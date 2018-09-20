Köpeğinizin sindirim sistemini sağlıklı yapan nedir?
Köpeğinizin sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak, genel sağlığını dışkı kalitesinden görünümüne kadar bir çok yönden iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Köpeklerin sindirim sistemi nasıl çalışır?
Diğer memelilerde olduğu gibi, köpeğinizin sindirim sistemi de içinden geçen yiyecekleri parçalayıp sindirerek ve bu esnada yiyecekler organlardan geçerken ihtiyacı olan besinleri emerek çalışır.
İnce bağırsak, sindirim sisteminde vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidratların emildiği ana organdır. Bu organ, sindirim ve emilime yardımcı olan farklı hücre türleriyle kaplanmış geniş yüzey alanına ve bağırsak sağlığına katkıda bulunan "faydalı bakteriler" olan mikrofloraya sahiptir. Sindirim sistemi, köpeğinizin vücudunda en fazla sayıdaki bağışıklık hücresinin bulunduğu yerdir ve köpeğinizin korunmasına yardımcı olur.
Sağlıklı bir köpeğin sindirim sisteminde, düzgün çalışan bağışıklık hücreleri olan "faydalı bakteriler" doğru dengededir ve köpeğin sağlığı kendisine uygun olan bir beslenme ile korunur.
Sağlıksız bir sindirim sisteminin etkileri
Köpeğiniz (genellikle yememesi gereken şeyleri yemesi nedeniyle oluşan) bir akut ataktan, parazitlerden veya kronik bir durumdan dolayı sindirim hassasiyeti çekiyorsa, aşağıdaki belirtileri göstermesi muhtemeldir:
- Kusma
- İshal veya kabızlık
- Kilo kaybı
- Yeme alışkanlıklarındaki potansiyel değişiklikler
- Kuru, mat veya dökülen tüyler
Beslenme, sindirim sistemini nasıl etkiler?
Bir köpeğin yedikleri, sindirim sistemi de dahil olmak üzere tüm vücudunu etkiler. Köpeğinizin ihtiyaçlarına yönelik özel bir beslenme, sindirim hassasiyetini yönetmede ve sağlıklı bir sindirim ortamını teşvik etmede epey yol kat edebilir.
Prebiyotik içeren mamalar, köpeğinizin mikroflorasını tekrar dengelemede ve bağırsaklarının daha sağlıklı hale gelmesine katkıda bulunmada etkili olabilir. Prebiyotikler, sağlıklı bakterilerin büyümesini teşvik eden karbonhidratlardır ve bu nedenle bağırsaktaki bakteri kompozisyonunu etkileyebilirler.
Yüksek oranda sindirilebilir ve kaliteli proteinler, köpeğinize vücudundaki hücre büyümesi yapı taşlarını sağlamak açısından önemlidir. Yüksek kaliteli kaynak esaslı protein kullanan mamalar, sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasına ve sindirim hassasiyeti rahatsızlıklarının daha hafif atlatılmasına yardımcı olur.
Köpekler diyetlerinde doğru lif dengesine de ihtiyaç duyar. Kaliteli bir mama, köpeğinizin besinleri kolayca ve bağırsaklarını fazla zorlamadan almasını sağlayacak doğru lif dengesine sahip olmalıdır.
Sindirim sağlığını destekleyen bir diyet seçerken köpeğinizin yaşı, ırkı, büyüklüğü ve yaşam tarzı önemlidir. Evcil hayvanınız için uygun mama hakkında daha fazla bilgi ve öneri için veteriner hekiminize danışın.
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