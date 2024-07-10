Основные питательные вещества для котят
Мы подбираем ингредиенты в соответствии с их диетологическим профилем и качеством, а также учитываем рациональное использование ресурсов. Эти ингредиенты помогают обеспечить котят необходимыми питательными веществами для их здорового роста и развития. Полноценный и сбалансированный рацион напоминает сложную мозаику — он обеспечивает точное сочетание питательных веществ, необходимых для здорового развития котенка.
Питание котенка должно поддерживать его рост
Поскольку котята переживают период интенсивного роста, их рацион должен отличаться более высоким содержанием белка. Белки имеют большое значение для формирования мышечной массы, скелета и других тканей. Несбалансированное питание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания костей и суставов. Кроме того, быстрый рост котенка создает повышенную нагрузку на его уязвимую пищеварительную систему. В связи с этим корм для котят должен не только быть сбалансированным, но и максимально легко усваиваться.
Потребности котят, связанные с их развитием
Потребности растущих котят сильно отличаются от потребностей взрослых кошек и уж тем более людей. Котенок должен получать с кормом правильное сочетание питательных веществ, необходимых для поддержания его кондиции тела, развития и роста. Необходимо принимать во внимание, что его пищеварительная и иммунная система еще не полностью сформированы, а зубы не сменились на постоянные. Адаптированное диетологическое решение способствует росту, удовлетворяет потребности щенка в энергии и поддерживает иммунную систему.
- Высокое содержание энергии и качественные белки для поддержания роста
- Укрепление незрелой иммунной системы
- Легкая усвояемость
- Адаптированы к размеру ротовой полости и молочным зубам
- Способствует когнитивному развитию, формированию клеток и скелета
Различные питательные вещества имеют разное значение в первые недели и месяцы жизни котенка. За последние 50 лет наши команды в области питания и исследований провели бесчисленные часы, изучая пищевые потребности котят и их роль в здоровом росте и развитии.
Термин «углеводы» в основном используется для обозначения сахаров, клетчатки и крахмала. Углеводы в рационе животных имеют важное значение для улучшения работы организма. Сахара и крахмал, которые используются в кормах ROYAL CANIN®, являются необходимыми и легкоусвояемыми источниками энергии для растущего организма котят.
Клетчатка содержится в углеводоподобных веществах, таких как пектин, целлюлоза и лигнин. Их получают из растительных источников: цельных злаков, корнеплодов, фруктов и желатинирующих компонентов. Польза ограниченного количества клетчатки в питании для котят заключается в предотвращении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как диарея и запор.
Жиры, содержащиеся в рационе, являются не только концентрированным источником энергии, но и также отвечают за вкусовую привлекательность и текстуру корма для котят. Помимо обеспечения энергией, жиры (также известные как липиды) снабжают организм незаменимыми жирными кислотами, которые жизненно важны для его работы и положительно влияют на качество шерсти и здоровье нервной системы.
Белок играет жизненно важную роль в здоровом развитии котенка: он принимает участие в формировании и обновлении тканей, мышц и скелета. Белок — ценный ингредиент в пище человека и животных, и его следует использовать максимально эффективно. Белки состоят из цепочек сотен (или даже тысяч) аминокислот. В белках содержится 20 аминокислот, и они подразделяются на два разных типа: незаменимые и заменимые. Организм котят не вырабатывает незаменимые аминокислоты в достаточном количестве для здорового функционирования и развития, поэтому они должны присутствовать в корме. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться из избытка незаменимых пищевых аминокислот, но они тоже жизненно важны для здоровья и должны быть частью сбалансированной диеты.
Хотя таурин является аминокислотой, он заслуживает отдельного внимания из-за своей важной роли в нормальном развитии котят и здоровье кошек в течение жизни. В отличие от большинства других животных, кошки не могут синтезировать достаточное количество таурина для удовлетворения своих потребностей, и это усугубляется тем фактом, что таурин играет главную роль в пищеварении и выведении токсинов. Поэтому всем кошкам необходим источник таурина в их рационе для поддержания здоровья пищеварительной, репродуктивной и нервной систем.
Для здорового развития необходмы два типа минеральных веществ. Макроэлементы, такие как кальций, фосфор и калий, поддерживают ряд основных функций в организме котенка, включая нормальный рост костей, передачу нервных импульсов и мышечный метаболизм. Такие микроэлементы, как железо, медь и марганец, помимо прочего, способствуют поддержанию здоровья кожи, шерсти, крови и костей.
Витамины необходимы для поддержания разнообразных биологических функций и процессов, связанных с развитием организма, в числе которых:
- иммунная и когнитивная функции;
- функционирование и восстановление клеток;
- снижение воспалительных процессов;
- жировой обмен;
- свертывание крови;
- работа мозга и печени.
Витамины бывают двух видов: водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые витамины, такие как витамины группы B (тиамин и рибофлавин), не накапливаются в организме котенка, поэтому очень важно, чтобы они входили в состав ежедневного рациона вашего питомца.
Потребности животных в воде в основном (но не полностью) удовлетворяются посредством питья.
Питание также играет важную роль в обеспечении организма вашего питомца водой, во-первых, за счет воды, содержащейся в корме, а во-вторых, благодаря воде, которая образуется при усвоении питательных веществ. Например, при расщеплении одного грамма жиров в организме котенка образуется чуть более одного грамма воды.
Питание вашего питомца в период роста влияет на его здоровье и формирует пищевые привычки на всю последующую жизнь. На этом этапе особенно важен здоровый и сбалансированный рацион. Полнорационный сбалансированный корм, учитывающий особые потребности питомца, имеет жизненно важное значение для сохранения его здоровья. Чтобы получить дальнейшие рекомендации и информацию о выборе подходящего питания для вашего питомца, проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом или, если у вас его еще нет, найдите врача здесь.
Ассортимент продуктов для котят
Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми необходимыми питательными веществами для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.
Узнайте больше о кормлении
Чтобы поддержать здоровое развитие котенка и обеспечить ему здоровье в будущем, жизненно важно подобрать для питомца сбалансированный полнорационный корм, учитывающий его индивидуальные потребности.