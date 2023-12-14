Yavru kediyi sosyalleştirme ve oyun

Çok erken yaşlardan itibaren farklı insanlarla, seslerle ve deneyimlerle temas halinde olan bir yavru kedi çok daha özgüvenli ve rahat olacaktır. Bu noktada en önemli şeylerden biri, kedinizin yeni insanlarla tanışmaya ve insan dokunuşuna alışmasını sağlamaktır.

Bununla birlikte, çok ileri giderseniz yavru kediniz bunalabilir ve insanlar veya deneyimler konusunda olumsuz bir çağrışım geliştirebilir. Bu nedenle, yavru kedinizin her zaman güvende hissetmesine özen gösterin ve vücut diline çok dikkat edin.