Yavru kediyi sosyalleştirme ve oyun
Yavru Kediyi Sosyalleştirme ile ilgili SSS
- Yeni deneyimlerin yarattığı korkuyu ve huzursuzluğu giderir
- Yeni çevresinde kendisini evinde hissettirin
- Diğer insanlara, hayvanlara ve yerlere alışmasına yardımcı olur
- Hangi davranışların doğru ve yanlış olduğunu öğretir
- Yetişkin hayatında onun daha meraklı ve araştırmacı kalmasını sağlar
Sosyalleştirmenin temelleri
Yavru kedinizi başarıyla sosyalleştirebilmek ve onu yeni görüntülerle, seslerle, insanlarla, yerlerle ve kokularla tanıştırmak için dikkate almanız gereken birkaç husus vardır.
Bağımsızlıklarına saygı duyun
Yavru kediniz, hayatını başlıca dört farklı alan etrafında düzenler: Besleme alanı, uyku alanı, hijyen alanı ve oyun alanı. Yavru kedinizi sosyalleştirirken bu farklı bölgelere ve dostunuzun günlük aktivitelerine saygı duymanız önemlidir.
İyi davranışı ödüllendirin
Yavru kedinize doğru bir şey yaptığını bildirmeniz, eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Sevdiğini bildiğiniz bir atıştırmalık, sağlıklı bir ödül maması vermeyi veya isteneni yaptığında ekstra şefkat göstermeyi deneyin. Tüm bunlar kedinizi iyi davranışı tekrar etmesi için teşvik edecektir.
Erken başla
Genç yavru kediler hızlı öğrenirler, bu yüzden eve gelir gelmez onları sosyalleştirmeye başlamak iyi bir fikirdir.
Oyuna zaman ayrılması
Etrafı keşfetme, fiziksel yeteneklerini geliştirme ve sizinle güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olan oyun, yavru kedilerin sosyalleştirilmesinde büyük bir rol oynar.
Yavru kedinizin hayatını yeni deneyimlerle doldurun
Çok erken yaşlardan itibaren farklı insanlarla, seslerle ve deneyimlerle temas halinde olan bir yavru kedi çok daha özgüvenli ve rahat olacaktır. Bu noktada en önemli şeylerden biri, kedinizin yeni insanlarla tanışmaya ve insan dokunuşuna alışmasını sağlamaktır.
Bununla birlikte, çok ileri giderseniz yavru kediniz bunalabilir ve insanlar veya deneyimler konusunda olumsuz bir çağrışım geliştirebilir. Bu nedenle, yavru kedinizin her zaman güvende hissetmesine özen gösterin ve vücut diline çok dikkat edin.
Yavru kedinizin zihinsel ve fiziksel sıhhatine dikkat edilmesi
- Sağlığını koruma
- Yeni beceriler öğrenme
- Kıvrak zekayı koruma
- Çevreyi keşfetme
- Obezite riskini azaltma
- Yaşamın ilerleyen evrelerinde sağlık sorunlarına karşı kendilerini koruma
- Sizinle güçlü bir bağ kurma
Oyun
Yavru kediniz oynarken zihinsel ve fiziksel olarak uyarılır ve doğal davranışlar sergiler. Bu nedenle, yavru kedinizle her seferinde yaklaşık 15 dakika boyunca günde iki veya üç kez oynamayı hedeflemelisiniz.
Koşu ve kovalamaca oyunları
Hareketli bir nesne, yavru kedinin koşma ve kovalama arzunuzu hemen tetikler. Yavru kedinizin hareket etmesini sağlayacak oyuncaklar şunları içerir:
- Mekanik veya hareketli bir fare
- Buruşturulmuş bir kağıt mendil topu
- Fenerler
- Olta oyuncakları
- Sarkan bir ip
Tırmanma
Yavru kediler tırmanmayı sever, bu yüzden kedi ağaçları evcil hayvanınız için mükemmel bir oturma yeri sağlar. Yavru kedinizi kendilerini germeye ve tırmanmaya teşvik etmenin bazı diğer yolları:
- Kendilerini yaralamadan erişebilecekleri yüksek bir rafa bir yastık yerleştirme
- Uzun tırmalama direği kuleleri
Bununla birlikte, kedi yavrularının mükemmel bir koordinasyona sahip olmayabileceğini ve düşme olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın. İlk aylarda gözetim gerekli olabilir.
Yemek saatlerini aktif hale getirme
Kediler vahşi doğada avlanarak beslenir. Siz de bu davranışı yavru kediniz gerekli eylemi gerçekleştirdiğinde küçük miktarda mama veren oyun ve oyuncakları seçerek evde canlandırabilirsiniz. Bu sayede yavru kediniz mama saatlerinde daha aktif olur ve hem zihinsel hem fiziksel uyaran sağlanır. Alternatif olarak mamasını saklayıp onu bulmaya teşvik edebilirsiniz.
Yavru kedinizin daha fazla egzersize ihtiyacı olduğunun belirtileri
Aşırı kilo alımı
Yıkıcı veya agresif davranışlar
Letarji
Oyuncak ve oyunlara ilgisizlik
Yavru kedinizin eğitimi
Yavru kediler için özel beslenme
ROYAL CANIN® yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.