Kedi sahiplenmeyi mi düşünüyorsunuz?
Kendiniz ve gelecekte edineceğiniz kedi için doğru kararı vermenize yardımcı olacak tavsiye ve bilgiler.
Sizin için kedi doğru evcil hayvan mı?
Evinize yeni bir kedi getirmeyi düşünürken göz önünde bulundurmanız gereken pek çok konu vardır.
Doğru kediyi seçme
Her ırk kendine hastır, o yüzden size ve yaşam tarzınıza hangisinin en uygun olduğuna karar verirken iyi düşünün.
Doğru kediyi bulma
Kediler farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Hangi ırkın yaşam tarzınıza en uygun olduğunu öğrenin.
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