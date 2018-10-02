Kedi enfeksiyöz peritoniti nedir?

Kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP), kedilerde ve yavru kedilerde görülen ölümcül bir hastalıktır. FIP, kedilerin veya yavru kedilerin çok küçük bir kısmında görülür ve kedi corona virüsü adlı yaygın bir virüsten kaynaklanır.

Kedi corona virüsü nedir?

Kedi corona virüsü, virüs bulaşmış dışkı ile temas yoluyla kedilere bulaşan bir virüstür.

Bu, birbirlerini temizleyen veya kum kaplarını, mama kaselerini veya temizlik ekipmanını paylaşan kedilerde görülür.

Kedi corona virüsü nasıl kedi enfeksiyöz peritonitine neden olur?

Kedileri ve yavru kedileri etkileyen iki ana kedi corona virüsü türü mevcuttur:

Enterik corona virüsü

FIP'ye neden olan corona virüsü

"Enterik" corona virüsü esasen bağırsaklarla sınırlıdır. Bağırsaklarda çoğalır ve ishale neden olabilir. Özellikle diğer kedilerle topluluk halinde yaşayan yavru kedilerde görülme ihtimali çok daha yüksektir.

FIP'ye neden olan corona virüsünün halihazırda enterik corona virüsün mutant bir formu olduğu düşünülmektedir. Bilim insanları, nispeten iyi huylu olan corona virüsün ölümcül FIP'ye nasıl dönüştüğünü henüz keşfedememiştir.

FIP'den etkilenen bir kediye ne olur?

FIP'den etkilenen kedilerde aşağıdakilerden biri görülebilir:

Göğüs veya karınlarında sıvı birikebilir - buna "ıslak" FIP denir.

İç organlarında nodüler büyümeler (granülomlar) olabilir - buna "kuru" FIP denir.

FIP'nin belirtileri nelerdir?

FIP görülen bir kedi ya da yavru kedide aşağıdakiler gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkar:

Ateş

Kusma

İştah kaybı

İshal

Nöbet

Veteriner hekim testler yoluyla kedimde FIP olup olmadığını belirleyebilir mi?

Günümüzde, veteriner hekimler corona virüsünü tespit etmelerini sağlayan özel teknikler uygulayabilmektedir. Bununla birlikte, bu tahliller bağırsaklardaki corona virüsü ile FIP'ye neden olan corona virüsünün ayırt edilmesini sağlamaz.

Dolayısıyla bu, FIP için özel bir testin olmadığı anlamına gelir.

Veteriner hekim bu testleri ne zaman yapar?

Veteriner hekim, bu testi hasta bir kediye teşhis koymaya yardımcı olmak için uygular.

Veteriner hekim, bu testleri daima yetişkin veya yavru kedinin yaşam ortamı, tüm klinik bulgular ve yapılmış diğer testler dahil çeşitli faktörleri dikkatlice analiz ederek yorumlar.

FIP'nin aşısı var mı?

Kedi enfeksiyöz peritonitine uygun bir aşı bulunmaktadır ancak etkinliği tartışmalı bir konudur.

Tüm yavru kedilere aralarında aşağıdakilerin bulunduğu temel aşılar yapılmalıdır:

Kedi gribi: hem kedi herpes virüsü (fHV) hem de kedi kalisivirüsü (FCV)

Kedi panlökopeni virüsü (FPV)

Kuduz (Rabies)

Temel aşılar kategorisine girmeyen FIP aşısı, tüm yavru kedilere veya yetişkin kedilere yapılmaz.

Yeni yavru kediniz için hangi aşıların yapılması gerektiğini anlamak için veteriner hekiminizle konuşmanız önemlidir. Veteriner hekim, dışarıda yaşayıp yaşamayacağı ve diğer kedilerle temas halinde olup olmayacağı gibi çeşitli faktörleri analiz ederek, kedinin yaşam tarzına dayalı tavsiyeler verecektir.

Yavru kedinizin sağlığından endişe ediyorsanız veya hangi aşıları olması gerektiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, veteriner hekiminizle görüşün.