Kedi sahiplenmeyi mi düşünüyorsunuz?

Kendiniz ve gelecekte edineceğiniz kedi için doğru kararı vermenize yardımcı olacak tavsiye ve bilgiler.

SORUMLU KEDİ SAHİPLİĞİ REHBERİ

Daha detaylı bilgi için...

Kedi Sahipliği Rehberi
Yetişkin Egyptian Mau beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz

Sizin için kedi doğru evcil hayvan mı?

Evinize yeni bir kedi getirmeyi düşünürken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok konu vardır.

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Çocukları evcil bir kediye nasıl bakacakları konusunda eğitme

Cat lying down on a scratching tree

Yavru ya da yetişkin kediye nasıl bakılır?

Adult cat lying down next to an adult Golden Retriever.

Kedilerin diğer evcil hayvanlarla tanıştırılmaları

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Bir kedi sahiplenmeden önce göz önünde bulundurulması gerekenler

Sorumlu Kedi Sahipligi Rehberi

Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi

Yetişkin Maine Coon beyaz bir arka plan üzerinde uzanmış yatıyor, siyah beyaz

Doğru kediyi seçme

Her ırk kendine hastır, o yüzden size ve yaşam tarzınıza hangisinin en uygun olduğuna karar verirken iyi düşünün.

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Kedi sahiplenmenin maliyeti

Adult cat lying down indoors on top of a cat tree.

Yavru kedi sahiplenme rehberiniz

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Safkan mı yoksa kırma bir kedi mi seçmeliyim?

Yetişkin bir kedi mi yoksa yavru bir kedi mi sahiplenmeliyim?

Yetişkin bir kedi mi yoksa yavru bir kedi mi sahiplenmeliyim?

Two adult cats walking together in a field.

Kedi sahiplenme rehberiniz

Sorumlu Kedi Sahipligi Rehberi

Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi

Doğru kediyi bulma

Kediler farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Hangi ırkın yaşam tarzınıza en uygun olduğunu öğrenin.
Tüm kedi ırklarını görüntüleyin

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