С рождения до 4 недель
Неонатальный период
Новорожденные котята находятся под защитой и в тепле рядом со своей матерью и другими котятами помета. В этот период они много спят и нуждаются в регулярном питании материнским молоком.
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Питание
В неонатальный период мать удовлетворяет все пищевые потребности котенка. Ключевой фактор - регулярное потребление молозива матери в течение первых 18-24 часов жизни. Молозиво богато антителами, которые помогают иммунной системе, и протеинами, способствующими развитию.
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Здоровье
В первые дни жизни котят ответственный заводчик должен показать их ветеринарному врачу. Ветеринарный врач проверит, есть ли у котят врожденные дефекты или проблемы со здоровьем, требующие лечения. Отъем котенка от матери и от остальных котят помета в неонатальный период может привести к отставанию в физическом и ментальном развитии, а также к поведенческим проблемам. Дегельментизацию следует проводить ежемесячно в течение первых шести месяцев жизни.
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Поведение
На этом этапе котята спят преимущественную часть суток, а их передвижения ограничиваются подползанием к матери в поисках тепла и молока. Они начинают мурлыкать, издавать другие звуки, а также у них начинают формироваться характерные привычки, свойственные взрослым кошкам.
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Развитие
Когда котята рождаются, они почти не могут двигаться и едва слышат, а их глаза полностью закрыты. Примерно в возрасте пяти дней котята открывают глаза. Пуповина отпадает приблизительно через неделю после рождения. Именно в это время котята начинают прибавлять в весе от 10 до 30 грамм в день.
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Условия содержания
Чистота, покой и тепло - основные требования к условиям содержания в первые недели жизни котенка. Чрезмерный шум и другие внешние раздражители могут привести к нарушению режимов сна и кормления. Кроме того, очень важно контролировать температуру тела котенка, она не должна опускаться ниже 34°С. Если температура ниже 34°С, котенок не способен эффективно переваривать молоко, а при снижении ее до 32°С котенок утрачивает сосательный рефлекс, в связи с чем нормальное кормление становится невозможным.
Статьи о неонатальном периоде
Здоровое питание для котенка
Гамма рационов, которые помогают формированию естественных защитных сил организма, поддерживают здоровый рост и способствуют развитию пищеварительной системы.
4–8 недель
Период отлучения
В этот период физическое развитие котят ускоряется, и начинается процесс отлучения. Это очень важный этап в жизни котят, они многому учатся, наблюдая за матерью и общаясь друг с другом.