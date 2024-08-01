CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Köpek Bakımı ve Beslenmesi

Köpeğinizin sağlık ve beslenme ihtiyaçları hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, onlara o kadar iyi bakabilirsiniz. Aşağıdaki makaleleri, bilgileri ve kılavuzları keşfedin.

İlk günden sağlık

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin
Beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duran yetişkin Golden Retriever'lar, siyah beyaz

Sağlıklı kilo, sağlıklı alışkanlıklarla başlar

Sağlıklı kilo, köpeğinizin sağlığı ve sıhhatinin anahtarıdır. Köpeğinizi sağlıklı kiloda ve iyi formda tutmanın dört basit yolu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin

Köpek ırkları hakkında ayrıntılı bilgi edinin

Irk arayın
Tüm köpek ırklarını görüntüle

Köpek sahiplenmeyi mi düşünüyorsunuz?

Bir köpek sahiplenmeden önce bilmeniz gereken birçok şey vardır.

Daha fazla bilgi edinin

Köpek Irklarına Özel Yeni Mama Serimizi Keşfedin

Sadece resmi Royal Canin online mağazada

Keşfedin

Köpeğiniz için doğru mamayı bulun

Her bir formül; yaşı, ırkı ve yaşam tarzı düşünülerek, köpeğinizin sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış beslenme içeriği sunar.

Tüm ürünleri gör
Doğru ürünü bul
3 dakika

Doğru ürünü bul

1

Evcil hayvanınızla ilgili soruları cevaplayın

2

Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarına özel bir tavsiye alın

3

Evcil hayvanınızın sağlık takip bilgisini edinin

Özel formüle edilen ürünleri edinin

Özel beslenme

Çalışmalarımız, evcil hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda geniş kapsamlı ve giderek büyüyen bilimsel araştırmalara dayanıyor.

Daha fazla bilgi edinin

Köpeğiniz için sağlık tavsiyesi

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sunabileceğiniz hakkında öneriler.

Daha fazla bilgi edinin

Bu sayfayı beğenin & paylaşın