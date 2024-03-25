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Siyah beyaz kedi halıda durmuş, yukarı bakıyor.

Temel yavru kedi bakım rehberiniz

Yaşamın başlangıcındaki tüm hayvanlar gibi, eve getirdiğiniz yavru kediniz de ilk dönemlerinde oldukça savunmasız olacak. Yaşamının ilk yılı en narin olduğu dönem de olsa, bu evre fazla uzun sürmeyecek. Hızla gelişip büyüyecek, ve yavruluktan yetişkinliğe adım atacağı bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek için size ihtiyaç duyacak.

Belki ilk kez bir yavru kedi bakacaksınız. Belki bilgilerinizin tazelenmeye ihtiyacı var, belki de bir yavru kedi sahiplenmeyi düşünüyor ve önden araştırma yapıyorsunuz. Ne olursa olsun, yavru kedi bakım rehberimizde; küçük, tüylü dostunuzun hayata en iyi şekilde başlamasını sağlamak ve hayatı boyunca ona ihtiyacı olacak bakımı sunabilmek için bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz.

İşte bu sayfada bulabilecekleriniz:

British shorthair yavrusu uyuyor

 

1. Yavru kedi gelişiminin ABC'si

 

Yavru kediniz, ilk yılında, belli başlı gelişim evrelerinden geçecek. Kedinizin, her biri fiziksel ve bilişsel değişimleri beraberinde getiren bu evrelerden hangisinde olduğunu anlayabilmeniz, gelişimini güvenle ve rahatça destekleyebilmeniz bakımından önemlidir.

Tüm araştırmalar, kedilerde sağlıklı bir yaşamın yavruluk döneminde başladığını gösteriyor- sağlıklı bir yetişkinliğin temelleri, bu evrede atılıyor. Yavru kediniz yetişkinliğe geçiş yaparken, besin ihtiyaçları da değişmeye başlıyor. Siz de gelişiminin her evresini sağlıklı geçirmesi için neye ihtiyaç duyduğunu bilerek, ona daha sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz.

Bir yavru kedi büyütmek, aslında o kadar da zor değil. Ama evcil hayvan sahiplerinin -ya da evcil hayvan sahibi olacakların- çoğunluğu gibiyseniz, aklınızda belli başlı sorular olabilir. Belki kedinizin aylık gelişimini merak ediyor, belki onu nasıl eğiteceğinizi düşünüyorsunuz (evet, onları eğitmek mümkün!). Ne kadar hızlı büyüyeceğini bilmek istiyor -küçük bir ipucu vermek gerekirse; bu, kedinizin ırkına bağlıdır- ya da yavrunuzun ne zaman genç ya da yetişkin bir kedi sayılacağını öğrenmek istiyorsunuz. Yavru kedi bakım rehberimiz, size sağlıklı bir kedi yetiştirdiğinizden emin olabilmek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri sunuyor.

Görme yetisi

Bir yavru kedinin görme yetisinin ve bağlantılı davranışlarının (mekânsal algı) tamamen gelişmesi, dört haftayı bulabilir.

Bağışıklık sistemi

İlk altı ayında, kedinizin henüz tam olarak gelişmemiş olan bağışıklık sisteminin, onu milyonlarca mikroptan koruyabilmesi gerekir.

İlk kilo X 3

Çoğu kedi, doğumda aşağı yukarı 100 gram ağırlığındadır. Bir hafta içinde bu ağırlığı ikiye, üçüncü haftanın sonunda ise üçe katlamış olurlar.

Sağlıklı kemikler

İlk senesinde, yavru kedinizin kemikleri, betondan dört kat daha sağlam olacak kadar güçlenmelidir.

Olağanüstü büyüme

Yaşamının ilk altı ayında, yavru kediniz 10 yaşına gelen bir çocuk oranında büyümüş olacak.

Royal Canin Yavru Kedi Gelişim Programı ürün yelpazesi

Yavru Kedi Gelişim Programı besin önerileri

Ürünlerimiz, yaşamın her evresi göz önüne alınarak özenle seçilmiş bileşenleri ile, yavru kedinizin gelişimine eşlik edecek ve ona fayda sağlayacak şekilde üretilmiştir.

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2. Yavru kediniz için hazırlanın

 

Yeni bir yavru kedi sahiplenmek heyecan verici bir deneyim. Bununla birlikte önceden gerekli hazırlıkları yapmadıysanız, bilinmezlikler ile dolu ilk günler biraz yıpratıcı olabilir. Fakat öyle olmak zorunda değil!.

Yeni yavru kedinizi bolca gelişim, değişim ve tabii ki sevgi dolu kucaklaşmalar bekliyor olacak! Evinize dahil olmadan yapacağınız hazırlık sürecinde, sağlıklı bir yetişkin olmasına yardımcı olmak için neler yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Yavru kedinizi doğru şekilde büyütmeniz; hayalini kurduğunuz keyifle mırıldayan ev arkadaşına dönüşmesini sağlamanız için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik.

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3. Yavru kedileri, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde besleme

 

Büyümekte olan yavru kedilerin, özel besin ihtiyaçları vardır. Başlarda, yavrunuzu ne ile, hatta nasıl besleyeceğinizi düşünmeniz gayet normal. Yavru kedi beslenmesine dair temel bilgilere sahip olduktan sonra ise, kedinizin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak mamayı seçmek daha kolay hale gelecek. İpucu: Yavruların ihtiyaçları, yetişkin kedilerden tamamen farklıdır. Ona daha sağlıklı bir gelecek sunabilmek için, yavrunuzun özel beslenme ihtiyaçlarını keşfedin.

Gelin, ona en uygun mamayı bulalım!

Kediniz hakkında yalnızca birkaç soru cevaplayarak, onun ihtiyaçlarına uygun mamayı bulabilirsiniz.

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4. Yavru kedinizin bakımı

 

Anne kediler, yavrularına, hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları besin, bağışıklık ve sosyalleşmeyi sağlamak konusunda çok başarılıdır. Yavru kedinizi eve getirdiğiniz andan itibaren ise, artık tüm ihtiyaçları için size bağımlı olacak.

Yavru kedilerin bağışıklık sistemi tam olarak olgunlaşmamıştır. Annelerinin sütünden kesilip katı mama yemeye başladıklarından sonra, bağışıklıkları azalır, ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelirler. Yavru kedinizin sağlıklı bir geleceğe sahip olması adına atabileceğiniz en iyi ilk adımlardan bir tanesi, onu bir veteriner hekime götürmektir.

Tipik yavru kedi bakımı; düzenli sağlık kontrollerini, planlı aşıları, parazit kontrollerini, ve ağız ve diş bakımını içerir- bunların her biri, onun sağlığı için büyük önem taşır. Size yakın bir yerde bulacağınız iyi bir veteriner hekim, kedinizin bakım sürecinde size harika bir destek noktası ve kedi sağlığıyla alakalı sorularınız için güvenilir bir bilgi kaynağı olacaktır.

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