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Köpekler için sağlıklı mama

Her formül evcil hayvanınızın boyutu, ırkı, yaşı veya yaşam tarzı ne olursa olsun onun sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış beslenme sunmak için oluşturulmuştur.

Yetişkin Cocker Spaniel beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Veteriner ürün çeşitlerimize göz atın

Hassas veteriner diyetlerimize göz atın.
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Bir yetişkin ve bir yavru Yorkshire Terrier beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz

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Yavru Labrador beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz
0-1 yaş

Yavru

Doğal bağışıklık sistemlerini geliştiren, sağlıklı büyümelerini ve sindirim sistemlerinin gelişimini destekleyen bir dizi formül.
Yavru köpek mamaları
Yetişkin Chihuahua beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz
1-7 yaş

Yetişkin

Yetişkin köpeğinizin boyuna, ırkına ve hassasiyetlerine göre spesifik beslenme ihtiyaçlarını karşılayan özel diyetler.
Yetişkin köpek mamaları
Yetişkin İngiliz Springer Spaniel beyaz bir arka plan üzerinde uzanıp yatıyor, siyah beyaz
7 yaş ve üzeri

Olgun

Olgun köpeğinizin kendine özgü beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış formüller.
Olgun köpek mamaları
Irklara Özel Mamalar - Royal Canin

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