İngiliz Toy Terrier

Adından da anlaşılacağı gibi, bu köpekler terrier ile süs köpeklerinin özelliklerini bir araya getirir. Ancak süs köpeği özellikleri, üretim programında kısa sürede üste çıkmıştır. Bir zamanlar düzinelerce fareyi öldürmek üzere kullanılan bu köpekler, dikkatli olup hiçbir zaman haddinden fazla gergin değildir.

Bu küçük ve sevimli köpekler eğlenmeyi sever, tüm ev ortamları için uygundur. Terrier etkileri sayesinde meraklı ve enerjik bir ırktır. Ancak tüm günü evde, insanlardan oluşan ailesiyle birlikte geçirmekten de mutlu olur.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler