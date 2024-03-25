1. Yavru kedi gelişiminin ABC'si

Yavru kediniz, ilk yılında, belli başlı gelişim evrelerinden geçecek. Kedinizin, her biri fiziksel ve bilişsel değişimleri beraberinde getiren bu evrelerden hangisinde olduğunu anlayabilmeniz, gelişimini güvenle ve rahatça destekleyebilmeniz bakımından önemlidir.

Tüm araştırmalar, kedilerde sağlıklı bir yaşamın yavruluk döneminde başladığını gösteriyor- sağlıklı bir yetişkinliğin temelleri, bu evrede atılıyor. Yavru kediniz yetişkinliğe geçiş yaparken, besin ihtiyaçları da değişmeye başlıyor. Siz de gelişiminin her evresini sağlıklı geçirmesi için neye ihtiyaç duyduğunu bilerek, ona daha sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz.

Bir yavru kedi büyütmek, aslında o kadar da zor değil. Ama evcil hayvan sahiplerinin -ya da evcil hayvan sahibi olacakların- çoğunluğu gibiyseniz, aklınızda belli başlı sorular olabilir. Belki kedinizin aylık gelişimini merak ediyor, belki onu nasıl eğiteceğinizi düşünüyorsunuz (evet, onları eğitmek mümkün!). Ne kadar hızlı büyüyeceğini bilmek istiyor -küçük bir ipucu vermek gerekirse; bu, kedinizin ırkına bağlıdır- ya da yavrunuzun ne zaman genç ya da yetişkin bir kedi sayılacağını öğrenmek istiyorsunuz. Yavru kedi bakım rehberimiz, size sağlıklı bir kedi yetiştirdiğinizden emin olabilmek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri sunuyor.