4–8 недель
Отъем
Открыв глаза и сделав первые шаги, щенки начинают исследовать новый для них мир.
Здоровье
Щенки уже должны совершать мочеиспускание и дефекацию без помощи своей матери. Если к концу данного этапа это не происходит, рекомендуется посетить ветеринарного врача.
Питание
В период отъема мать по-прежнему удовлетворяет все потребности щенков в питательных веществах. Подавляющую часть рациона щенков составляет материнское молоко, однако некоторые щенки могут начать есть твердый корм, который срыгивает их мать. Большинство щенков начинает лакать воду из миски.
Поведение
Когда щенки делают свои первые шаги, между ними почти сразу начинаются игровые драки, они могут пытаться рычать и вилять хвостом — так начинается социальное взаимодействие.
Развитие
На этом этапе у щенков постепенно развиваются зрение и слух, они начинают реагировать на свет и звуки.
Условия содержания
Насыщенная среда способствует физическому и ментальному развитию щенка. На данном этапе развития ответственный заводчик создает щенкам условия для более частого взаимодействия с человеком, окружает их разнообразными игрушками, шумовыми раздражителями и другими стимулирующими факторами.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности вашего щенка
Продукты, поддерживающие формирование естественных механизмов защиты, гармоничное развитие и работу пищеварительной системы в период роста.
С рождения до 4 недель
Неонатальный
Первые дни жизни. Щенки находятся рядом с матерью и основную часть времени спят и едят.
Старше 8 недель
Щенок
Щенки начинают учиться жить в обществе. Поведение, усвоенное на данном этапе, оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь животного.