Kedilerin ve köpeklerin hayatımızı iyileştirdiğine inanıyoruz. Yapılan araştırmalar, hayvanlarla etkileşim kuran insanların, onların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Hayvanların sağladığı sevgi ve destek göz önüne alındığında, Royal Canin olarak biz de karşılığında onların yaşam kalitesini iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yaklaşım, kedi ve köpeklere beslenme yoluyla sağlık faydaları sağlamanın ötesine geçmektir. Bu, onların sağlık ve refahını teşvik etmek ve toplumda oynadıkları anlamlı rolleri vurgulamak anlamına gelir.