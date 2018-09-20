Yetişkin bir köpek mi yoksa yavru bir köpek mi sahiplenmeliyim?
Yavru köpek, evinize gelen heyecan verici ve zorlu bir yeni üye olabilir ancak yetişkin bir köpek edinmek de son derece faydalı bir deneyimdir ve birçok kişi için daha önce göz önünde bulundurmadığı daha uygun bir seçenek olabilir.
Yetişkin bir köpek edinilmesi
Yetişkin bir köpek edinmek, size daha yönetilebilir bir süreç yaşatabilecektir. Kendisine ikinci bir şans verilen bir köpek genellikle sevmek için sınırsız bir kapasiteye sahiptir ve yavru köpeklerde çok zor olabilecek akut eğitim aşamasını atlamış olacaktır.
Yetişkin bir köpek edinmenin avantajları
- Yetişkin köpekler, temel eğitimi önceden almış olabilirler. Ancak bu, önceden bilinen bir durum olmayabilir ve kurtarma merkezine sorup onaylanmalıdır.
- Aynı şey, tuvalet eğitimi için de geçerlidir ancak yavru köpeklerin aksine yetişkin bir köpekte mesane kontrolü çok daha güvenilir bir şekilde gelişmiş olacaktır.
- Yetişkin köpeklerin kişilikleri zaten bellidir, böylece ailenize nasıl uyum gösterecekleri hakkında daha iyi bir fikre sahip olabilirsiniz.
- Yetişkin bir köpeğin büyüklüğü de bellidir.
- Yetişkin bir köpeğin enerji düzeyi yavru köpeğe göre muhtemelen daha düşük olacaktır. Bu, enerji düzeyinin düşük olacağı anlamına gelmez, ırka bağlı olsa da, yavru köpeğin hiperaktif enerjisinin azalmış olduğu anlamına gelir.
Yetişkin köpek edinmenin zorlukları
- Yetişkin bir köpeğin yeni bir eve ihtiyaç duyuyor olması, zorlayıcı davranışlara yol açabilen travmatik bir geçmişe sahip olduğu anlamına gelebilir.
- Kötü alışkanlıklar kökleşmiş ve yok edilmesi zor olabilir.
- Evde yaşayacak şekilde eğitilmemişse, daha geç bir yaşta eğitilmesi zorlaşabilir.
- Alışık olmadığı çocuk, kedi ve hatta elektrikli süpürge gibi yeni şeylerle tanıştırılması travmatik olabilir.
- Yaş sorununa, özellikle de düzgün bir şekilde bakılmadıysa sağlık sorunları da eşlik edebilir ve bu sağlık sorunlarının tedavisi biraz maliyetli olabilir. Örneğin: Obezite, diyabet, görme veya işitme kaybı ve diş problemleri.
- Yetişkin köpeklerin evinizdeki köpeklerle tanıştırılması, yavru köpeklere göre biraz daha zor olabilir.
Yetişkin bir köpeği eve getirmeden önce
- Köpeğin yaşını sorun
- Ne tür bir hayatı olduğunu öğrenin
- Kişiliğinin nasıl olduğunu sorun
- Diğer köpeklerin yanında sakin olup olmadığını sorun
- Çocukların yanında mutlu olup olmadığını sorun
- Endişeli, korkmuş veya agresif olmasına yol açan özel bir durum olup olmadığını sorun
- Köpeğin sağlığı veya dişleri ile ilgili sorun olup olmadığını, aşılarının güncel olup olmadığını ve tıbbi geçmişinde bilmeniz gereken bir şey olup olmadığını sorun
- Köpeği edinmeden önce onunla vakit geçirmeye çalışın
- Birkaç defa yürüyüşe çıkarmaya ve tasma olmadan yürümeye çalışın
- Nasıl tepki vereceğini görmek için arabaya bindirmeye çalışın
Bu soruları sorarak köpeğinizi ve geçmiş deneyimlerini daha iyi anlayacak, böylece ihtiyaçları konusunda onu destekleyerek ona yaşayacağı mutlu ve güvenli bir ortam sağlıyor olacaksınız. Ayrıca, kendinizi de köpeğin gereksinimlerine hazırlamış olacaksınız.
Yavru köpek seçmenin sağlayacağı avantajlar
- Safkan bir köpek yavrusu seçerseniz, yaş aldığında ulaşacağı büyüklüğü ve sahip olacağı fiziksel özellikleri tahmin edebilme olasılığınız daha fazladır.
- Yavru köpeğin fiziksel ve duygusal geçmişi hakkında, kurtarılmış yetişkin bir köpeğininkinden daha kapsamlı fikir edinebilirsiniz.
- Özellikle bir yetiştiriciye giderseniz, köpek yavrusunun tam tıbbi geçmişini öğrenebilirsiniz.
- Eğitime başlamak için en uygun zaman köpeğinizin yavruluk dönemi olduğundan, yavru köpek edinmek, eski alışkanlıkları düzeltmeye gerek kalmadan istediklerinizi öğretip eğitmenin tüm sorumluluğunu alabilmenize olanak tanır.
- Yavru köpeği eğitmek, birbirinize bağlanma sürecinin büyük bir parçası olabilir.
- Bu sayede, köpeğinizle birlikte daha mutlu uzun yıllar geçirmeniz mümkün olur.
Yavru köpek seçmenin zorlukları
- Yavru köpekler çok sevimlidir, bununla beraber yaramaz ve yorucu da olabilirler. Bir yavru köpeğin ihtiyaç duyduğu zamanı ve kararlılığı, hatta onu eğitmenin gerektirdiği çabayı hafife almayın. İşi başından sıkı tutarsanız, uzun vadede daha mutlu ve sizi daha az yoran bir köpeğiniz olur.
- Küçük köpek yavruları, her deneyimden bir şeyler öğrenir. Bu iyi bir şey olsa da sürekli dikkat göstermeniz gerektiği anlamına da gelir. Tam gün çalışıyorsanız veya yavru köpeğinizi evde uzun süre yalnız bırakacaksanız, bu iyi bir karar olmayabilir.
- Köpek yavruları çocuklarla harika bir uyum içinde olabilir, ancak yavru köpeklerin aynı zamanda tutarlılığa da ihtiyaçları vardır. Çocukların yavru köpeğin oyuncak olmadığını ve kötü alışkanlıklar geliştirmemesi için ona saygılı davranmaları gerektiğini anlamaları önemlidir.
Bir köpek yavrusu sahiplenmeden önce
- Yavrunun yaşam koşullarını kontrol edin.
- Henüz dışarıyı keşfetmeye başlayıp başlamadığını öğrenin.
- Köpeğin anne ve babası hakkında sorular sorun ve köpeği annesi ile birlikte görün. Yavrular, sekiz haftalık olmadan annelerinden ayrılmamalıdır.
- Tıbbi geçmişini, aşılarının yapılıp yapılmadığını ve mikroçip takılıp takılmadığını kontrol edin (gerekirse aşı ve mikroçip sertifikalı resmi evcil hayvan pasaportu isteyin)
- Bugüne dek pire veya iç parazit tedavisi alıp almadığını öğrenin.
- Yavru köpeği sosyalleştirmek için ne gibi önlemler uygulandığını sorun.
- Üreticinin sizi dikkatle gözlemleyip gözlemlemediğini yakalamaya çalışın; sorumlu bir üretici yavrularının iyi bir eve gitmesini ister.
Yetişkin veya yavru bir köpek olması, aldığınız bir köpeğe sahip olma deneyiminizi değiştirir ve her birinin artısı ve eksisi vardır, ancak seçiminiz hangisi olursa olsun, gereğince hazırlanmak ve konuyu iyice araştırmak sizi muhteşem bir deneyime ve evinize yeni bir mutluluk kaynağı eklemeye hazırlayacaktır.
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