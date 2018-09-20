Köpeğinizin beslenmesi ve sindirim sağlığı
Tıpkı insanlar gibi köpekler de rahatsızlığa, sağlık sorununa işaret eden belirtilere ve bazen daha geniş kapsamlı sağlık sorunlarına neden olan sindirim sorunlarına maruz kalabilir. Diyetleri, sindirim hassasiyetlerini yönetmeye yardım etmenin ve sağlıklı bir sindirim sistemini sürdürmenin önemli bir parçasıdır.
Köpeklerin sindirimi nasıl çalışır?
Sindirim sisteminin her aşamasında, köpeğiniz yiyeceğindeki besinleri sindirip emer. Bunu yapan ana organlardan biri, besin emilimini mümkün olduğu kadar etkin kılmak için farklı hücre türlerinin bulunduğu, çok büyük bir yüzey alanına sahip olan ince bağırsaktır. İnce bağırsakta köpeğiniz yağları, vitaminleri, karbonhidratları ve mineralleri emer ve midede başlayan protein sindirimini ve emilimini tamamlar.
"Faydalı" bakteriler olarak da bilinen mikroflora, bu organlar arasında sağlıklı ve işleyen bir sindirim sistemine katkıda bulunur. Sindirim sisteminde bulunan bakteriler, genetik ve diyet gibi diğer faktörler tarafından düzenlenir. İnce bağırsakta, bu faydalı bakterilere, yabancı cisimlere veya "kötü" bakterilere karşı korumacı bir bağışıklık tepkisi görevi gören hücreler eşlik eder.
Köpeğiniz doğal olarak kendi mikroflorasına karşı toleranslıdır, ancak bir intolerans oluşması durumunda kronik sindirim sistemi sorunları görülebilir. Benzer şekilde, bağışıklık hücreleri normalde tolere edebileceği şeylere tepki vermeye başlarsa, köpeğinizin sindirim sistemi, mama gibi normalde zararsız şeylere karşı intolerans geliştirmeye başlayabilir.
Köpeğinizin diyeti ve sindirim sistemi
Köpeğinize verdiğiniz yiyecekler, sindirim sistemini ve bağırsaklarındaki mikroflorayı etkileyebilir. Çok çeşitli bir diyet, köpeğinizin sindirim sisteminde gereksiz zorlanmalara ve sorunlara neden olabilir.
Sindirim hassasiyetinden kaçınmak için yiyeceklerinin sindirilebilir olması ve kolayca emilen temel besinleri içermesi gerekir. Diyet bileşenlerinden biri, genellikle tavuk gibi hayvansal kaynaklar tarafından sağlanan proteindir; yüksek kaliteli mamul gıdalarda daha kolay sindirilen ve sindirim sorunlarını tetikleme olasılığı daha olan düşük proteinler kullanılır. Örneğin, buğday gluteni yüksek oranda sindirilebilirdir ve oldukça konsantre bir protein kaynağıdır.
Lif
Lif, köpeğinizin beslenmesinin önemli bir parçasıdır, ancak dengeli olması gerekir. Lif, kalın bağırsaklardaki hareketi düzenlemeye yardımcı olmak ve dışkı kalitesini iyileştirmek için diyetin bir parçası olarak kullanılabilir; bu, özellikle köpeğinizin sindirim hassasiyeti veya dışkı kalitesi kötüyse faydalıdır.
Lifler sağlıklı gastrointestinal işlevi destekleyebilir ve köpeğinizin yemeklerden sonra doymuş hissetmesine yardımcı olabilir. Prebiyotikler bir tür liftir ve köpeğinizin sistemindeki faydalı bakterilerin üremesine ve gelişmesine yardımcı olabilir.
Karbonhidratlar
Karbonhidratlar, büyük bir enerji kaynağı olduğundan köpeğinizin besininin önemli bir bileşenidir ve köpeğinizin besinlerinde yüksek oranda sindirilebilir halde olmaları gerekir.
Yağ
Yağ, köpeğinizin sindirim hassasiyetini yönetmede faydalı bir unsur olabilir. Yüksek yağlı diyetler, köpeğinize büyük miktarda yiyecek tüketmek zorunda kalmadan ihtiyaç duyduğu enerjiyi vermede etkili olabilir. Bununla birlikte, düşük yağlı diyetler mide hassasiyeti durumlarında veya köpeğinizin diyetteki yağa karşı duyarlılığı olduğunda yardımcı olabilir.
Köpeğinizin sindirim sorunları olduğunu fark ederseniz, veteriner hekiminizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin; veteriner hekiminiz köpeğinizin sağlıklı sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olabilecek bir beslenme hakkında size tavsiyelerde bulunabilir.
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