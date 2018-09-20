Tıpkı insanlar gibi köpekler de rahatsızlığa, sağlık sorununa işaret eden belirtilere ve bazen daha geniş kapsamlı sağlık sorunlarına neden olan sindirim sorunlarına maruz kalabilir. Diyetleri, sindirim hassasiyetlerini yönetmeye yardım etmenin ve sağlıklı bir sindirim sistemini sürdürmenin önemli bir parçasıdır.

Köpeklerin sindirimi nasıl çalışır?

Sindirim sisteminin her aşamasında, köpeğiniz yiyeceğindeki besinleri sindirip emer. Bunu yapan ana organlardan biri, besin emilimini mümkün olduğu kadar etkin kılmak için farklı hücre türlerinin bulunduğu, çok büyük bir yüzey alanına sahip olan ince bağırsaktır. İnce bağırsakta köpeğiniz yağları, vitaminleri, karbonhidratları ve mineralleri emer ve midede başlayan protein sindirimini ve emilimini tamamlar.

"Faydalı" bakteriler olarak da bilinen mikroflora, bu organlar arasında sağlıklı ve işleyen bir sindirim sistemine katkıda bulunur. Sindirim sisteminde bulunan bakteriler, genetik ve diyet gibi diğer faktörler tarafından düzenlenir. İnce bağırsakta, bu faydalı bakterilere, yabancı cisimlere veya "kötü" bakterilere karşı korumacı bir bağışıklık tepkisi görevi gören hücreler eşlik eder.

Köpeğiniz doğal olarak kendi mikroflorasına karşı toleranslıdır, ancak bir intolerans oluşması durumunda kronik sindirim sistemi sorunları görülebilir. Benzer şekilde, bağışıklık hücreleri normalde tolere edebileceği şeylere tepki vermeye başlarsa, köpeğinizin sindirim sistemi, mama gibi normalde zararsız şeylere karşı intolerans geliştirmeye başlayabilir.