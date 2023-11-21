Неонатальный период

Чистота, покой и тепло - основные требования к условиям содержания в первые недели жизни котенка. Чрезмерный шум и другие внешние раздражители могут привести к нарушению режимов сна и кормления. Кроме того, очень важно контролировать температуру тела котенка, она не должна опускаться ниже 34°С. Если температура ниже 34°С, котенок не способен эффективно переваривать молоко, а при снижении ее до 32°С котенок утрачивает сосательный рефлекс, в связи с чем нормальное кормление становится невозможным.