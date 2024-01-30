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Köpeğinizin sağlığıyla ilgilenmek

Köpeğinize bakmanıza yardımcı olacak tavsiyeler, makaleler ve bilgiler.

38 articles

Dog playing outside with a red hoop

Keeping your dog entertained during a coronavirus lockdown

Two dogs meeting outside whilst on a walk

How to socialise a dog after a lockdown

Jack Russel Terrier looking out of a window

Reduce the risk of separation anxiety in dogs after lockdown

Beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duran yetişkin Golden Retriever'lar, siyah beyaz

Sağlıklı kilo, sağlıklı alışkanlıklarla başlar

Sağlıklı kilo, köpeğinizin sağlığı ve sıhhatinin anahtarıdır. Köpeğinizi sağlıklı kiloda ve iyi formda tutmanın dört basit yolu hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Ek Tavsiye

Adult dog lying down in a kitchen.

Köpeğinize vermemeniz gereken 10 zehirli yiyecek

Genel sağlık

Adult Bernese Mountain Dog standing outdoors on a snow footpath.

Soğuk havalarda köpeğinizin bakımı

Adult Beagle running in water.

Yaz aylarında köpeğinizin sıcaktan bunalmasını önlemek

Sağlıklı Deri ve Tüyler

Adult Irish Terrier lying down by a window being brushed.

​Köpeğimin tüyleri neden dökülüyor?

Adult Jack Russell walking through a field with face close to the grass.

Köpeklerde deri alerjileri

Adult Beagle sitting outdoors scratching its ear

Köpeklerde kepek ve deri kuruluğu

İç mekanda ayakta duran yetişkin Golden Retriever gümüş bir kaseden mama yiyor.

Köpeğinizin beslenmesi, derisini nasıl etkiler?

Yavru Minyatür Schnauzer dışarıda, arazide koşuyor.

Köpeklerde sık görülen deri sorunları

Puppy Jack Russell sitting outdoors scratching itself

Köpeğim neden sürekli kaşınıyor?

Sağlıklı Kilo

Adult Golden Retriever lying down inside on a blue dog bed.

Köpeğim aşırı kilolu mu?

Adult dogs running through a field of long grass.

Köpeğinizin obez olması durumunda görülen riskler

Adult Jack Russell running on a beach with a ball in its mouth.

Köpeğinizin kilo vermesine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Adult Golden Retriever running in a field behind a jogger.

Köpeğinizin sağlıklı kilosu nasıl korunur?

Puppy Beagle standing outside eating from a blue bowl.

Köpeğinizin kilo almasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Adult Golden Retriever lying down in a kitchen next to a bowl.

Köpeğim neden kilo veriyor?

Sindirim Sağlığı

Dış mekanda ayakta duran yetişkin Golden Retriever kırmızı bir kaseden mama yiyor.

Köpeğinizin beslenmesi ve sindirim sağlığı

Yetişkin Dachshund sahibiyle birlikte veteriner kliniğinde, muayene masasında bekliyor.

Köpeklerin yaygın sindirim sorunları

Uzun otların arasında oturup bir çubuğu kemiren yavru köpek.

Yavru köpeğim ishal mi?

Veteriner hekim tarafından kontrol edilirken muayene masasında oturan yetişkin Dachshund.

Köpeğinizdeki sindirim sorunu belirtilerinin tespit edilmesi

Yetişkin Poodle dudaklarını yalayarak bir kanepede uzanıyor.

Köpeğinizin sindirim sistemini sağlıklı yapan nedir?

Yetişkin Golden Retriever yerde bir gümüş kasenin yanında uzanıyor.

Köpeğinizin mide rahatsızlığı nasıl önlenir

Adult Jack Russell lying down indoors on a dog bed with a cone on.

Cerrahi işlemden sonra köpeğiniz nasıl beslenmeli

Adult dog lying down in a kitchen.

Köpeğinize vermemeniz gereken 10 zehirli yiyecek

Yetişkin Nova Scotia Duck Tolling Retriever, iç mekanda halı üzerinde uzanıyor.

Köpeğiniz kabız mı?

Üriner Sağlık

Dışarıda ayakta duran yetişkin köpek kırmızı bir kaseden mama yiyor.

Köpeğinizin üriner sağlığının ve diyetinin anlaşılması

Ageing Golden Retriever lying down outdoors in grass.

Köpeklerde idrar kaçırma

Young dog lying down on a sofa.

Köpeklerde idrar torbası sorunları

Bahçede duran yetişkin Danua gümüş kaseden su içiyor.

Köpeklerde üriner sistem problemleri nasıl tedavi edilir?

Yaşlanma

Ageing Golden Retriever lying down in a garden.

Köpeğinizin yaşlandığına dair belirtiler

Ageing dog standing outdoors with a woman.

Köpeğinizin ilerleyen yaşlarda bakımı

Ageing German Shepherd standing outdoors in a field.

Yaşlanan köpeğimin bakımı nasıl olmalı?

Ageing English Cocker Spaniel lying down outdoors in a field.

Yaşlı köpeklerde sık görülen hastalıklar

Ageing Irish Setter lying down indoors.

Köpeğinizin beslenme ihtiyaçları yaşla nasıl değişir?

Her köpek özeldir; ihtiyaçları da öyle

Her ırkın farklı sağlık gereksinimleri ve en iyi nasıl bakılabileceğiyle ilgili bilgi edinin.

Irk arayın

Veteriner kliniği bul

Köpeğinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.

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Özel beslenme

Çalışmalarımız, evcil hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda geniş kapsamlı ve giderek büyüyen bilimsel araştırmalara dayanıyor.

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