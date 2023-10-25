Köpek Irklarını Keşfedin
300'den fazla köpek ırkının mizaç ve ihtiyaçları hakkında uzman düzeyinde bilgi edinin. Aradığınız ırkı bulmak için kaydırarak ilerleyin veya arama yapın.
Çok küçük (0-4 kg)- 4 kg'a kadar olan köpekler için
Küçük (4-10 kg)- 4-10 kg arası köpekler için
Orta (11-25 kg)- 11-25 kg arası köpekler için
Büyük (26-44 kg)- 26-44 kg arasındaki köpekler için
İri (45 kg ve üzeri)- 45 kg üstü köpekler için
Kırma bir köpek mi arıyorsunuz?
Köpeğiniz kırma bir ırksa, birden fazla muhteşem ırktan meydana gelmektedir ve bu nedenle her birinden birçok benzersiz özellik almıştır.
Köpeğinizi oluşturan özel ırkları aramayı deneyin.
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