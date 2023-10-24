Sağlıklarını destekleyin hayatlarını zenginleştirin
Yaşamının her aşamasında kedinizin gelişmesine yardımcı olmak için ihtiyaç duyacağınız beslenme ve sağlık önerilerini sağlıyoruz. Aşağıdaki makaleleri, bilgileri ve kılavuzları inceleyin.
Kedi Mamalarımızı Keşfedin!
Her kedi özeldir... İhtiyaçları da öyledir... Kedinizin özel ihtiyaçlarına en uygun mamayı bulmak için, ürün kataloğumuza göz atın!
İlk günden sağlık
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı kilo, sağlıklı alışkanlıklarla başlar
Sağlıklı kilo, kedinizin sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. Kedinizi sağlıklı kiloda ve iyi formda tutmanın dört basit yolu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kedi ırkları hakkında ayrıntılı bilgi edinin
Kedi sahiplenmeyi mi düşünüyorsunuz?
Bir kedi sahiplenmeden önce bilmeniz gereken birçok şey vardır.
Kediniz için doğru mamayı bulun
Her bir formül; yaşı, ırkı ve yaşam tarzı düşünülerek, kedinizin sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış beslenme içeriği sunar.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda tavsiye alın.
Kedinize özel beslenme
Çalışmalarımız, evcil hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda geniş kapsamlı bilimsel araştırmalara dayanıyor.
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