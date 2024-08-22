4–8 недель

Отъем

Открыв глаза и сделав первые шаги, щенки начинают исследовать новый для них мир.

Здоровье

Щенки уже должны совершать мочеиспускание и дефекацию без помощи своей матери. Если к концу данного этапа это не происходит, рекомендуется посетить ветеринарного врача.
puppy

Питание

В период отъема мать по-прежнему удовлетворяет все потребности щенков в питательных веществах. Подавляющую часть рациона щенков составляет материнское молоко, однако некоторые щенки могут начать есть твердый корм, который срыгивает их мать. Большинство щенков начинает лакать воду из миски.
puppy and mother

Поведение

Когда щенки делают свои первые шаги, между ними почти сразу начинаются игровые драки, они могут пытаться рычать и вилять хвостом — так начинается социальное взаимодействие.
puppies

Развитие

На этом этапе у щенков постепенно развиваются зрение и слух, они начинают реагировать на свет и звуки.
Dalmatian dog

Условия содержания

Насыщенная среда способствует физическому и ментальному развитию щенка. На данном этапе развития ответственный заводчик создает щенкам условия для более частого взаимодействия с человеком, окружает их разнообразными игрушками, шумовыми раздражителями и другими стимулирующими факторами.
puppy

    Статьи об отлучении от матери 

    Puppy Beagle standing indoors eating from a red bowl

    Как часто кормить щенка

    Puppy Beagle running outdoors in grass with a dog toy.

    Контроль веса и поддержание активности щенков

    Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

    Ключевые этапы роста щенка

    Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

    Вопросы питания щенка

    Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

    Советы по уходу за щенком: груминг и гигиена

    puppy food

    Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего щенка

    Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
    Узнайте больше
    С рождения до 4 недель

    Неонатальный

    Первые дни жизни. Щенки находятся рядом с матерью и основную часть времени спят и едят.
    Предыдущий этап
    Старше 8 недель

    Щенок

    Щенки начинают учиться жить в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного.
    Следующий этап