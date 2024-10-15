Köpekler için sağlıklı mama
Her formül evcil hayvanınızın boyutu, ırkı, yaşı veya yaşam tarzı ne olursa olsun onun sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış beslenme sunmak için oluşturulmuştur.
0-1 yaş
Yavru
Doğal bağışıklık sistemlerini geliştiren, sağlıklı büyümelerini ve sindirim sistemlerinin gelişimini destekleyen bir dizi formül.
1-7 yaş
Yetişkin
Yetişkin köpeğinizin boyuna, ırkına ve hassasiyetlerine göre spesifik beslenme ihtiyaçlarını karşılayan özel diyetler.
7 yaş ve üzeri
Olgun
Olgun köpeğinizin kendine özgü beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış formüller.
Safkan bir köpeğiniz mi var?
Köpeğinizi, ihtiyaçlarına göre hazırlanan yiyeceklerle besleyin.