна для поддержания их в форме.
За шерстью этих питомцев требуется очень тщательный уход. Эта порода славится своей характерной длинной шерстью, поэтому несомненно: нужно приложить усилия, чтобы она выглядела великолепно, а кошка была здоровой. Чтобы очередь необходимо ежедневно вычесывать своего любимца с помощью расчески. Таким образом вы предотвратите образование колтунов. Следует также ежемесячно проводить купание, чтобы избавиться от вредных загрязнений и микробов в верхнем шелковистом слое шерсти и пуховом подшерстке. После чего кошку нужно высушить и тщательно расчесать. Расчесывание персидской кошки против роста шерсти поможет равномерно распределить натуральные масла. И конечно же, подрезание когтей вашей кошки по мере необходимости также поддержит ее здоровье.
Дрессировать персидскую кошку очень просто, учитывая ее невероятно приветливый характер. Это порода, которая любит угождать, поэтому понимать и выполнять команды ей будет легко. Лоток, суточная порция корма, требование не трогать диван — они все это поймут, если терпеливо и постепенно прививать дисциплину. Эта порода очень отзывчивая, и выполнять то, что вы скажите, не будет большой проблемой.
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Всё о персидских кошках
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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