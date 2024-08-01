İngiliz Toy Terrier
İngiliz Toy Terrier hakkında
Adından da anlaşılacağı gibi, bu köpekler terrier ile süs köpeklerinin özelliklerini bir araya getirir. Ancak süs köpeği özellikleri, üretim programında kısa sürede üste çıkmıştır. Bir zamanlar düzinelerce fareyi öldürmek üzere kullanılan bu köpekler, dikkatli olup hiçbir zaman haddinden fazla gergin değildir.
Bu küçük ve sevimli köpekler eğlenmeyi sever, tüm ev ortamları için uygundur. Terrier etkileri sayesinde meraklı ve enerjik bir ırktır. Ancak tüm günü evde, insanlardan oluşan ailesiyle birlikte geçirmekten de mutlu olur.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Özgüvenli
Önemli bilgiler
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
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Sağlıklı yaşam
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