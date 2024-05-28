Yavru Kedinizi Besleme
Yavru kedinize onun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış beslenme açısından eksiksiz bir diyet vermeniz, sağlıklı gelişimi desteklemek ve sağlıklı bir geleceğin temellerini atmak için kritik önem taşır.
Yavru kedilerin mama ihtiyacı yetişkin kedilerden farklıdır
Yavru kediler hızlı bir şekilde büyüyüp sindirim ve bağışıklık sistemleri yavaş geliştiğinden, yetişkin kedilerden farklı özel beslenme ihtiyaçları vardır. Özellikle yavru kedilerde diyetin yüksek enerji ve protein içeriğine sahip olması, ayrıca bağışıklık artırıcı besin maddeleri ve doğru oranda vitamin ve mineral bulunması gerekir.
Yavru kedinizin diyeti neden çok önemlidir?
Doğumdan 4 aya
4 ila 12 ay
Yavru kedinizin sindirim ve bağışıklık sistemi güçlenmektedir ancak hâlâ hassastır. Büyüme hızı ve enerjisi yavaşlamaya başlasa da, büyümeye devam eden yavru kediler için tasarlanmış kolay sindirilebilir mamalere ihtiyaç duyarlar.
Yetişkin kediler
Sağlıklı büyüme için besinler
Yavru kedinizin yaşamının ilk aylarında büyüme ve gelişmeye destek olması için ihtiyaç duyduğu çeşitli hayati besinler vardır. Yavru kedi diyetlerinin yeterli enerjiyi ve büyümeyi destekleyen, olgunlaşmamış bağışıklık sistemini güçlendiren, kolay sindirilebilir kaliteli proteinleri sağlaması gerekir. ROYAL CANIN® diyetleri her boy, yaşam tarzı ve ırktan yavru kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere eksiksiz, özel bir diyet sunan besin dengesine sahiptir.Temel besinler
ROYAL CANIN® yavru kedi beslenme ürünlerinin ardındaki bilim
Hassas dengeli beslenme
Üreticiler, veterinerler ve beslenme uzmanlarıyla iş birliği yaparak her ROYAL CANIN® formülünü en yüksek hassasiyetle oluştururuz. Yavru kedinizin yaşı, ırkı, yaşam tarzı ve hassasiyetlerinden doğan belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak hazırlanır.
Mamalarımızın hassas bir şekilde dengelenen besin kalitesinin yanı sıra mamalarımızda şu temel faktörlere de odaklanıyoruz.
Son derece lezzetli
Hem yavru hem de yetişkin kediler koku ve dokuya inanılmaz duyarlıdır ancak gelişmemiş tat alma duyuları nedeniyle mamaleri yemek konusunda seçici davranabilirler. Formüllerimizin daha iştah açıcı olmasını sağlamak için şunları yaparız:
- Bileşenlerimiz, besin kalitesine ek olarak kokusu, yoğunluğu ve dokusuna göre titizlikle seçilir.
- Mama tanesi dokusu, şekli ve boyutu hassas bir şekilde tasarlanır.
- Mama kusursuz bir şekilde saklanır.
Kolay sindirilir
Yavru kedilerin sindirim sistemi hassastır; bu yüzden mide rahatsızlıklarını önlemeye ve besin emilimine yardımcı olmak için yavru kedi formüllerimizi sindirilebilirliği yüksek bileşenlerle hazırlarız.
Yüksek güvenlik standartları
Royal Canin, 50 yılı aşkın süredir evcil hayvan maması sektöründeki kalite kontrolü ve gıda güvenliği standartlarını belirlemektedir. Aldığımız her teslimat ve ürettiğimiz her partide, besin kalitesi ve gıda güvenliği açısından kapsamlı testler yürütürüz.
Yavru Kedi Ürünlerimiz
Yavru kedinizi besleme programı
Yavru kedinizi eve getirmeden önce, alıştığı mamayı ve günde ne kadar yediğini öğrenin. Diyetteki ani değişiklikler, yavru kedinizin midesini bozabilir. Alıştıkları bir mama, yeni eve daha kolay adapte olmasını sağlayabilir. Yavru kedinizin kilosuna dikkat ederek kilo vermediğinden veya fazla kilolu olmadığından emin olun. İki durum da sağlık sorunlarına yol açabilir.
Yavru kedinizin mamasındaki ambalajda belirtilen önerilen besleme miktarına uyun, kilo veya büyümeyle ilgili endişeleriniz olduğunda veterinerinizle iletişime geçin.
Yavru ve yetişkin kediler için genellikle üç besleme yöntemi tercih edilir.
- Self servis - Kediler yiyeceğe serbest bir şekilde erişebildiğinde genelde 24 saat içinde 16 öğüne kadar yediklerinden bu en doğal yöntemdir. Kuru mama yiyebilen, fazla kilolu olmayan ya da fazla yeme olasılığı düşük yavru kediler için uygundur.
- Parçalı besleme - Yavru kedinizi gün içinde birkaç kez belirli saatlerde beslemeniz anlamına gelir. Doğal atıştırma eğilimleri için uygun olmadığından, günlük payı gün içinde birkaç kez sunulan daha küçük miktarlara bölmek en iyisidir.
- Birleşik besleme -Bu besleme yönteminde kuru mamayı self servis, yaş mamayı belirli saatlerde verirsiniz. Bu yaklaşımı tercih ederseniz, yavru kedinizin fazla kilolu olmasını önlemek için verdiğiniz toplam mama miktarını kontrol etmek önemlidir.
Yavru kedinizi beslemek için doğru ortamı yaratma
Kediler oldukça hassas canlılardır ve yemekten soğumalarına neden olabilecek çeşitli faktörler bulunur. Sakin, gözden uzak ve kolay kaçabilecekleri bir yerde mama yemeyi tercih ederler ve mama kaplarının kum kaplarına yakın olmasından hoşlanmazlar. Suya mama girmesini önlemek için yavru kedinizin mama kabını su kabından uzağa koyun. Sizin yemeklerinizden uzak durmasını sağlamak için kedinizin besleme bölgesini kendi yemek yediğiniz alandan daha uzak bir yerde oluşturun.
Tanımadıkları insanların eve gelmesi, tartışmalar, ışıklandırmada değişiklik ve ani ses gibi olaylar kedinizin yeme miktarını etkileyebileceğinden bu değişimleri en aza indirin.
Mama bulmacası nedir?
Mama bulmacaları, içinde mama bulunan ve yalnızca yavru kediniz doğru şekilde etkileşim kurduğunda mamayı serbest bırakan oyuncaklardır.
İki ana tür vardır:
- Labirentler, yavaş besleme kaseleri ve tahtaları gibi yaş mama için sabit bulmacalar.
- Yem kaseleri, yumurtaları, topları gibi kuru mama için hareketli bulmacalar.
Mama bulmacaları yavru kedilere hangi avantajları sağlar?
İyi beslenen kediler bile güçlü bir avlanma içgüdüsüne sahiptir ve mama bulmacaları bu içgüdüden yararlanır. Yavru kedinizi daha aktif olmaya teşvik ederek fiziksel sağlığına katkıda bulunur. Genellikle iç mekanda yaşamanın neden olduğu sıkıntı, sinir ve stresi azaltarak zihinsel sıhhati artırıp davranış sorunlarını önleyebilir.
Karışık besleme yavru kedilere neden iyi gelebilir?
Lezzet
Yaş formüllerimiz, en titiz yavru kedilerin bile karşı koyamayacağı şekilde tasarlanmıştır.
Su alımı
Günde iki küçük paket yaş mama, yavru kedinizin önerilen günlük su alımının yaklaşık %73'ünü karşılayabilir.
Kilo yönetimi
Yaş mamaların yüksek nemli içeriği, aynı kaloriyi daha büyük bir porsiyonda verebileceğiniz anlamına gelir.
Diş hijyeni
Kuru mama taneleri, çiğnerken dişte yarattığı fırçalama etkisi sayesinde yavru kedinin dişlerini temiz tutmaya yardımcı olabilir.
Doğal atıştırma
Gün boyunca atıştırmalık kuru mama sağlamak, yavru kedinizin günde birkaç küçük öğün yemeye yönelik doğal içgüdüsünü takip etmesi için olanak yaratır.
Karışık beslemeye ne zaman başlanabilir?
Yavru kedinizin maması nasıl değiştirilir?
Diyette yapılan ani değişiklikler, sindirim rahatsızlıklarına ve yavru kedinizin mamadan uzak durmasına neden olabilir. Bu yüzden yeni mamaları bir haftalık bir sürede yavaş yavaş kullanmaya başlamanız, hem yetişkin maması değiştirirken hem ürün değiştirirken hem de karışık beslemeye geçerken önemlidir.