Yeni yavru kedime hangi aşıları mutlaka yaptırmalıyım?

Kedinizin aşılanması, sağlığının korunmasına yardımcı olur ve bu da yaşı geldiğinde doğru aşılama programına alınmasına hayati bir önem kazandırır.

Mevcut birkaç aşı vardır ve bunlar genel olarak iki kategoriye ayrılabilir:

Temel aşılar

Tavsiye edilen aşılar

Temel aşılar, yaşam tarzı ne olursa olsun tüm yavru ve yetişkin kediler için zorunlu tutulurken, gerekli olmayanlar belirli bir hastalık veya virüse maruz kalma riskine bağlı olarak tavsiye edilir.

Veteriner hekiminiz, yavru kedinizin yaşam tarzına en uygun aşı programını önerecek en doğru kişidir.

Yavru kedimin olması gereken aşılar nelerdir?

Kedinizin aşağıdaki hastalıklara karşı aşılanması gerekir:

Kedi gribi: kedi herpes virüsü (FHV) ve kedi kalisi virüsü (FCV) gibi çeşitli patojenler neden olur. Kedi gribi gözleri, ağzı ve solunum yollarını etkiler.

Kedi panlökopeni virüsü (FPV): ishal ve kusmaya neden olan sıklıkla ölümcül bir viral enfeksiyondur.

Kuduz virüsü (Rabies): Ülkemizde zorunlu aşılar kategorisinde yer almaktadır.

Veteriner hekiminiz, yavru kedinizin risk profilini ve aşılama için en uygun yaşı değerlendirebilir. Yavru kedinize ve ihtiyaçlarına uygun bir aşı programı hazırlar.

Yavru kedimin doğduktan hemen sonra aşı olması gerekiyor mu?

Yavru kedi, doğduğunda annesinin ilk sütünden (kolostrum) geçen antikorlar tarafından korunur. Daha sonra anneden gelen antikor konsantrasyonunun virüslere karşı korunmak için artık yeterli olmadığı, ancak etkili aşılamayı önleyecek kadar da yüksek olduğu kritik bir dönemle karşı karşıya kalır. Bu dönemde yavru kedi enfeksiyona karşı savunmasız durumdadır.

Yavru kedimin ilk aşıları ne zaman yapılmalı?

Kedinizin ilk aşısı için ideal yaş sekiz haftadır (aşılama 6-8 haftalık yaşta başlanır); ikinci bir aşı genellikle 2-4 hafta arayla yapılır. Bunlar temel aşılar içindir.

Eve gelmeden önce zaten aşı olurlar mı?

İlk aşı için yaklaşık sekizinci hafta önerildiğine göre, kedinizi ilk eve getirdiğinizde bu aşısı zaten yapılmış olabilir. Yetiştirici ya da barınaktan bu formun bir kopyasını vermeleri için ısrar edin ve kedinizin aşılama programını konuşurken bu formu veteriner hekiminize verin.

Veteriner hekim yavru kedimi aşılamadan önce herhangi bir şeyi kontrol edecek mi?

Veteriner hekiminiz, kedinizin sağlıklı durumda olduğundan emin olmak için aşılamadan önce kedinizi muayene eder ve bazı testler yapabilir. Bu aşamada, olağan dışı davranış veya belirtileri ona bildirmeniz önemlidir. Bu, yorgunluktan ara sıra görülen ishale kadar herhangi bir şey olabilir.

Yavru kedim ne zaman dışarı çıkabilir?

Yavru kediniz aşılamalardan sonra belirli bir süre boyunca korumasız olacaktır; kesin süreyi veteriner hekiminiz söyleyebilir. Onu bu süre zarfınca dışarı çıkarmamalısınız.

Kedimin tekrar aşısı olması gerekecek mi?

Kedi gribine, kedi panlökopenisine ve kedi lösemisine karşı (karma aşı olarak ) 12. ile 16. haftalar arasında bir tekrar aşısı yapılmalıdır.

Yavru kediniz bir yaşına geldiğinde, veteriner hekiminiz aynı virüsler için yıllık tekrar aşılarını da yapmalıdır.

Yavru kedinizin hangi tekrar aşılarını ne zaman olmasını gerektiğini anlamak için kedi yıllık aşıları hakkında bilgi edinin.

Daha başka hangi aşıları da yaptırmayı düşünmeliyim?

Veteriner hekiminiz kedi lösemi aşısını da (FeLV) önerebilir. Aynı şekilde aşılamadan önce birtakım muayene veya testler yapılması gerekebilir. Veteriner hekiminiz sizi doğru şekilde yönlendirecektir.

Yavru kedinize doğru zamanda doğru aşıların yapıldığından emin olmak, yaşamı boyunca onun sağlığını korumak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden birisidir.