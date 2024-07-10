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Kitten standing indoors licking its lips next to a stainless steel feeding bowl

Основные питательные вещества для котят

Мы подбираем ингредиенты в соответствии с их диетологическим профилем и качеством, а также учитываем рациональное использование ресурсов. Эти ингредиенты помогают обеспечить котят необходимыми питательными веществами для их здорового роста и развития. Полноценный и сбалансированный рацион напоминает сложную мозаику — он обеспечивает точное сочетание питательных веществ, необходимых для здорового развития котенка.
Bengal kittens playing on a white sheet while their mother stands behind

Питание котенка должно поддерживать его рост

Поскольку котята переживают период интенсивного роста, их рацион должен отличаться более высоким содержанием белка. Белки имеют большое значение для формирования мышечной массы, скелета и других тканей. Несбалансированное питание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания костей и суставов. Кроме того, быстрый рост котенка создает повышенную нагрузку на его уязвимую пищеварительную систему. В связи с этим корм для котят должен не только быть сбалансированным, но и максимально легко усваиваться.

Потребности котят, связанные с их развитием

Потребности растущих котят сильно отличаются от потребностей взрослых кошек и уж тем более людей. Котенок должен получать с кормом правильное сочетание питательных веществ, необходимых для поддержания его кондиции тела, развития и роста. Необходимо принимать во внимание, что его пищеварительная и иммунная система еще не полностью сформированы, а зубы не сменились на постоянные. Адаптированное диетологическое решение способствует росту, удовлетворяет потребности щенка в энергии и поддерживает иммунную систему.

Ассортимент продуктов для котят

Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми необходимыми питательными веществами для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.
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Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

Узнайте больше о кормлении

Чтобы поддержать здоровое развитие котенка и обеспечить ему здоровье в будущем, жизненно важно подобрать для питомца сбалансированный полнорационный корм, учитывающий его индивидуальные потребности.
Кормление котенка