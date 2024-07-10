Основные питательные вещества для котят

Белок играет жизненно важную роль в здоровом развитии котенка: он принимает участие в формировании и обновлении тканей, мышц и скелета. Белок — ценный ингредиент в пище человека и животных, и его следует использовать максимально эффективно. Белки состоят из цепочек сотен (или даже тысяч) аминокислот. В белках содержится 20 аминокислот, и они подразделяются на два разных типа: незаменимые и заменимые. Организм котят не вырабатывает незаменимые аминокислоты в достаточном количестве для здорового функционирования и развития, поэтому они должны присутствовать в корме. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться из избытка незаменимых пищевых аминокислот, но они тоже жизненно важны для здоровья и должны быть частью сбалансированной диеты.