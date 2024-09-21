Всё, что нужно знать о породе



Любезность, открытость, дружелюбие — вот что можно сказать об этих восхитительных животных. На редкость мягкая шерсть, большие львиные лапы и едва заметное мяуканье делают их такими привлекательными. Представители этой породы спокойные и не любят никаких перемен: они домашние во всех отношениях.

История этой породы доказывает, что она выдержала испытание временем. Как бы очевидно это ни звучало, но они родом из Персии (нынешний Иран). Начиная с XVI века их популярность распространилась по всему миру: в настоящее время насчитывается более 200 разновидностей персидских кошек.

Они очень популярны во Франции — их царственный облик словно изысканный десерт среди утонченной французской культуры.

Какими бы пушистыми ни были эти любимцы, им не нравится, когда с ними «нянчатся» — нередко они отказываются от настойчивых ласк. Они дадут об этом знать. Возможно, непросто удержаться, чтобы не потрогать их, но они независимые и дадут себя приласкать только на своих условиях. Послушные и довольно покладистые, они с удовольствием останутся дома, пока вы отлучились по делам за пределы их «царства».