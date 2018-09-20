Köpeğinizin sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak, genel sağlığını dışkı kalitesinden görünümüne kadar bir çok yönden iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Köpeklerin sindirim sistemi nasıl çalışır?

Diğer memelilerde olduğu gibi, köpeğinizin sindirim sistemi de içinden geçen yiyecekleri parçalayıp sindirerek ve bu esnada yiyecekler organlardan geçerken ihtiyacı olan besinleri emerek çalışır.

İnce bağırsak, sindirim sisteminde vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidratların emildiği ana organdır. Bu organ, sindirim ve emilime yardımcı olan farklı hücre türleriyle kaplanmış geniş yüzey alanına ve bağırsak sağlığına katkıda bulunan "faydalı bakteriler" olan mikrofloraya sahiptir. Sindirim sistemi, köpeğinizin vücudunda en fazla sayıdaki bağışıklık hücresinin bulunduğu yerdir ve köpeğinizin korunmasına yardımcı olur.

Sağlıklı bir köpeğin sindirim sisteminde, düzgün çalışan bağışıklık hücreleri olan "faydalı bakteriler" doğru dengededir ve köpeğin sağlığı kendisine uygun olan bir beslenme ile korunur.