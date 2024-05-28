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Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

Yavru Kedinizi Besleme

Yavru kedinize onun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış beslenme açısından eksiksiz bir diyet vermeniz, sağlıklı gelişimi desteklemek ve sağlıklı bir geleceğin temellerini atmak için kritik önem taşır.

Yavru kedilerin mama ihtiyacı yetişkin kedilerden farklıdır

Yavru kediler hızlı bir şekilde büyüyüp sindirim ve bağışıklık sistemleri yavaş geliştiğinden, yetişkin kedilerden farklı özel beslenme ihtiyaçları vardır. Özellikle yavru kedilerde diyetin yüksek enerji ve protein içeriğine sahip olması, ayrıca bağışıklık artırıcı besin maddeleri ve doğru oranda vitamin ve mineral bulunması gerekir.

Yavru kedinizin diyeti neden çok önemlidir?

Yavru kedinizin sağlıklı büyümesi ve kalması için yaş, yaşam tarzı ve özel beslenme gereksinimlerine uygun mamaler sağlanması önemlidir. Doğru bir protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral dengesine ihtiyaç duyarlar. Vücutta sentezlenemeyen taurin gibi esansiyel aminoasitler yalnızca dengeli bir diyetle sağlanabilir.
Sacred Birman kitten sitting indoors next to a red feeding bowl

Doğumdan 4 aya

Yoğun büyümeyle geçen bu dönemde yavru kedilerin bağışıklık sistemini geliştirebilmesi için antioksidan bakımından zengin bir diyete ihtiyacı vardır. Dört ila sekiz haftada sütten kesilmeye hazır hale gelse de sütten kesilmesine yardımcı olması için mamasının son derece yumuşak bir dokuya sahip olması gerekir.
Tabby kitten standing indoors eating from a stainless steel feeding bowl

4 ila 12 ay

Yavru kedinizin sindirim ve bağışıklık sistemi güçlenmektedir ancak hâlâ hassastır. Büyüme hızı ve enerjisi yavaşlamaya başlasa da, büyümeye devam eden yavru kediler için tasarlanmış kolay sindirilebilir mamalere ihtiyaç duyarlar.

Abyssinian kitten standing indoors eating from a white feeding bowl

Yetişkin kediler

Yavru kedinizin yetişkin dişleri 12. ay civarında tamamen çıktıktan sonra yetişkin mamalarına yavaş yavaş geçebilirsiniz. Yetişkin bir kedinin beslenme ihtiyaçları boyutu, ırkı, aktivite seviyesi ve kısırlaştırma gibi faktörlere bağlıdır. Kediniz için doğru zamanda doğru yetişkin mamasına geçişle ilgili veterinerinizden tavsiye almanız önemlidir.

Sağlıklı büyüme için besinler

Yavru kedinizin yaşamının ilk aylarında büyüme ve gelişmeye destek olması için ihtiyaç duyduğu çeşitli hayati besinler vardır. Yavru kedi diyetlerinin yeterli enerjiyi ve büyümeyi destekleyen, olgunlaşmamış bağışıklık sistemini güçlendiren, kolay sindirilebilir kaliteli proteinleri sağlaması gerekir. ROYAL CANIN® diyetleri her boy, yaşam tarzı ve ırktan yavru kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere eksiksiz, özel bir diyet sunan besin dengesine sahiptir.

Temel besinler

ROYAL CANIN® yavru kedi beslenme ürünlerinin ardındaki bilim

Uzmanlığımız sağlıklı beslenmedir. Bizim için yavru kedinizin beslenmesi yalnızca vücudun büyüyüp enerjiyle dolması değil aynı zamanda evcil hayvanınızın korunması anlamına gelir. Enerji, hücre büyümesi ve korunmasıyla birlikte hastalıklara karşı savunma sağlayacak ideal dengeye sahip besinler hazırlarız.
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Hassas dengeli beslenme

Üreticiler, veterinerler ve beslenme uzmanlarıyla iş birliği yaparak her ROYAL CANIN® formülünü en yüksek hassasiyetle oluştururuz. Yavru kedinizin yaşı, ırkı, yaşam tarzı ve hassasiyetlerinden doğan belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak hazırlanır.

Mamalarımızın hassas bir şekilde dengelenen besin kalitesinin yanı sıra mamalarımızda şu temel faktörlere de odaklanıyoruz.

Sacred Birman kitten indoors eating from a red bowl
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Son derece lezzetli

Hem yavru hem de yetişkin kediler koku ve dokuya inanılmaz duyarlıdır ancak gelişmemiş tat alma duyuları nedeniyle mamaleri yemek konusunda seçici davranabilirler. Formüllerimizin daha iştah açıcı olmasını sağlamak için şunları yaparız:

  • Bileşenlerimiz, besin kalitesine ek olarak kokusu, yoğunluğu ve dokusuna göre titizlikle seçilir.
  • Mama tanesi dokusu, şekli ve boyutu hassas bir şekilde tasarlanır.
  • Mama kusursuz bir şekilde saklanır.
Kitten sitting indoors eating from a white bowl
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Kolay sindirilir

Yavru kedilerin sindirim sistemi hassastır; bu yüzden mide rahatsızlıklarını önlemeye ve besin emilimine yardımcı olmak için yavru kedi formüllerimizi sindirilebilirliği yüksek bileşenlerle hazırlarız.

Brown and white kitten sitting in a kitchen eating from a red feeding bowl
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Yüksek güvenlik standartları

Royal Canin, 50 yılı aşkın süredir evcil hayvan maması sektöründeki kalite kontrolü ve gıda güvenliği standartlarını belirlemektedir. Aldığımız her teslimat ve ürettiğimiz her partide, besin kalitesi ve gıda güvenliği açısından kapsamlı testler yürütürüz.

Grey and white kitten sitting indoors next to a stainless steel feeding bowl
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Yavru Kedi Ürünlerimiz

ROYAL CANIN® yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.
Büyüme YolculuğuYavru kedi mamaları

Yavru kedinizi besleme programı

Grey and white kitten standing inside eating from a white feeding bowl

Yavru kedinizi beslemek için doğru ortamı yaratma

Kediler oldukça hassas canlılardır ve yemekten soğumalarına neden olabilecek çeşitli faktörler bulunur. Sakin, gözden uzak ve kolay kaçabilecekleri bir yerde mama yemeyi tercih ederler ve mama kaplarının kum kaplarına yakın olmasından hoşlanmazlar. Suya mama girmesini önlemek için yavru kedinizin mama kabını su kabından uzağa koyun. Sizin yemeklerinizden uzak durmasını sağlamak için kedinizin besleme bölgesini kendi yemek yediğiniz alandan daha uzak bir yerde oluşturun.

Tanımadıkları insanların eve gelmesi, tartışmalar, ışıklandırmada değişiklik ve ani ses gibi olaylar kedinizin yeme miktarını etkileyebileceğinden bu değişimleri en aza indirin.

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Mama bulmacası nedir?

Mama bulmacaları, içinde mama bulunan ve yalnızca yavru kediniz doğru şekilde etkileşim kurduğunda mamayı serbest bırakan oyuncaklardır.

İki ana tür vardır:

  • Labirentler, yavaş besleme kaseleri ve tahtaları gibi yaş mama için sabit bulmacalar.
  • Yem kaseleri, yumurtaları, topları gibi kuru mama için hareketli bulmacalar.
Grey and white kitten laying down on top of a feeding puzzle
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Mama bulmacaları yavru kedilere hangi avantajları sağlar?

İyi beslenen kediler bile güçlü bir avlanma içgüdüsüne sahiptir ve mama bulmacaları bu içgüdüden yararlanır. Yavru kedinizi daha aktif olmaya teşvik ederek fiziksel sağlığına katkıda bulunur. Genellikle iç mekanda yaşamanın neden olduğu sıkıntı, sinir ve stresi azaltarak zihinsel sıhhati artırıp davranış sorunlarını önleyebilir.

Grey tabby kitten standing on a cat tree by a window

Karışık besleme yavru kedilere neden iyi gelebilir?

Karışık besleme, yavru kedinize aynı öğünde ya da farklı öğünlerde hem yaş hem de kuru mamanın verilmesi anlamına gelir. Dengeli bir beslenme sağlamaya yardımcı olup çeşitli farklı sağlık avantajları da sunabilir.

Lezzet

Yaş formüllerimiz, en titiz yavru kedilerin bile karşı koyamayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Su alımı

Günde iki küçük paket yaş mama, yavru kedinizin önerilen günlük su alımının yaklaşık %73'ünü karşılayabilir.

Kilo yönetimi

Yaş mamaların yüksek nemli içeriği, aynı kaloriyi daha büyük bir porsiyonda verebileceğiniz anlamına gelir.

Diş hijyeni

Kuru mama taneleri, çiğnerken dişte yarattığı fırçalama etkisi sayesinde yavru kedinin dişlerini temiz tutmaya yardımcı olabilir.

Doğal atıştırma

Gün boyunca atıştırmalık kuru mama sağlamak, yavru kedinizin günde birkaç küçük öğün yemeye yönelik doğal içgüdüsünü takip etmesi için olanak yaratır.

Kitten standing indoors eating from a stainless steel bowl

Karışık beslemeye ne zaman başlanabilir?

Kedinin diyet tercihleri, ilk yaşında kurulan rutinlerle şekillenir. Bu yüzden yavru kedinize küçüklüğünde çeşitli mamaler sunmanız ve yeni mamalerle kademeli olarak tanıştırmanız yararlıdır. Karışık beslemeye başlamak için ideal zaman iki ila üçüncü aylardır.
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how to transition onto new food illustration

Yavru kedinizin maması nasıl değiştirilir?

Diyette yapılan ani değişiklikler, sindirim rahatsızlıklarına ve yavru kedinizin mamadan uzak durmasına neden olabilir. Bu yüzden yeni mamaları bir haftalık bir sürede yavaş yavaş kullanmaya başlamanız, hem yetişkin maması değiştirirken hem ürün değiştirirken hem de karışık beslemeye geçerken önemlidir.

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Yavru Kedi Ürünlerimiz

ROYAL CANIN® yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.
Büyüme YolculuğuYavru kedi mamaları

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