В период отъема мать по-прежнему удовлетворяет все потребности щенков в питательных веществах. Подавляющую часть рациона щенков составляет материнское молоко, однако некоторые щенки могут начать есть твердый корм, который срыгивает их мать. Большинство щенков начинает лакать воду из миски.