Köpek Irklarını Keşfedin

300'den fazla köpek ırkının mizaç ve ihtiyaçları hakkında uzman düzeyinde bilgi edinin. Aradığınız ırkı bulmak için kaydırarak ilerleyin veya arama yapın.

Çok küçük (0-4 kg)

- 4 kg'a kadar olan köpekler için
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Küçük (4-10 kg)

- 4-10 kg arası köpekler için
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Orta (11-25 kg)

- 11-25 kg arası köpekler için
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Büyük (26-44 kg)

- 26-44 kg arasındaki köpekler için
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İri (45 kg ve üzeri)

- 45 kg üstü köpekler için
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Kırma bir köpek mi arıyorsunuz?

Köpeğiniz kırma bir ırksa, birden fazla muhteşem ırktan meydana gelmektedir ve bu nedenle her birinden birçok benzersiz özellik almıştır.

Köpeğinizi oluşturan özel ırkları aramayı deneyin.

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