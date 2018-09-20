Yavru köpek, evinize gelen heyecan verici ve zorlu bir yeni üye olabilir ancak yetişkin bir köpek edinmek de son derece faydalı bir deneyimdir ve birçok kişi için daha önce göz önünde bulundurmadığı daha uygun bir seçenek olabilir.

Yetişkin bir köpek edinilmesi

Yetişkin bir köpek edinmek, size daha yönetilebilir bir süreç yaşatabilecektir. Kendisine ikinci bir şans verilen bir köpek genellikle sevmek için sınırsız bir kapasiteye sahiptir ve yavru köpeklerde çok zor olabilecek akut eğitim aşamasını atlamış olacaktır.

Yetişkin bir köpek edinmenin avantajları

Yetişkin köpekler, temel eğitimi önceden almış olabilirler. Ancak bu, önceden bilinen bir durum olmayabilir ve kurtarma merkezine sorup onaylanmalıdır.

Aynı şey, tuvalet eğitimi için de geçerlidir ancak yavru köpeklerin aksine yetişkin bir köpekte mesane kontrolü çok daha güvenilir bir şekilde gelişmiş olacaktır.

Yetişkin köpeklerin kişilikleri zaten bellidir, böylece ailenize nasıl uyum gösterecekleri hakkında daha iyi bir fikre sahip olabilirsiniz.

Yetişkin bir köpeğin büyüklüğü de bellidir.

Yetişkin bir köpeğin enerji düzeyi yavru köpeğe göre muhtemelen daha düşük olacaktır. Bu, enerji düzeyinin düşük olacağı anlamına gelmez, ırka bağlı olsa da, yavru köpeğin hiperaktif enerjisinin azalmış olduğu anlamına gelir.

Yetişkin köpek edinmenin zorlukları

Yetişkin bir köpeğin yeni bir eve ihtiyaç duyuyor olması, zorlayıcı davranışlara yol açabilen travmatik bir geçmişe sahip olduğu anlamına gelebilir.

Kötü alışkanlıklar kökleşmiş ve yok edilmesi zor olabilir.

Evde yaşayacak şekilde eğitilmemişse, daha geç bir yaşta eğitilmesi zorlaşabilir.

Alışık olmadığı çocuk, kedi ve hatta elektrikli süpürge gibi yeni şeylerle tanıştırılması travmatik olabilir.

Yaş sorununa, özellikle de düzgün bir şekilde bakılmadıysa sağlık sorunları da eşlik edebilir ve bu sağlık sorunlarının tedavisi biraz maliyetli olabilir. Örneğin: Obezite, diyabet, görme veya işitme kaybı ve diş problemleri.

Yetişkin köpeklerin evinizdeki köpeklerle tanıştırılması, yavru köpeklere göre biraz daha zor olabilir.

Yetişkin bir köpeği eve getirmeden önce

Köpeğin yaşını sorun

Ne tür bir hayatı olduğunu öğrenin

Kişiliğinin nasıl olduğunu sorun

Diğer köpeklerin yanında sakin olup olmadığını sorun

Çocukların yanında mutlu olup olmadığını sorun

Endişeli, korkmuş veya agresif olmasına yol açan özel bir durum olup olmadığını sorun

Köpeğin sağlığı veya dişleri ile ilgili sorun olup olmadığını, aşılarının güncel olup olmadığını ve tıbbi geçmişinde bilmeniz gereken bir şey olup olmadığını sorun

Köpeği edinmeden önce onunla vakit geçirmeye çalışın

Birkaç defa yürüyüşe çıkarmaya ve tasma olmadan yürümeye çalışın

Nasıl tepki vereceğini görmek için arabaya bindirmeye çalışın

Bu soruları sorarak köpeğinizi ve geçmiş deneyimlerini daha iyi anlayacak, böylece ihtiyaçları konusunda onu destekleyerek ona yaşayacağı mutlu ve güvenli bir ortam sağlıyor olacaksınız. Ayrıca, kendinizi de köpeğin gereksinimlerine hazırlamış olacaksınız.