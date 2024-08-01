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İngiliz Toy Terrier

Bu kısa tüylü terrier'ler, Manchester Terrier ırkından gelir. Aynı zamanda, yurtları daha batıda, Liverpool Limanı olmasına rağmen, Doberman'ların atası olduğu düşünülen ırklardan biridir.
English toy terrier black and tan black and white

İngiliz Toy Terrier hakkında

Adından da anlaşılacağı gibi, bu köpekler terrier ile süs köpeklerinin özelliklerini bir araya getirir. Ancak süs köpeği özellikleri, üretim programında kısa sürede üste çıkmıştır. Bir zamanlar düzinelerce fareyi öldürmek üzere kullanılan bu köpekler, dikkatli olup hiçbir zaman haddinden fazla gergin değildir.

Bu küçük ve sevimli köpekler eğlenmeyi sever, tüm ev ortamları için uygundur. Terrier etkileri sayesinde meraklı ve enerjik bir ırktır. Ancak tüm günü evde, insanlardan oluşan ailesiyle birlikte geçirmekten de mutlu olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Boyut kategorisi: Çok küçük (0-4 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-13 yıl
Soğukkanlı / Dikkatli / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çok az bakım gerektirir
Çok az eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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