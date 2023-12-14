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Sacred Birman kittens with mother black and white

Yavru kediyi sosyalleştirme ve oyun

İstenmeyen davranışlardan kaçınmak ve özgüvenli, sakin yetişkin kediler haline gelmelerine yardımcı olmak için sosyalleştirme mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Yavru kedinizi nasıl ve neden sosyalleştirmeniz gerektiğini öğrenin.

Yavru Kediyi Sosyalleştirme ile ilgili SSS

Yavru kediler genellikle özgür ruhlu olarak görünse de, davranışlarına hayatın erken dönemlerinde rehberlik etmek, basit kurallar koymak ve sosyal alışkanlıklarını teşvik etmek önemlidir. İşte sosyalleştirme hakkında en sık sorulan sorulardan bazıları ve nasıl başlanılacağı ile ilgili ipuçları.

Kitten sitting indoors with a little girl

Sosyalleştirmenin temelleri

Yavru kedinizi başarıyla sosyalleştirebilmek ve onu yeni görüntülerle, seslerle, insanlarla, yerlerle ve kokularla tanıştırmak için dikkate almanız gereken birkaç husus vardır.

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Bağımsızlıklarına saygı duyun

Yavru kediniz, hayatını başlıca dört farklı alan etrafında düzenler: Besleme alanı, uyku alanı, hijyen alanı ve oyun alanı. Yavru kedinizi sosyalleştirirken bu farklı bölgelere ve dostunuzun günlük aktivitelerine saygı duymanız önemlidir.

Ginger kitten playing with a toy on a white rug
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İyi davranışı ödüllendirin

Yavru kedinize doğru bir şey yaptığını bildirmeniz, eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Sevdiğini bildiğiniz bir atıştırmalık, sağlıklı bir ödül maması vermeyi veya isteneni yaptığında ekstra şefkat göstermeyi deneyin. Tüm bunlar kedinizi iyi davranışı tekrar etmesi için teşvik edecektir.

Sacred Birman kitten being held by its owner
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Erken başla

Genç yavru kediler hızlı öğrenirler, bu yüzden eve gelir gelmez onları sosyalleştirmeye başlamak iyi bir fikirdir.

Tabby kitten indoors interacting with its owner
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Oyuna zaman ayrılması

Etrafı keşfetme, fiziksel yeteneklerini geliştirme ve sizinle güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olan oyun, yavru kedilerin sosyalleştirilmesinde büyük bir rol oynar.

Grey and white kitten playing with a ball indoors next to a window
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Yavru kedinizin hayatını yeni deneyimlerle doldurun

Çok erken yaşlardan itibaren farklı insanlarla, seslerle ve deneyimlerle temas halinde olan bir yavru kedi çok daha özgüvenli ve rahat olacaktır. Bu noktada en önemli şeylerden biri, kedinizin yeni insanlarla tanışmaya ve insan dokunuşuna alışmasını sağlamaktır.

Bununla birlikte, çok ileri giderseniz yavru kediniz bunalabilir ve insanlar veya deneyimler konusunda olumsuz bir çağrışım geliştirebilir. Bu nedenle, yavru kedinizin her zaman güvende hissetmesine özen gösterin ve vücut diline çok dikkat edin.

A ginger and a black and white kitten standing on a step outdoors
Tabby kitten playing in a kitchen with a ribbon on string

Yavru kedinizin zihinsel ve fiziksel sıhhatine dikkat edilmesi

Zihinsel ve fiziksel egzersiz, yavru kedinin erken gelişimi ve uzun vadede sağlığı için kilit rol oynar. Bu nedenle günlük egzersiz, oyun ve uyaran hayati önem taşır. Yavru kedinizin aktif tutulması şu avantajları sağlar:
  • Sağlığını koruma
  • Yeni beceriler öğrenme
  • Kıvrak zekayı koruma
  • Çevreyi keşfetme
  • Obezite riskini azaltma
  • Yaşamın ilerleyen evrelerinde sağlık sorunlarına karşı kendilerini koruma
  • Sizinle güçlü bir bağ kurma

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Oyun

Yavru kediniz oynarken zihinsel ve fiziksel olarak uyarılır ve doğal davranışlar sergiler. Bu nedenle, yavru kedinizle her seferinde yaklaşık 15 dakika boyunca günde iki veya üç kez oynamayı hedeflemelisiniz.

Tabby kittens playing together on a grey sofa
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Koşu ve kovalamaca oyunları

Hareketli bir nesne, yavru kedinin koşma ve kovalama arzunuzu hemen tetikler. Yavru kedinizin hareket etmesini sağlayacak oyuncaklar şunları içerir:

  • Mekanik veya hareketli bir fare
  • Buruşturulmuş bir kağıt mendil topu
  • Fenerler
  • Olta oyuncakları
  • Sarkan bir ip
Siamese kitten playing indoors with a red ball
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Tırmanma

Yavru kediler tırmanmayı sever, bu yüzden kedi ağaçları evcil hayvanınız için mükemmel bir oturma yeri sağlar. Yavru kedinizi kendilerini germeye ve tırmanmaya teşvik etmenin bazı diğer yolları:

  • Kendilerini yaralamadan erişebilecekleri yüksek bir rafa bir yastık yerleştirme
  • Uzun tırmalama direği kuleleri

Bununla birlikte, kedi yavrularının mükemmel bir koordinasyona sahip olmayabileceğini ve düşme olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın. İlk aylarda gözetim gerekli olabilir.

British Shorthair kitten standing on a cat tree next to a window
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Yemek saatlerini aktif hale getirme

Kediler vahşi doğada avlanarak beslenir. Siz de bu davranışı yavru kediniz gerekli eylemi gerçekleştirdiğinde küçük miktarda mama veren oyun ve oyuncakları seçerek evde canlandırabilirsiniz. Bu sayede yavru kediniz mama saatlerinde daha aktif olur ve hem zihinsel hem fiziksel uyaran sağlanır. Alternatif olarak mamasını saklayıp onu bulmaya teşvik edebilirsiniz.

Black and white kitten standing inside playing with a ball

Yavru kedinizin daha fazla egzersize ihtiyacı olduğunun belirtileri

Yavru kedinizin daha fazla egzersize ihtiyacı olup olmadığını merak ediyorsanız, dikkat edilmesi gereken birkaç önemli işaret vardır:

Aşırı kilo alımı

Yıkıcı veya agresif davranışlar

Letarji

Oyuncak ve oyunlara ilgisizlik

Maine coon kitten black and white

Yavru kedinizin eğitimi

İstenmeyen davranışlardan kaçınmak ve özgüvenli, hatta sakin yetişkin kediler haline gelmelerine yardımcı olmak için yavru kedi eğitimi mümkün olduğunca erken başlamalıdır.
Yavru kedinizin eğitimi
KSOCB7

Yavru kediler için özel beslenme

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