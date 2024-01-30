Köpeğinizin sağlığıyla ilgilenmek
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Köpeğinize bakmanıza yardımcı olacak tavsiyeler, makaleler ve bilgiler.
Sağlıklı kilo, sağlıklı alışkanlıklarla başlar
Sağlıklı kilo, köpeğinizin sağlığı ve sıhhatinin anahtarıdır. Köpeğinizi sağlıklı kiloda ve iyi formda tutmanın dört basit yolu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sindirim Sağlığı
Her köpek özeldir; ihtiyaçları da öyle
Her ırkın farklı sağlık gereksinimleri ve en iyi nasıl bakılabileceğiyle ilgili bilgi edinin.
Veteriner kliniği bul
Köpeğinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.
Özel beslenme
Çalışmalarımız, evcil hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda geniş kapsamlı ve giderek büyüyen bilimsel araştırmalara dayanıyor.
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