Kediler oldukça hassas canlılardır ve yemekten soğumalarına neden olabilecek çeşitli faktörler bulunur. Sakin, gözden uzak ve kolay kaçabilecekleri bir yerde mama yemeyi tercih ederler ve mama kaplarının kum kaplarına yakın olmasından hoşlanmazlar. Suya mama girmesini önlemek için yavru kedinizin mama kabını su kabından uzağa koyun. Sizin yemeklerinizden uzak durmasını sağlamak için kedinizin besleme bölgesini kendi yemek yediğiniz alandan daha uzak bir yerde oluşturun.

Tanımadıkları insanların eve gelmesi, tartışmalar, ışıklandırmada değişiklik ve ani ses gibi olaylar kedinizin yeme miktarını etkileyebileceğinden bu değişimleri en aza indirin.