Sürdürülebilirlik eylemlerimiz ve önceliklerimiz
Hayvanlar sahipleri için her şeydir, hayatlarımıza çok şey katarlar. Ve her hayvan sahibi, hayvanının sağlıklı olmasını ve gelişmesini ister; ancak hayvanlarımız yalnızca sağlıklı bir gezegende gelişebilir. Bu nedenle Royal Canin olarak işimizin her alanında çevresel etkimizi en aza indirmenin yollarını arıyoruz.
Ortak çaba
Somut değişimlerin anahtarını elinde bulunduran kişilerle ortaklık içinde çalışıyoruz. Sadece hayvan sahipleri ve tutkulu ekiplerimiz değil, aynı zamanda tedarik zincirimizdeki çiftçiler ve ortaklık kurduğumuz bazı kuruluşlar ve işletmeler de bu sürecin bir parçasıdır.
Sağlıklı hayvanları için sağlıklı bir gezegen
Hayvanlarımızın refahı için iklim değişikliğiyle mücadele etmek kritik önem taşıyor çünkü bu durum onların sağlığını, yaşam alanlarını ve ihtiyaç duydukları besinlerin bulunabilirliğini tehdit ediyor.
Hayvanlarda stres ve sıcak çarpması riskinin artması.
Parazitlerin küresel dağılımındaki değişiklikler.
Hayvanların davranışlarında korku, gerginlik ve kaygı belirtileri de dahil olmak üzere değişiklik.
Afetlerde hayvanların terk edilmesi: Sel ve orman yangınları.
Sürdürülebilirlik yolculuğumuz
Son yıllardaki en büyük başarılarımızı keşfedin.
Hayvanlar, insanlar ve gezegenimiz için taahhütlerimiz
Kedi ve köpekler
Kedilerin ve köpeklerin hayatımızı iyileştirdiğine inanıyoruz. Yapılan araştırmalar, hayvanlarla etkileşim kuran insanların, onların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Hayvanların sağladığı sevgi ve destek göz önüne alındığında, Royal Canin olarak biz de karşılığında onların yaşam kalitesini iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yaklaşım, kedi ve köpeklere beslenme yoluyla sağlık faydaları sağlamanın ötesine geçmektir. Bu, onların sağlık ve refahını teşvik etmek ve toplumda oynadıkları anlamlı rolleri vurgulamak anlamına gelir.
Gezegenimiz
Çalışmalarımızın her alanında çevresel etkimizi en aza indirmenin ve hayvanlar ile hayvan sahiplerinin nesiller boyu daha sağlıklı bir gelecek elde etmelerine yardımcı olmanın yollarını arıyoruz. Bilim odaklı inovasyon ruhu etrafında birleşerek, çiftlikten mama kabına kadar uzanan süreçte yeni ve etkili fikirler geliştiriyor ve harekete geçiriyoruz; daha karbon verimli olmayı ve ambalajlarımızı döngüsel ekonomiyi destekleyecek şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz.
İnsanlar
Daha sürdürülebilir bir iş modeli kurmanın, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla kurduğumuz karşılıklı değere dayandığına inanıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru çalışırken, faaliyetlerimizin ve değer zincirimizin her aşamasında insanların yaşamlarını anlamlı bir şekilde iyileştirmeye kendimizi adadık.